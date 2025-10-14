Семейные кадры, женский портрет или романтическая love story — я предлагаю сохранить ваши воспоминания о городе в форме атмосферной фотосессии.
Мы вместе выберем локации, обсудим концепцию и сделаем серию кадров, которые вы с удовольствием будете пересматривать и показывать друзьям. И мысленно возвращаться в прекрасный Тобольск.
Описание фото-прогулки
Как проходит фотосессия
Обратите внимание: эта программа — фотосессия, она не предполагает экскурсионной составляющей
Мы выберем одну или несколько локаций, где будем снимать:
- Белокаменный кремль и Софийский собор — визитные карточки Тобольска
- Смотровая площадка с видом на Иртыш и Нижний посад — здесь особенно выразительно будут смотреться кадры на закате
- Красная площадь, водонапорная башня и фонтан — запоминающиеся городские объекты
При необходимости я помогу с позированием, подскажу, в какое время дня лучше организовать съёмку в конкретных локациях.
Я снимаю на беззеркальную камеру Canon R и делаю фотосессии в следующих жанрах:
- семейная съёмка
- женский портрет, в том числе для компании подруг или семьи
- романтическая история
Организационные детали
- В течение 3 дней после съёмки я пришлю вам 60–70 кадров в цветокоррекции в виде красивой персональной галереи
- Срок хранения фото на диске — 3 месяца
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Тобольске
Фото как из Pinterest — так говорят мои клиенты. Готовые фотографии вы получите в течение трёх дней. Я работаю в стиле традиционной семейной эстетики, снимаю естественную женскую красоту и стараюсь отразить в кадре ценность момента. Участник международной фотовыставки «Семья как искусство» Russian Photo Expo 2025. Лауреат нижегородского конкурса «Моя семья — моя страна» в 2024 году.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Мошева
14 окт 2025
Благодаря Яне, теперь у нас есть атмосферные кадры из прекрасного города Тобольска на закате😍Яна приятная женщина и профессионал своего дела, была вовремя, фото отдала тоже вовремя как и обещала, в
