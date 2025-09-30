Мини-группа
Тула: один день на действующей ферме
Групповая экскурсия на ферму в Тульской области - погружение в сельскую жизнь, знакомство с животными и вкусный обед
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Посетить места знаменитого сражения и погулять по очаровательной дворянской усадьбе
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
Лучший выборТула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 сентября 2025Хотели выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею, мы катались с ним 12 часов по Тульской области, время пролетело незаметно, очень
- ИИрина10 сентября 2025Огромное спасибо Сергею. Очень интересный рассказ, удивительные локации. Богородицкий дворец-красота необыкновенная. Экоферма- погружение в живую природу, общение с милейшими животными в среде обитания, а не через решётки клеток. Кондуки-завораживающая красота. И вся поездка сопровождалась интересным рассказом увлечённого историей человека
- ООльга30 августа 2025В день экскурсии 27.08.2025г. погода выдалась от яркого жаркого солнца до пронизывающего насквозь холодного ветра с дождем, но это только
- ЕЕлена25 августа 2025Прекрасно организованная поездка: полностью продуманный маршрут от начала и до конца. Ответственный, доброжелательный и грамотный гид. Остались полностью довольны, жалеем
- ННаталья7 августа 2025Это была не просто поездка, это было целое мини- путешествие по Тульской области, где мы полюбовались природой, прикаснулись к вехами многовековой истории и даже пообщались с милыми зверушками. Спасибо Сергею за то, что в нашей жизни случился такой день!
- ННаталья4 августа 2025Огромное спасибо Сергею от нашей семьи! Планировали экскурсию в Богородицк, но по пути заехали еще в усадьбу Языкова, посмотрели подвесной
- ВВиктория30 июля 2025Экскурсией остались очень довольны! Одни позитивные эмоции! Удобный автомобиль и сервис. Внимательный и чуткий гид. Информация преподносилась ненавязчиво и увлекательно.
- ЕЕлена14 июля 2025Нам очень понравилась программа экскурсии и гид Сергей. Выражаем ему огромную благодарность за прекрасно проведенный день и море впечатлений!
- ЕЕлена13 июля 2025Замечательная экскурсия 🔥Отличное увлекательное путешествие 👌. Огромная благодарность нашему гиду Сергею, он профессионал, знаток своего дела, приятный собеседник🤩. Я была с ребенком (8 лет), он подобрал интересный маршрут с потрясающими видами, за что отдельное спасибо❤️. Однозначно рекомендую всем👍👍👍
- ЕЕкатерина4 июля 2025У Сергея очень интнресный маршрут. День прошел насышенно и очень интересно! Нам очень понравилось. Показал даже больше, чем планировалось. Спасибо ему огромное! В Богородицке взяли еще дополнительно экскурсию по музею усадьбе - очень рекомендую! Там подробно рассказали про семью Бобровских.
- ИИрина26 июня 2025Заказывали экскурсию по данному маршруту с гидом Сергеем 25 июня - 2 взрослых и 2 детей. Отлично провели время! Сергей
- ЕЕлена11 июня 2025Маршрут очень интересный, подход у Сергея творческий, узнали много нового из истории, увидели красивую природу, впечатляющую архитектуру. Пообщались с чудесными
