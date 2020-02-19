Выходные на Волге. Экскурсионный тур по окрестностям Калязина

Двухдневный тур для индивидуальных путешественников и компаний друзей с проживанием

5
2 отзыва
Двухдневный тур для индивидуальных путешественников и компаний друзей с проживанием в гостинице г. Калязин или в палаточном лагере на острове.
Выходные на Волге. Экскурсионный тур по окрестностям Калязина
Выходные на Волге. Экскурсионный тур по окрестностям Калязина
Выходные на Волге. Экскурсионный тур по окрестностям Калязина
Выходные на Волге. Экскурсионный тур по окрестностям Калязина
Выходные на Волге. Экскурсионный тур по окрестностям Калязина
Выходные на Волге. Экскурсионный тур по окрестностям Калязина
Выходные на Волге. Экскурсионный тур по окрестностям Калязина
Выходные на Волге. Экскурсионный тур по окрестностям Калязина
Выходные на Волге. Экскурсионный тур по окрестностям Калязина
Выходные на Волге. Экскурсионный тур по окрестностям Калязина
Ближайшие даты:
03
июл
10
июл
17
июл
24
июл
31
июл
07
авг
14
авг
Ещё
даты

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • Вы можете выбрать любую дату для путешествия;
  • насыщенная программа – в туре множество экскурсий и мастер-классы;
  • уединение с природой – отдых на берегу живописной Волги.

Тур проводится по индивидуальным заявкам для групп от 2-х, 3-х человек.

Программа тура по дням

1 день
Программа «В поход без хлопот»

11:30 Встреча туристов в г. Калязин на центральной площади (ул. Коминтерна д.75).

Решение организационных вопросов.

Отправление «В поход без хлопот», на остров – в заповедную зону, одно из красивейших мест Верхневолжья, где оборудован лагерь со всем необходимым для комфортного отдыха.

Трансфер на остров осуществляется водным транспортом в зависимости от количества участников: пассажирский теплоход с экскурсией, катер, моторные лодки.

Участники погружаются в легенду игры.

Корабль, на котором они совершали путешествие потерпел бедствие.

В результате крушения участники остались на необитаемом острове с минимальным набором вещей и продуктов.

Вскоре на острове они находят следы «Робинзона» и его дневник.

По обнаруженной в дневнике карте участники преодолевают маршрут, ведущий на другую сторону острова, чтобы подать сигнал бедствия для проходящих мимо судов.

В программе:

  • занятие по ориентированию на местности, чтению карт;
  • тематический обучающий поход;
  • походные навыки и лайфхаки бывалых туристов;
  • мастер-класс по сооружению плота из подручных средств;
  • переправа на плоту, минуя непроходимые участки острова;
  • подбор и оборудование места для стоянки;
  • разведение костра: виды кладки, как сохранять огонь долгий период времени;
  • мастер-класс по сооружению убежища «Хатка бобра»: как правильно ставить хатку, чтобы укрыться от дождя и ветра;
  • мастер-класс по приготовлению походного обеда подручными способами: виды рыболовных снастей, приспособлений и приманок для поимки диких птиц. Обеззараживание пресной воды, копчение рыбы холодным способом, приготовление мяса птицы на гриле;
  • мастер-класс по подаче сигналов бедствия: знакомство с международным сводом сигналов бедствия, основные сигналы бедствия: сигнальный костёр, сигнальные флаги, сигнальные полосы и др.

Оригинальная форма тематического похода, соединённая единой легендой увлечёт за собой каждого участника без исключения.

Задания и мастер-классы подразумевают распределение ролей между участниками в зависимости от возраста и способностей каждого.

По маршруту участников сопровождают опытные инструкторы.

По окончании программы:

Костровой обед – уха из речной рыбы, куриные шашлычки, картофель отварной с дымком, овощи со свежей зеленью, чай костровой с домашними пирогами.

Русская банька на берегу, песчаный пляжик, лёгкая музыка, восстановление сил.

