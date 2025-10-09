Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Тобольске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Град Тоболеск - страницы истории
Пешая
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Завтра в 08:00
10 окт в 08:30
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
2 часа
282 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
1 час
26 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Завтра в 13:00
10 окт в 13:00
1200 ₽ за человека

