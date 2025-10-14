Семейные кадры, женский портрет или романтическая love story — я предлагаю сохранить ваши воспоминания о городе в форме атмосферной фотосессии. Мы вместе выберем локации, обсудим концепцию и сделаем серию кадров, которые вы с удовольствием будете пересматривать и показывать друзьям. И мысленно возвращаться в прекрасный Тобольск.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Тобольске

Описание фото-прогулки

Как проходит фотосессия

Обратите внимание: эта программа — фотосессия, она не предполагает экскурсионной составляющей

Мы выберем одну или несколько локаций, где будем снимать:

Белокаменный кремль и Софийский собор — визитные карточки Тобольска

Смотровая площадка с видом на Иртыш и Нижний посад — здесь особенно выразительно будут смотреться кадры на закате

Красная площадь, водонапорная башня и фонтан — запоминающиеся городские объекты

При необходимости я помогу с позированием, подскажу, в какое время дня лучше организовать съёмку в конкретных локациях.

Я снимаю на беззеркальную камеру Canon R и делаю фотосессии в следующих жанрах:

семейная съёмка

женский портрет, в том числе для компании подруг или семьи

романтическая история

Организационные детали