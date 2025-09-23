Мои заказы

Экскурсии 2025

Сердце Тулы: следы прошлого и шёпот старинных самоваров
Пешая
2 часа
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Узнайте, как купец Платонов спас кремль, и ощутите атмосферу старинных улиц, где самовары и пряники расскажут свои истории
Начало: На площади Ленина
27 сен в 13:30
28 сен в 16:00
4050 ₽4500 ₽ за всё до 6 чел.
Святые Тульской земли
Пешая
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Посетить соборы, погулять по некрополю и узнать о прославленных людях древнего города
Начало: На улице Льва Толстого
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
2500 ₽ за человека
Наследие меценатов: дворянские кварталы, Музей станка и сладкий сюрприз
Пешая
4 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Откройте для себя Тулу: деревянная архитектура, история меценатов и сладкий сюрприз. Погрузитесь в прошлое и почувствуйте дух города
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
27 сен в 10:15
28 сен в 16:15
5000 ₽ за человека