17:30 Выезд с острова водным транспортом.

Либо размещение на острове в туристическом лагере в оборудованных палатках.

Лагерь оборудован туалетами, зоной для умывания, столовой и охраняется.

18:30 Размещение в чистой и уютной гостинице в загородной зоне в номерах категории стандарт со всеми удобствами (туалет, душ, горячая вода, телевизор, холодильник, балкон).

19:00 Ужин.

Свободное время для прогулок по живописной территории гостиницы, которая находится в живописном, тихом местечке на берегу реки.

К услугам отдыхающих оборудован песчаный пляжик, зона для барбекю и отдыха.

2 день
Обзорная экскурсия «Калязин, Атлантида земли Тверской». Посещение музея «Волгари» и анимационная программа «В гостях у сказки»

09:00 Завтрак.

10:00 Освобождение номеров/выезд с острова.

Отправление на экскурсионную программу.

10:30 Встреча с гидом-экскурсоводом.

Отправление на экскурсионную программу.

В программе экскурсионного дня:

  • Обзорная экскурсия «Калязин, Атлантида земли Тверской».

В программе: знакомство с историей старого города, жизнью и бытом современных горожан, исторической архитектурной застройкой.

Пешеходная прогулка по старинной купеческой улице с выходом к знаменитой затопленной колокольне Николаевского собора.

Осмотр памятника основателю города преп. Макарию Калязинскому и русскому полководцу 17 века князю М.В. Скопину-Шуйскому.

  • Посещение музея «Волгари», где развернуты экспозиции, посвященные быту прежних Калязинцев эпохи до затопления города водами рукотворного моря.

Уникальные предметы, поднятые со дна Угличского водохранилища, макет старого Калязина, звучание песен о Волге из старинного патефона окунут в атмосферу незабываемого прошлого, без которого невозможно настоящее.

Дегустация речных верхневолжских деликатесов в стилизованном буфете пристани советского периода времени.

  • Анимационная программа «В гостях у сказки».

Туристы увидят дом-резиденцию Ягуси Тверской, изготовленный в натуральную величину в традиционном славянском стиле, соберутся за богатырским столом из натурального массива сибирской сосны, где отведают чаю на травах с пирожками от заводной старушки и её подружки.

В программе:

  • Встреча величальная с «Бабой Ягой» и Кикиморой, игровая программа с участием туристов в анимационном городке;

  • Угощение чаем на травках и гадальными пирожками с различными начинками, гадание «От Бабы Яги»;

  • Игры, конкурсы загадки, коллективные танцы от Ягуси Тверской;

  • Фотостоп со сказочными героями;

  • Сытный обед. За дополнительную плату 350 руб/чел.

  • Экскурсия по Тверской резиденции всемирно известного байкерского клуба «НОЧНЫЕ ВОЛКИ», традиционному месту отдыха байкеров, с посещением музея ретро-мотоциклов.

Вход в резиденцию представлен в виде гигантской волчьей пасти.

Интерьер клуба выполнен в традиционном байкерском стиле.

  • Экскурсия на улиточную ферму с познавательной программой «А там ещё немного и Прованс…»

В программе участников ждёт знакомство с процессом выращивания и изготовления настоящих Средиземноморских деликатесов с дегустацией в антураже прованских погребов под бокал мягкого вина (дегустация за дополнительную плату).

16:00 Завершение программы, отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице г. Калязин или на острове в туристическом лагере в оборудованных палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:

2-3 туриста

(2 детей до 14 лет бесплатно)

От 4 до 8 чел.

(2 детей до 14 лет бесплатно)

От 8 до 12 чел.

(2 детей до 14 лет бесплатно)

От 12 до 18 чел.

(2 детей до 14 лет бесплатно)

13 000 8 000 5 750 4 650 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Сопровождение
  • Трансфер на остров и обратно
  • Обучающая программа «Поход без хлопот»
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Экскурсии по объектам тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калязин и обратно
  • Дегустация улиток – 300 руб. /чел.
  • Обед в кафе города во второй день – 350 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Калязин
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть скидки в туре?

