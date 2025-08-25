Мои заказы

Храм Воздвижения Святого Креста – экскурсии в Тамбове

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм Воздвижения Святого Креста» в Тамбове, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Тамбове - с интересом и любовью
Пешая
3 часа
186 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Прогулка по древнему торговому пути в Тамбове с рассказами о купечестве и его необычных промыслах. Узнайте, как жили и зарабатывали в старину
Начало: У Первомайского моста на набережной Цны
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешая
3 часа
210 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Провинциальное очарование Тамбова
Тамбов - это не только волк и картошка. Узнайте о его богатой истории, архитектуре и природных красотах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади Тамбова
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Дата посещения: 25 августа 2025
    Большое спасибо замечательному экскурсоводу Светлане за интересный и познавательный рассказ о Тамбове. Спокойный голос, поток полезной информации! Теперь город стал ближе и понятнее. Будем рекомендовать друзьям!
    Ирина, Татьяна Санкт-ПЕТЕРБУРГ
  • О
    Ольга
    11 ноября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию, за время которое мы провели вместе, она сумела нас влюбить в Тамбов.
  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Спасибо за отлично проведенную экскурсию. Мария- мягкий и приятный рассказчик. Мы получили ответы на все вопросы, увидели Тамбов красивым, уютным и интересным. Однозначно рекомендую Марию всем любознательным и неравнодушным к истории своей Родины путешественникам.
  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Очень понравилось! Были с дочкой 8 лет. Экскурсовод на протяжении всей прогулки увлекала ребенка забавными историями, помимо конкретики и истории. Ребенку и мне очень понравилось
  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Олег прекрасный рассказчик, очень много знает о Тамбове и не только о Тамбове, отвечает на все дополнительные вопросы, добавляет в рассказ интересные, скажем так не по учебнику, факты, вообщем экскурсия на 5 баллов, рекомендую
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Олег не появился
    Вместе него был Алексей. Он хорошо знает историю города, его известных жителей и увлечённо рассказывает об этом. Каждое
    здание обрело лицо, это как раз то, ради чего идём на экскурсию.
    Это вообще не было похоже на то, что написано в описании, но было интересно
    Спасибо Алексею!

  • А
    Александр
    2 ноября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Интересно, очень интеллигентно, прекрасная прогулка с прекрасной беседой
    Если хотите «почувствовать» Тамбов, то это здесь
  • В
    Виктор
    27 октября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Экскурсия очень понравилась.
    Не смотря на сильный ветер и мелкий дождь,с большим удовольствием и интересном послушали рассказ о Тамбове,прошлись по центральным улицам и послушали интересную экскурсию.
  • М
    Мария
    27 октября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Очень понравился гид Олег. Нескучное повествование, живая речь, интересные факты. Повозил на удобном авто по городу, показал интересные места. Три часа экскурсии слушали с удовольствием. Олег с хорошим чувством юмора, не занудный! Будем рекомендовать его как гида и популяизировать Тамбов!))
  • В
    Виктория
    27 октября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Вчера были на экскурсии у Олега, и это - восторг! Я сама экскурсовод (по Москве) и всегда тщательно выбираю гида
    и экскурсию. Олега мне порекомендовали, я в целом не сомневалась в выборе, но он меня по-настоящему покорил своим профессионализмом, обаянием и знаниями!

    Олег скомбинировал для нас маршрут по модерну и историческому центру, так как мы хотели всё и сразу, и на машине=) и, конечно, как всегда бывает с классными гидами, открылись ранее недоступные двери - например, 2 этаж Спасо-Преображенского собора, куда мы сами заходили накануне, но самое интересное, разумеется, не увидели=)

    Тамбов впечатляет, а экскурсия от Олега дарит прекрасные эмоции и яркое впечатление о городе! Спасибо большое ещё раз=)

  • Н
    Наталья
    12 октября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Итак, обдумав поездку в Тамбов, долго выбирала экскурсионный маршрут. В конце концов выбрала в качестве гида Олега. Отзывы о его
    работе были самые замечательные. И это оказалось правдой на 200℅.
    Человек, влюбленный в свой город, роскошный рассказчик, с чувством юмора и морем обаяния. Его экскурсии по Тамбову и пригороду(Мичуринск) не оставили нас равнодушными. Приезжайте в тамбов и общайтесь только с этим гидом-не пожалеете!!!!!

  • Т
    Татьяна
    6 октября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Моя оценка экскурсии - 5+++!
    Из всех экскурсий, которые я прошла от команды Трипстера и других эта - одна из лучших.
    Олег - потрясающий рассказчик, увлеченный исследователь модерна (и не только), краевед и просто обаятельный человек. Три часа с лишним пролетели на одном дыхании, мы увидели множество интересных и неочевидных тамбовских локаций, узнали массу интересных фактов про архитектуру, историю, людей Тамбова. Отдельное спасибо за кафедральный собор - мы не подозревали, насколько он интересен и с архитектурой точки зрения, и по степени сохранности, и по красоте.
    Вообщем, Тамбов - надо увидеть, он вполне этого заслуживает. И с Олегом это будет невероятно увлекательно и интересно.

