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Большая трёхчасовая обзорная экскурсия по Тамбову с Марией Ильиничной, - настоящим увлечённым профессионалом, патриотом, влюбленным в свой родной край, владеющей глубокими знаниями его истории, общей эрудицией, потрясающей рассказчицей с интересной подачей материала, - пролетела в захватывающем нескучном 4-часовом формате, как миг. Остались восторженные, уважительные впечатления от рассказа гида, от красивого города с его достопримечательностями, с его глубокой историей и высокой культурой, с достойными людьми, столько сделавшими для Тамбовской области и страны. Тамбов навсегда останется в нашем сердце. В завершении встречи мы получили желанные рекомендации для увлекательного продолжения знакомства с удивительными достоинствами Тамбовского края.