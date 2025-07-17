Е Елена Тобольск: пешком по Верхнему посаду Дата посещения: 14 июля 2025 Экскурсия очень понравилась. Людмила Александровна интересно и с душой рассказала нам о городе. Спасибо ей большое.

Н Наталья Град Тоболеск - страницы истории Очень познавательно и с большой любовью к своему городу!

М Марина Тобольск: пешком по Верхнему посаду Спасибо Людмиле, экскурсия очень понравилась. По материалу насыщенная и интересная! Рекомендую для первого (и не только) знакомства с городом.

И Ирина Град Тоболеск - страницы истории читать дальше Маршрут был построен так, что мы все глубже и глубже погружались в историю. Это было интересно и удивительно. Возникало ощущение какого-то перемещения во времени, в котором все было гармонично: и древние храмы, и холодный камень Кремля, и пронизывающий ветер, и лики на иконах, в глазах которых - Вечность! Спасибо, Наталья, все очень понравилось! Замечательный экскурсовод. Было очень холодно, но холод не ощущался благодаря интересному материалу и уникальной способности Натальи максимально заботиться о клиенте.

Т Татьяна Град Тоболеск - страницы истории читать дальше Тобольску вместе с Натальей! Много информации, очень интересно и насыщенно получилось! Посетили самые важные места, переместились, как на машине времени, из нового и современного города в древний исторический. Прошло почти 2 недели, а воспоминания свежи и полноценны! Нам очень повезло с профессиональными экскурсоводом, которая не только знает множество исторических фактов, но и любит этот прекрасный город! Обязательно вернемся в летний теплый сезон для душевных прогулок по Тобольску и новых впечатлений! Приехали в Тобольск по зову сердца и очень рады, что отправились в маленькое путешествие по большому, прекрасному и богатому историей

Н Наталья Град Тоболеск - страницы истории Замечательный экскурсовод настолько интересно рассказывала о городе, что я не заметила как завершилась наша пешая экскурсия. Столько новых и потрясающих фактов я узнала. Огромное спасибо, вам Наталья. Дальнейшего процветания.

Т Татьяна Тобольск: пешком по Верхнему посаду Экскурсия очень понравилась, много интересной информации узнали. Огромное спасибо, Людмила Александровна!

К Катерина Град Тоболеск - страницы истории Добрый день,

Большое спасибо Наталье за профессиональную увлекательную экскурсию. Успели за короткое время обойти множество мест и узнать многое о Тобольске. Влюбились в город. Обязательно вернемся летом.

N NINA Град Тоболеск - страницы истории читать дальше соборе, на Красной площади, в великолепном храме в стиле сибирского барокко, на историчечком кладбище и даже в современных микрорайонах. Чётко по таймингу, при этом никуда не спешили и всё успели. Погода была морозная, с ветром и вьюгой, но мы погрелись кофеем с чудесной ромбабой, а в конце выпили горячего шоколада. На следую8ий день посетили 2 музея, рекомендованных гидом. В общем, рекомендую! Наталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокими знагиями. Побывали в Софийском

В Валерий Град Тоболеск - страницы истории Экскурсия по Тобольску с Натальей очень понравилась. Рекомендую.

К Куценко Град Тоболеск - страницы истории Спасибо за очень интересную экскурсию.

С Светлана Град Тоболеск - страницы истории Прекрасный экскурсовод и экскурсия. Мне очень понравилось. Было интересно с первых минут. Наталья умеет завладеть вниманием ☺️

Буду всем рекомендовать Наталью и сама обязательно вернусь в Тобольск 🌹

И Ирина Град Тоболеск - страницы истории читать дальше было отклоняться от маршрута - автор шла навстречу пожеланиям (еще одного ангела сфотографировать, погреться зайти, потому что замерзли) и т. п., при этом отклонения от маршрута на повлияли сильно - успели все. Спасибо Наталье за профессионализм! Отличная экскурсия - много всего рассказано: и исторического, и про современность. Понравилось, что не только старый город посмотрели, что можно

К Ксения Град Тоболеск - страницы истории Очень понравилась экскурсия с Натальей)

За 3 часа столько всего увидели и узнали! Начать знакомство с Тобольском с этой экскурсии было правильным решением 💫

Е Екатерина Град Тоболеск - страницы истории Это была потрясающая экскурсия! Настолько полная, информативная, безупречная, что хочется повторить! Прекрасно подан материал! Наталья, спасибо Вам большое за 3 удивительных часа!!!

А Алена Град Тоболеск - страницы истории Наталья - прекрасный экскурсовод! Спасибо большое

Н Наталья Град Тоболеск - страницы истории Экскурсия очень увлекательная и очень содержательная!! Наталья обаятельный и интересный экскурсовод! Мы остались очень довольны😁

О Ольга Град Тоболеск - страницы истории Только недавно вернулись с Тобольска. Очень понравилась экскурсия с Натальей, профессиональный экскурсовод, все было интересно и познавательно. Большое спасибо за увлекательное путешествие по городу!

М Мария Град Тоболеск - страницы истории читать дальше Очень много информации, истории, рекомендаций Натальи - куда еще зайти, что посмотреть, посетить, попробовать и тд. Три часа пролетели на одном дыхании. Нижний посад меня просто покорил❤️ Спасибо большое Наталье! Рекомендую всем, кто в состоянии пройти 10 тысяч шагов 😄 Впервые поехали в Тобольск, забронировали с мужем экскурсию «Град Тоболеск». Это идеальный способ для того, чтобы познакомиться со всем городом.