  • В
    Валентина
    29 сентября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Экскурсия очень понравилась. Гид со знанием дела очень интересно вела экскурсию и отвечала на все задаваемые вопросы. Всё очень понравилось, рекомендую
  • Т
    Татьяна
    29 сентября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Недавно побывали на экскурсии по Тамбову и были приятно удивлены насколько этот город богат на историю, атмосферу и неожиданные открытия.
    Маршрут оказался продуманным и насыщенным: за несколько часов мы прошли целую эпоху от купеческих особняков до современных городских символов.

    Особое спасибо нашему гиду — Марии. Это невероятно добрая и внимательная женщина, с которой сразу чувствуешь себя как с давней знакомой. Она рассказывает легко и увлекательно, всегда готова ответить на вопросы, помогает заметить мелкие детали, которые можно было бы пропустить, и создаёт ту самую тёплую атмосферу, когда экскурсия превращается не просто в познавательную прогулку, а в настоящее путешествие с душой.

    Начали с исторического центра. Прогулка по музейному кварталу и улице Державинской — настоящее путешествие в прошлое. Старинные дома, Гостиный двор, Александринский институт, Тамбовский Арбат — всё это создаёт ощущение, что время здесь течёт иначе. Далее нас ждали религиозные памятники, и это был настоящий восторг. Спасо-Преображенский, Казанский монастырь с уникальной росписью гризайль — редкость даже для России. Город оказался богат на неожиданные факты: здесь была первая в России провинциальная газета, в XIX веке славились уникальной по качеству водой, а сегодня Тамбов — один из самых экологически чистых регионов страны. Финалом стала прогулка по набережной.

    Итог: Тамбов — город, который умеет удивлять. Это не просто провинция с купеческим прошлым, а место с богатой историей, уютной атмосферой и множеством тёплых деталей. Экскурсия оставила чувство умиротворения и желание вернуться сюда снова, чтобы открывать новые стороны этого «скромного, но обаятельного» города.

  • М
    Марина
    29 сентября 2025
    Провинциальное очарование Тамбова
    Спасибо Марии за проведенную экскурсию.
    Но надо сказать что город Тамбов в данной время выглядит ужасно!!! Вот уж точно, кому
    надо поставить двойку за работу, так это чиновникам города. Все дороги и тротуары в городе раскурочены и ждут своего ремонта. Набережная вся изломана и когда отремонтируют неизвестно. По всему городу в воздухе стоит «амбре» от сломанной в Тамбове канализации. В исторической части города множество старинных домов в плачевном состоянии. При чем на этих домах висят мраморные таблички, указывающие что, дом является историческим наследием города Тамбова и охраняется государством!!! А кругом разруха. Надеемся, что ситуация в городе все-таки со временем измениться к лучшему!
    Что касается самой экскурсии и экскурсовода. За проведение экскурсии оценка « 4».
    Маршрут экскурсии оказался не большим. Хотелось бы больше ходить, во время экскурсии. Больше смотреть достопримечательностей города, а не сидеть на скамейках по 15 минут, то там, то сям. Хорошо погода была солнечная и теплая, не могу представить, как эту экскурсию проводит экскурсовод в дождь или в мороз.
    Во время экскурсии экскурсовод сильно и подробно углубляется в историю и не только города, но и нашей страны, уходит местами в темы, совершенно не соответствующие данной обзорной экскурсии.
    А нарушено правило проведения экскурсий, которое гласит: «Без показа – нет рассказа!!!» Если экскурсовод не ведет туристов внутрь храма, то и не рассказывает подробно какие уникальные фрески там находятся. Человеку не сведущему о фресках, вообще не понятно будет, что такое «гризайль», сколько бы ему на пальцах не объясняй.
    Когда я спросила супруга об оценки экскурсовода, он тоже, поставил « 4». Его потряс показ экскурсоводом скульптуры тамбовской казначейши. Показать пышные формы барышни на скульптуре и потом бросить фразу «Это Лермонтов. После моего рассказа вы посмотрите на эту даму другими глазами!» - это конечно, было «круто» и не понятно. У мужа (да и у меня) возникли мысли, что это действительно наш знаменитый поэт переоделся в женщину. Но тогда спрашивается откуда такая здоровенная грудь, вываливающаяся из корсета платья дамы? Оказалось, все более прозаично: скульптура сделана по произведению Лермонтова «Тамбовская казначейша».
    Ну а по большому счету, все таки экскурсия прошла не плохо
    Ещё раз хочу сказать нашему экскурсоводу Марии – спасибо за проведенную экскурсию.

  • С
    Сергей
    26 сентября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Экскурсия прошла, как один миг. Елена великолепно преподносит историю города Тамбов. Рекомендую.
  • Ф
    Филаткина
    24 сентября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Великолепная экскурсия! Мы очень благодарны Олегу! Влюбились не только в тамбовский модерн, но и в сам Тамбов!
  • С
    Светлана
    22 сентября 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Экскурсия очень понравилась! Светлана прекрасно владеет информацией, умеет заинтересовать. Маршрут продуман до мелочей. На все дополнительные вопросы нам ответила. Большое спасибо Светлане - прекрасному экскурсоводу и остроумному обаятельному человеку. Рекомендую экскурсию
  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Очень понравилась экскурсия с Олегом, нам Тамбов стал ближе и понятнее. Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    19 сентября 2025
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Не пожалели, что выбрали экскурсию Олега. Три часа пролетели очень быстро. Тамбов прекрасен, Олег смог передать любовь к своему городу нам. Спасибо большое!
