Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Тамбова

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Тамбове, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Провинциальное очарование Тамбова
Пешая
170 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
«Вы посетите главную святыню города — Спасо-Преображенский собор с его необыкновенной фресковой живописью и ажурную часовню с родниковой целебной водой Питиримского источника»
Завтра в 08:00
23 сен в 13:00
4 550 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Пешая
50 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Погрузитесь в прошлое Тамбова, раскрою смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ». Увидите деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна
Начало: На Соборной площади
«Вы увидите красивейшие храмы Тамбовской епархии: Спасо-Преображенский собор, церковь Воскрешения Лазаря и храм Иоанна Предтечи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 550 за всё до 10 чел.
Монастыри и храмы Тамбова
Пешая
На машине
1 отзыв
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Монастыри и храмы Тамбова
Начало: Г. Тамбов, Соборная площадь, 1
«Вас ждет четырехчасовая насыщенная экскурсия по старинным монастырям и храмам Тамбова – ровесникам города»
Расписание: любой день, любое время по договоренности
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    15 сентября 2024
    Провинциальное очарование Тамбова
    В Тамбовскую область мы приехали из Твери впервые для отдыха в санатории, и было очень интересно познакомиться с её столицей.
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    Большая трёхчасовая обзорная экскурсия по Тамбову с Марией Ильиничной, - настоящим увлечённым профессионалом, патриотом, влюбленным в свой родной край, владеющей глубокими знаниями его истории, общей эрудицией, потрясающей рассказчицей с интересной подачей материала, - пролетела в захватывающем нескучном 4-часовом формате, как миг. Остались восторженные, уважительные впечатления от рассказа гида, от красивого города с его достопримечательностями, с его глубокой историей и высокой культурой, с достойными людьми, столько сделавшими для Тамбовской области и страны. Тамбов навсегда останется в нашем сердце. В завершении встречи мы получили желанные рекомендации для увлекательного продолжения знакомства с удивительными достоинствами Тамбовского края.

    В Тамбовскую область мы приехали из Твери впервые для отдыха в санатории, и было очень интересноВ Тамбовскую область мы приехали из Твери впервые для отдыха в санатории, и было очень интересноВ Тамбовскую область мы приехали из Твери впервые для отдыха в санатории, и было очень интересноВ Тамбовскую область мы приехали из Твери впервые для отдыха в санатории, и было очень интересноВ Тамбовскую область мы приехали из Твери впервые для отдыха в санатории, и было очень интересноВ Тамбовскую область мы приехали из Твери впервые для отдыха в санатории, и было очень интересно
  • Т
    Татьяна
    7 сентября 2024
    Добро пожаловать в Тамбов
    Хотим сказать огромное СПАСИБО, нашему уникальному экскурсоводу Марине! Любой город запомин Она нам открыла с самых лучших сторон Тамбов, столько интересного, исторического
  • И
    Ирина
    6 сентября 2024
    Провинциальное очарование Тамбова
    Доходчиво, увлекательно. Маршрут соответствует нашему возрасту. Были учтены все наши пожелания. Успехов Марии, будем рекомендовать Тамбов всем знакомым.
  • Ю
    Юрий
    6 сентября 2024
    Провинциальное очарование Тамбова
    Большое спасибо экскурсоводу (Мария), которая профессионально и с любовью к своему города показала всё зничимывые в истории Тамбова места.
  • О
    Ольга
    20 августа 2024
    Добро пожаловать в Тамбов
    Отличная экскурсия, очень рекомендую посмотреть второй этаж кафедрального собора
  • В
    Владислав
    13 августа 2024
    Добро пожаловать в Тамбов
    Экскурсия очень понравилась. За 2 часа мы получили исчерпывающую информацию о городе и удовольствие от общения с экскурсоводом. Марина профессиональный гид, любящий и знающий Тамбов.

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Тамбову в сентябре 2024
Сейчас в Тамбове в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 4 550. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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