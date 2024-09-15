3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
«Вы посетите главную святыню города — Спасо-Преображенский собор с его необыкновенной фресковой живописью и ажурную часовню с родниковой целебной водой Питиримского источника»
Завтра в 08:00
23 сен в 13:00
4 550₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Погрузитесь в прошлое Тамбова, раскрою смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ». Увидите деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна
Начало: На Соборной площади
«Вы увидите красивейшие храмы Тамбовской епархии: Спасо-Преображенский собор, церковь Воскрешения Лазаря и храм Иоанна Предтечи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 550₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Монастыри и храмы Тамбова
Начало: Г. Тамбов, Соборная площадь, 1
«Вас ждет четырехчасовая насыщенная экскурсия по старинным монастырям и храмам Тамбова – ровесникам города»
Расписание: любой день, любое время по договоренности
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия15 сентября 2024В Тамбовскую область мы приехали из Твери впервые для отдыха в санатории, и было очень интересно познакомиться с её столицей.
- ТТатьяна7 сентября 2024Хотим сказать огромное СПАСИБО, нашему уникальному экскурсоводу Марине! Любой город запомин Она нам открыла с самых лучших сторон Тамбов, столько интересного, исторического
- ИИрина6 сентября 2024Доходчиво, увлекательно. Маршрут соответствует нашему возрасту. Были учтены все наши пожелания. Успехов Марии, будем рекомендовать Тамбов всем знакомым.
- ЮЮрий6 сентября 2024Большое спасибо экскурсоводу (Мария), которая профессионально и с любовью к своему города показала всё зничимывые в истории Тамбова места.
- ООльга20 августа 2024Отличная экскурсия, очень рекомендую посмотреть второй этаж кафедрального собора
- ВВладислав13 августа 2024Экскурсия очень понравилась. За 2 часа мы получили исчерпывающую информацию о городе и удовольствие от общения с экскурсоводом. Марина профессиональный гид, любящий и знающий Тамбов.
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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