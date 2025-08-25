Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Прогулка по древнему торговому пути в Тамбове с рассказами о купечестве и его необычных промыслах. Узнайте, как жили и зарабатывали в старину
Начало: У Первомайского моста на набережной Цны
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПровинциальное очарование Тамбова
Тамбов - это не только волк и картошка. Узнайте о его богатой истории, архитектуре и природных красотах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади Тамбова
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
- ИИрина25 августа 2025Купец торгом, мужик горбом, поп горломДата посещения: 25 августа 2025Большое спасибо замечательному экскурсоводу Светлане за интересный и познавательный рассказ о Тамбове. Спокойный голос, поток полезной информации! Теперь город стал ближе и понятнее. Будем рекомендовать друзьям!
Ирина, Татьяна Санкт-ПЕТЕРБУРГ
- ООльга11 ноября 2025Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию, за время которое мы провели вместе, она сумела нас влюбить в Тамбов.
- ЕЕлена10 ноября 2025Спасибо за отлично проведенную экскурсию. Мария- мягкий и приятный рассказчик. Мы получили ответы на все вопросы, увидели Тамбов красивым, уютным и интересным. Однозначно рекомендую Марию всем любознательным и неравнодушным к истории своей Родины путешественникам.
- ЕЕкатерина9 ноября 2025Очень понравилось! Были с дочкой 8 лет. Экскурсовод на протяжении всей прогулки увлекала ребенка забавными историями, помимо конкретики и истории. Ребенку и мне очень понравилось
- ООльга5 ноября 2025Олег прекрасный рассказчик, очень много знает о Тамбове и не только о Тамбове, отвечает на все дополнительные вопросы, добавляет в рассказ интересные, скажем так не по учебнику, факты, вообщем экскурсия на 5 баллов, рекомендую
- ООльга4 ноября 2025Олег не появился
Вместе него был Алексей. Он хорошо знает историю города, его известных жителей и увлечённо рассказывает об этом. Каждое
- ААлександр2 ноября 2025Интересно, очень интеллигентно, прекрасная прогулка с прекрасной беседой
Если хотите «почувствовать» Тамбов, то это здесь
- ВВиктор27 октября 2025Экскурсия очень понравилась.
Не смотря на сильный ветер и мелкий дождь,с большим удовольствием и интересном послушали рассказ о Тамбове,прошлись по центральным улицам и послушали интересную экскурсию.
- ММария27 октября 2025Очень понравился гид Олег. Нескучное повествование, живая речь, интересные факты. Повозил на удобном авто по городу, показал интересные места. Три часа экскурсии слушали с удовольствием. Олег с хорошим чувством юмора, не занудный! Будем рекомендовать его как гида и популяизировать Тамбов!))
- ВВиктория27 октября 2025Вчера были на экскурсии у Олега, и это - восторг! Я сама экскурсовод (по Москве) и всегда тщательно выбираю гида
- ННаталья12 октября 2025Итак, обдумав поездку в Тамбов, долго выбирала экскурсионный маршрут. В конце концов выбрала в качестве гида Олега. Отзывы о его
- ТТатьяна6 октября 2025Моя оценка экскурсии - 5+++!
Из всех экскурсий, которые я прошла от команды Трипстера и других эта - одна из лучших.
- ВВалентина29 сентября 2025Экскурсия очень понравилась. Гид со знанием дела очень интересно вела экскурсию и отвечала на все задаваемые вопросы. Всё очень понравилось, рекомендую
- ТТатьяна29 сентября 2025Недавно побывали на экскурсии по Тамбову и были приятно удивлены насколько этот город богат на историю, атмосферу и неожиданные открытия.
- ММарина29 сентября 2025Спасибо Марии за проведенную экскурсию.
Но надо сказать что город Тамбов в данной время выглядит ужасно!!! Вот уж точно, кому
- ССергей26 сентября 2025Экскурсия прошла, как один миг. Елена великолепно преподносит историю города Тамбов. Рекомендую.
- ФФилаткина24 сентября 2025Великолепная экскурсия! Мы очень благодарны Олегу! Влюбились не только в тамбовский модерн, но и в сам Тамбов!
- ССветлана22 сентября 2025Экскурсия очень понравилась! Светлана прекрасно владеет информацией, умеет заинтересовать. Маршрут продуман до мелочей. На все дополнительные вопросы нам ответила. Большое спасибо Светлане - прекрасному экскурсоводу и остроумному обаятельному человеку. Рекомендую экскурсию
- ЕЕлена22 сентября 2025Очень понравилась экскурсия с Олегом, нам Тамбов стал ближе и понятнее. Всем рекомендую!
- ООльга19 сентября 2025Не пожалели, что выбрали экскурсию Олега. Три часа пролетели очень быстро. Тамбов прекрасен, Олег смог передать любовь к своему городу нам. Спасибо большое!
