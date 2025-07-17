Мои заказы

Завальное кладбище – экскурсии в Тобольске

Найдено 6 экскурсий в категории «Завальное кладбище» в Тобольске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
2 часа
286 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
1 час
28 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
2 часа
6 отзывов
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Пешая
2 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 июля 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Дата посещения: 14 июля 2025
    Экскурсия очень понравилась. Людмила Александровна интересно и с душой рассказала нам о городе. Спасибо ей большое.
  • Н
    Наталья
    1 декабря 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Очень познавательно и с большой любовью к своему городу!
  • М
    Марина
    30 ноября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Спасибо Людмиле, экскурсия очень понравилась. По материалу насыщенная и интересная! Рекомендую для первого (и не только) знакомства с городом.
  • И
    Ирина
    22 ноября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Замечательный экскурсовод. Было очень холодно, но холод не ощущался благодаря интересному материалу и уникальной способности Натальи максимально заботиться о клиенте.
    читать дальше

    Маршрут был построен так, что мы все глубже и глубже погружались в историю. Это было интересно и удивительно. Возникало ощущение какого-то перемещения во времени, в котором все было гармонично: и древние храмы, и холодный камень Кремля, и пронизывающий ветер, и лики на иконах, в глазах которых - Вечность! Спасибо, Наталья, все очень понравилось!

  • Т
    Татьяна
    14 ноября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Приехали в Тобольск по зову сердца и очень рады, что отправились в маленькое путешествие по большому, прекрасному и богатому историей
    читать дальше

    Тобольску вместе с Натальей! Много информации, очень интересно и насыщенно получилось! Посетили самые важные места, переместились, как на машине времени, из нового и современного города в древний исторический. Прошло почти 2 недели, а воспоминания свежи и полноценны! Нам очень повезло с профессиональными экскурсоводом, которая не только знает множество исторических фактов, но и любит этот прекрасный город! Обязательно вернемся в летний теплый сезон для душевных прогулок по Тобольску и новых впечатлений!

  • Н
    Наталья
    10 ноября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Замечательный экскурсовод настолько интересно рассказывала о городе, что я не заметила как завершилась наша пешая экскурсия. Столько новых и потрясающих фактов я узнала. Огромное спасибо, вам Наталья. Дальнейшего процветания.
  • Т
    Татьяна
    9 ноября 2025
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Экскурсия очень понравилась, много интересной информации узнали. Огромное спасибо, Людмила Александровна!
  • К
    Катерина
    7 ноября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Добрый день,
    Большое спасибо Наталье за профессиональную увлекательную экскурсию. Успели за короткое время обойти множество мест и узнать многое о Тобольске. Влюбились в город. Обязательно вернемся летом.
  • N
    NINA
    6 ноября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Наталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокими знагиями. Побывали в Софийском
    читать дальше

    соборе, на Красной площади, в великолепном храме в стиле сибирского барокко, на историчечком кладбище и даже в современных микрорайонах. Чётко по таймингу, при этом никуда не спешили и всё успели. Погода была морозная, с ветром и вьюгой, но мы погрелись кофеем с чудесной ромбабой, а в конце выпили горячего шоколада. На следую8ий день посетили 2 музея, рекомендованных гидом. В общем, рекомендую!

  • В
    Валерий
    4 ноября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Экскурсия по Тобольску с Натальей очень понравилась. Рекомендую.
  • К
    Куценко
    31 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Спасибо за очень интересную экскурсию.
  • С
    Светлана
    30 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Прекрасный экскурсовод и экскурсия. Мне очень понравилось. Было интересно с первых минут. Наталья умеет завладеть вниманием ☺️
    Буду всем рекомендовать Наталью и сама обязательно вернусь в Тобольск 🌹
  • И
    Ирина
    26 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Отличная экскурсия - много всего рассказано: и исторического, и про современность. Понравилось, что не только старый город посмотрели, что можно
    читать дальше

    было отклоняться от маршрута - автор шла навстречу пожеланиям (еще одного ангела сфотографировать, погреться зайти, потому что замерзли) и т. п., при этом отклонения от маршрута на повлияли сильно - успели все. Спасибо Наталье за профессионализм!

  • К
    Ксения
    23 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Очень понравилась экскурсия с Натальей)
    За 3 часа столько всего увидели и узнали! Начать знакомство с Тобольском с этой экскурсии было правильным решением 💫
  • Е
    Екатерина
    22 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Это была потрясающая экскурсия! Настолько полная, информативная, безупречная, что хочется повторить! Прекрасно подан материал! Наталья, спасибо Вам большое за 3 удивительных часа!!!
  • А
    Алена
    20 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Наталья - прекрасный экскурсовод! Спасибо большое
  • Н
    Наталья
    16 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Экскурсия очень увлекательная и очень содержательная!! Наталья обаятельный и интересный экскурсовод! Мы остались очень довольны😁
  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Только недавно вернулись с Тобольска. Очень понравилась экскурсия с Натальей, профессиональный экскурсовод, все было интересно и познавательно. Большое спасибо за увлекательное путешествие по городу!
  • М
    Мария
    12 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Впервые поехали в Тобольск, забронировали с мужем экскурсию «Град Тоболеск». Это идеальный способ для того, чтобы познакомиться со всем городом.
    читать дальше

    Очень много информации, истории, рекомендаций Натальи - куда еще зайти, что посмотреть, посетить, попробовать и тд. Три часа пролетели на одном дыхании. Нижний посад меня просто покорил❤️ Спасибо большое Наталье! Рекомендую всем, кто в состоянии пройти 10 тысяч шагов 😄

  • Ю
    Юрий
    11 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Прекрасно провели время! Наталья великолепный экскурсовод!

