Преимущества этого путешествия:
Тур проводится по индивидуальным заявкам для групп от 2-х, 3-х человек.
11:30 Встреча туристов в г. Калязин на центральной площади (ул. Коминтерна д.75).
Решение организационных вопросов.
Отправление «В поход без хлопот», на остров – в заповедную зону, одно из красивейших мест Верхневолжья, где оборудован лагерь со всем необходимым для комфортного отдыха.
Трансфер на остров осуществляется водным транспортом в зависимости от количества участников: пассажирский теплоход с экскурсией, катер, моторные лодки.
Участники погружаются в легенду игры.
Корабль, на котором они совершали путешествие потерпел бедствие.
В результате крушения участники остались на необитаемом острове с минимальным набором вещей и продуктов.
Вскоре на острове они находят следы «Робинзона» и его дневник.
По обнаруженной в дневнике карте участники преодолевают маршрут, ведущий на другую сторону острова, чтобы подать сигнал бедствия для проходящих мимо судов.
В программе:
Оригинальная форма тематического похода, соединённая единой легендой увлечёт за собой каждого участника без исключения.
Задания и мастер-классы подразумевают распределение ролей между участниками в зависимости от возраста и способностей каждого.
По маршруту участников сопровождают опытные инструкторы.
По окончании программы:
Костровой обед – уха из речной рыбы, куриные шашлычки, картофель отварной с дымком, овощи со свежей зеленью, чай костровой с домашними пирогами.
Русская банька на берегу, песчаный пляжик, лёгкая музыка, восстановление сил.
17:30 Выезд с острова водным транспортом.
Либо размещение на острове в туристическом лагере в оборудованных палатках.
Лагерь оборудован туалетами, зоной для умывания, столовой и охраняется.
18:30 Размещение в чистой и уютной гостинице в загородной зоне в номерах категории стандарт со всеми удобствами (туалет, душ, горячая вода, телевизор, холодильник, балкон).
19:00 Ужин.
Свободное время для прогулок по живописной территории гостиницы, которая находится в живописном, тихом местечке на берегу реки.
К услугам отдыхающих оборудован песчаный пляжик, зона для барбекю и отдыха.
09:00 Завтрак.
10:00 Освобождение номеров/выезд с острова.
Отправление на экскурсионную программу.
10:30 Встреча с гидом-экскурсоводом.
Отправление на экскурсионную программу.
В программе экскурсионного дня:
Обзорная экскурсия «Калязин, Атлантида земли Тверской».
В программе: знакомство с историей старого города, жизнью и бытом современных горожан, исторической архитектурной застройкой.
Пешеходная прогулка по старинной купеческой улице с выходом к знаменитой затопленной колокольне Николаевского собора.
Осмотр памятника основателю города преп. Макарию Калязинскому и русскому полководцу 17 века князю М.В. Скопину-Шуйскому.
Посещение музея «Волгари», где развернуты экспозиции, посвященные быту прежних Калязинцев эпохи до затопления города водами рукотворного моря.
Уникальные предметы, поднятые со дна Угличского водохранилища, макет старого Калязина, звучание песен о Волге из старинного патефона окунут в атмосферу незабываемого прошлого, без которого невозможно настоящее.
Дегустация речных верхневолжских деликатесов в стилизованном буфете пристани советского периода времени.
Анимационная программа «В гостях у сказки».
Туристы увидят дом-резиденцию Ягуси Тверской, изготовленный в натуральную величину в традиционном славянском стиле, соберутся за богатырским столом из натурального массива сибирской сосны, где отведают чаю на травах с пирожками от заводной старушки и её подружки.
В программе:
Встреча величальная с «Бабой Ягой» и Кикиморой, игровая программа с участием туристов в анимационном городке;
Угощение чаем на травках и гадальными пирожками с различными начинками, гадание «От Бабы Яги»;
Игры, конкурсы загадки, коллективные танцы от Ягуси Тверской;
Фотостоп со сказочными героями;
Сытный обед. За дополнительную плату 350 руб/чел.
Экскурсия по Тверской резиденции всемирно известного байкерского клуба «НОЧНЫЕ ВОЛКИ», традиционному месту отдыха байкеров, с посещением музея ретро-мотоциклов.
Вход в резиденцию представлен в виде гигантской волчьей пасти.
Интерьер клуба выполнен в традиционном байкерском стиле.
Экскурсия на улиточную ферму с познавательной программой «А там ещё немного и Прованс…»
В программе участников ждёт знакомство с процессом выращивания и изготовления настоящих Средиземноморских деликатесов с дегустацией в антураже прованских погребов под бокал мягкого вина (дегустация за дополнительную плату).
16:00 Завершение программы, отправление домой.
Тур предусматривает размещение в гостинице г. Калязин или на острове в туристическом лагере в оборудованных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
2-3 туриста
(2 детей до 14 лет бесплатно)
От 4 до 8 чел.
(2 детей до 14 лет бесплатно)
От 8 до 12 чел.
(2 детей до 14 лет бесплатно)
От 12 до 18 чел.
(2 детей до 14 лет бесплатно)
|13 000
|8 000
|5 750
|4 650
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
При группе:
Скидка предоставляется при присоединении туристов к организованной группе на анимационную программу в Резиденции Бабы Яги и при самостоятельном переезде от одного объекта к другому без сопровождения.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.