А Алексей Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.

Н Нана Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!

D Denis Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Смешанные чувства от экскурсии. Маша приятный гид, но вот к содержанию конечно есть вопросы. Чувствуется что исторического материала не очень много, приходится разбавлять всякими "памятниками" современности, построенными для туристов.

М Мария Курортные города Светлогорск и Зеленоградск Алексей очень интересно рассказывал, во время экскурсии подстраивался под наш темп и нас) Алексей предусмотрел, и заранее заказал столик в ресторане с отличным видом. Всей нашей компании очень понравилось) огромное спасибо Алексею за прекрасно проведенный день)

В Владимир Курортные города Светлогорск и Зеленоградск Все было отлично!!!