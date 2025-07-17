Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 июля 2025Тобольск: пешком по Верхнему посадуДата посещения: 14 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Людмила Александровна интересно и с душой рассказала нам о городе. Спасибо ей большое.
- ННаталья1 декабря 2025Очень познавательно и с большой любовью к своему городу!
- ММарина30 ноября 2025Спасибо Людмиле, экскурсия очень понравилась. По материалу насыщенная и интересная! Рекомендую для первого (и не только) знакомства с городом.
- ИИрина22 ноября 2025Замечательный экскурсовод. Было очень холодно, но холод не ощущался благодаря интересному материалу и уникальной способности Натальи максимально заботиться о клиенте.
- ТТатьяна14 ноября 2025Приехали в Тобольск по зову сердца и очень рады, что отправились в маленькое путешествие по большому, прекрасному и богатому историей
- ННаталья10 ноября 2025Замечательный экскурсовод настолько интересно рассказывала о городе, что я не заметила как завершилась наша пешая экскурсия. Столько новых и потрясающих фактов я узнала. Огромное спасибо, вам Наталья. Дальнейшего процветания.
- ТТатьяна9 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, много интересной информации узнали. Огромное спасибо, Людмила Александровна!
- ККатерина7 ноября 2025Добрый день,
Большое спасибо Наталье за профессиональную увлекательную экскурсию. Успели за короткое время обойти множество мест и узнать многое о Тобольске. Влюбились в город. Обязательно вернемся летом.
- NNINA6 ноября 2025Наталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокими знагиями. Побывали в Софийском
- ВВалерий4 ноября 2025Экскурсия по Тобольску с Натальей очень понравилась. Рекомендую.
- ККуценко31 октября 2025Спасибо за очень интересную экскурсию.
- ССветлана30 октября 2025Прекрасный экскурсовод и экскурсия. Мне очень понравилось. Было интересно с первых минут. Наталья умеет завладеть вниманием ☺️
Буду всем рекомендовать Наталью и сама обязательно вернусь в Тобольск 🌹
- ИИрина26 октября 2025Отличная экскурсия - много всего рассказано: и исторического, и про современность. Понравилось, что не только старый город посмотрели, что можно
- ККсения23 октября 2025Очень понравилась экскурсия с Натальей)
За 3 часа столько всего увидели и узнали! Начать знакомство с Тобольском с этой экскурсии было правильным решением 💫
- ЕЕкатерина22 октября 2025Это была потрясающая экскурсия! Настолько полная, информативная, безупречная, что хочется повторить! Прекрасно подан материал! Наталья, спасибо Вам большое за 3 удивительных часа!!!
- ААлена20 октября 2025Наталья - прекрасный экскурсовод! Спасибо большое
- ННаталья16 октября 2025Экскурсия очень увлекательная и очень содержательная!! Наталья обаятельный и интересный экскурсовод! Мы остались очень довольны😁
- ООльга13 октября 2025Только недавно вернулись с Тобольска. Очень понравилась экскурсия с Натальей, профессиональный экскурсовод, все было интересно и познавательно. Большое спасибо за увлекательное путешествие по городу!
- ММария12 октября 2025Впервые поехали в Тобольск, забронировали с мужем экскурсию «Град Тоболеск». Это идеальный способ для того, чтобы познакомиться со всем городом.
- ЮЮрий11 октября 2025Прекрасно провели время! Наталья великолепный экскурсовод!
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Памятник Женам декабристов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в декабре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Памятник Женам декабристов" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1200 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 428 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Тобольске на 2025 год по теме «Памятник Женам декабристов», 428 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль