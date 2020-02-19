11:30 Встреча туристов в г. Калязин на центральной площади (ул. Коминтерна д.75).

Решение организационных вопросов.

Отправление «В поход без хлопот», на остров – в заповедную зону, одно из красивейших мест Верхневолжья, где оборудован лагерь со всем необходимым для комфортного отдыха.

Трансфер на остров осуществляется водным транспортом в зависимости от количества участников: пассажирский теплоход с экскурсией, катер, моторные лодки.

Участники погружаются в легенду игры.

Корабль, на котором они совершали путешествие потерпел бедствие.

В результате крушения участники остались на необитаемом острове с минимальным набором вещей и продуктов.

Вскоре на острове они находят следы «Робинзона» и его дневник.

По обнаруженной в дневнике карте участники преодолевают маршрут, ведущий на другую сторону острова, чтобы подать сигнал бедствия для проходящих мимо судов.

В программе:

занятие по ориентированию на местности, чтению карт;

по ориентированию на местности, чтению карт; тематический обучающий поход ;

; походные навыки и лайфхаки бывалых туристов;

бывалых туристов; мастер-класс по сооружению плота из подручных средств;

по сооружению плота из подручных средств; переправа на плоту , минуя непроходимые участки острова;

, минуя непроходимые участки острова; подбор и оборудование места для стоянки ;

; разведение костра: виды кладки, как сохранять огонь долгий период времени;

виды кладки, как сохранять огонь долгий период времени; мастер-класс по сооружению убежища «Хатка бобра» : как правильно ставить хатку, чтобы укрыться от дождя и ветра;

по сооружению убежища : как правильно ставить хатку, чтобы укрыться от дождя и ветра; мастер-класс по приготовлению походного обеда подручными способами: виды рыболовных снастей, приспособлений и приманок для поимки диких птиц. Обеззараживание пресной воды, копчение рыбы холодным способом, приготовление мяса птицы на гриле;

по приготовлению походного обеда подручными способами: виды рыболовных снастей, приспособлений и приманок для поимки диких птиц. Обеззараживание пресной воды, копчение рыбы холодным способом, приготовление мяса птицы на гриле; мастер-класс по подаче сигналов бедствия: знакомство с международным сводом сигналов бедствия, основные сигналы бедствия: сигнальный костёр, сигнальные флаги, сигнальные полосы и др.

Оригинальная форма тематического похода, соединённая единой легендой увлечёт за собой каждого участника без исключения.

Задания и мастер-классы подразумевают распределение ролей между участниками в зависимости от возраста и способностей каждого.

По маршруту участников сопровождают опытные инструкторы.

По окончании программы:

Костровой обед – уха из речной рыбы, куриные шашлычки, картофель отварной с дымком, овощи со свежей зеленью, чай костровой с домашними пирогами.

Русская банька на берегу, песчаный пляжик, лёгкая музыка, восстановление сил.

17:30 Выезд с острова водным транспортом.

Либо размещение на острове в туристическом лагере в оборудованных палатках.

Лагерь оборудован туалетами, зоной для умывания, столовой и охраняется.

18:30 Размещение в чистой и уютной гостинице в загородной зоне в номерах категории стандарт со всеми удобствами (туалет, душ, горячая вода, телевизор, холодильник, балкон).

19:00 Ужин.

Свободное время для прогулок по живописной территории гостиницы, которая находится в живописном, тихом местечке на берегу реки.

К услугам отдыхающих оборудован песчаный пляжик, зона для барбекю и отдыха.