читать дальше

надо поставить двойку за работу, так это чиновникам города. Все дороги и тротуары в городе раскурочены и ждут своего ремонта. Набережная вся изломана и когда отремонтируют неизвестно. По всему городу в воздухе стоит «амбре» от сломанной в Тамбове канализации. В исторической части города множество старинных домов в плачевном состоянии. При чем на этих домах висят мраморные таблички, указывающие что, дом является историческим наследием города Тамбова и охраняется государством!!! А кругом разруха. Надеемся, что ситуация в городе все-таки со временем измениться к лучшему!

Что касается самой экскурсии и экскурсовода. За проведение экскурсии оценка « 4».

Маршрут экскурсии оказался не большим. Хотелось бы больше ходить, во время экскурсии. Больше смотреть достопримечательностей города, а не сидеть на скамейках по 15 минут, то там, то сям. Хорошо погода была солнечная и теплая, не могу представить, как эту экскурсию проводит экскурсовод в дождь или в мороз.

Во время экскурсии экскурсовод сильно и подробно углубляется в историю и не только города, но и нашей страны, уходит местами в темы, совершенно не соответствующие данной обзорной экскурсии.

А нарушено правило проведения экскурсий, которое гласит: «Без показа – нет рассказа!!!» Если экскурсовод не ведет туристов внутрь храма, то и не рассказывает подробно какие уникальные фрески там находятся. Человеку не сведущему о фресках, вообще не понятно будет, что такое «гризайль», сколько бы ему на пальцах не объясняй.

Когда я спросила супруга об оценки экскурсовода, он тоже, поставил « 4». Его потряс показ экскурсоводом скульптуры тамбовской казначейши. Показать пышные формы барышни на скульптуре и потом бросить фразу «Это Лермонтов. После моего рассказа вы посмотрите на эту даму другими глазами!» - это конечно, было «круто» и не понятно. У мужа (да и у меня) возникли мысли, что это действительно наш знаменитый поэт переоделся в женщину. Но тогда спрашивается откуда такая здоровенная грудь, вываливающаяся из корсета платья дамы? Оказалось, все более прозаично: скульптура сделана по произведению Лермонтова «Тамбовская казначейша».

Ну а по большому счету, все таки экскурсия прошла не плохо

Ещё раз хочу сказать нашему экскурсоводу Марии – спасибо за проведенную экскурсию.