При группе:

  • до 4-х туристов 1000 руб/чел;
  • от 4 до 8 чел 500 р/ч;
  • от 8 до 12 чел 350 р/ч;
  • от 12 до 18 чел 250 р/ч.

Скидка предоставляется при присоединении туристов к организованной группе на анимационную программу в Резиденции Бабы Яги и при самостоятельном переезде от одного объекта к другому без сопровождения.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
19 фев 2020
Заказывали экскурсию в резиденцию Бабы Яги, очень понравилось, советую!
А
6 фев 2020
Программы, туры и мероприятия на любой вкус, радушный приём, адекватные цены. Обращались неоднократно, всегда все было супер! Если вы не знаете, чем ещё удивить себя в этом мире, советую позвонить, не пожалеете!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Твери

🧒Можно с детьми🌓2-дневные туры🧳Экскурсионные туры🎣Рыболовные туры

Похожие туры в Твери

Открывая Тверь
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
2 отзыва
Открывая Тверь
Здравствуйте, любознательные путешественники. Вы решили открыть для себя Тверь
2 июля
3 200 за всё до 8 чел.
В гости к тверским купцам
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
4.9
52 отзыва
В гости к тверским купцам
Старинные дома, знаменитые горожане и чудесные виды Волги на прогулке по историческому центру
6 июля
7 июля
11 июля
12 июля
3 600 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Твери
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
4.8
22 отзыва
Часто заказывают
Обзорная экскурсия по Твери
Тверь - уютный городок на берегу Волги. До сюда можно легко добраться из Москвы на электричке. Здесь приятно провести
от 4 500 за всё до 10 чел.
«Кругосветное» путешествие по Твери
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.8
31 отзыв
«Кругосветное» путешествие по Твери
Тверь - один из старинных городов, ему уже более 9 веков. Когда-то он был столицей Тверского княжества. Затем город
3 200 за всё до 10 чел.
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
22 отзыва
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
Побывать в культовых местах города на Волге и играючи разгадать его секреты
28 июня
4 июля
6 июля
8 июля
4 300 за всё до 5 чел.
Тверь сквозь столетия
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анжелика
Анжелика
5
6 отзывов
Тверь сквозь столетия
Исследовать исторический центр в компании профессионального филолога и влюбленного в город жителя
5 июля
6 июля
7 июля
8 июля
3 500 за всё до 10 чел.
Тверь древняя и современная
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
4.8
58 отзывов
Тверь древняя и современная
История и главные достопримечательности старинного города на обзорной экскурсии
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
3 500 за всё до 7 чел.
SUP-экскурсия по Твери
2 часа
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
Нет отзывов
SUP-экскурсия по Твери
Прокатиться на сапборде с веслом в руках и полюбоваться городом с воды
26 июня
1 июля
2 июля
3 июля
2 000 за 1 человека
Сказки и легенды Твери
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Сказки и легенды Твери
В истории нашего города кроется немало легенд, тайн и загадок, которые вызывают неподдельное любопытство! На нашей
4 300 за всё до 5 чел.
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
5
1 отзыв
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
Погрузиться в историю и природу края, пленившего уездных аристократов, художников и поэтов
25 июля
26 июля
28 июля
9 авг
16 000 за всё до 7 чел.
Тверь - первое свидание
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Anna
Anna
4.9
70 отзывов
Тверь - первое свидание
Погулять по историческому центру и раскрыть его архитектурный облик на обзорной экскурсии
Сегодня
29 июня
1 июля
2 июля
2 600 за всё до 10 чел.
Старица: листая каменные страницы истории
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
4.9
15 отзывов
Старица: листая каменные страницы истории
Прогулка по любимому городу Ивана Васильевича. Того самого
25 июля
26 июля
28 июля
9 авг
от 3 900 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Твери
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