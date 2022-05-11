Ночные огни Уфы

Авторский рассказ о городе будет переплетаться с инетерсными историческими фактами

Индивидуальная
Авторский рассказ о городе будет переплетаться с инетерсными историческими фактами.

Маршрут обсуждаем: по историческому центру или по трем самым высотным точкам, с которых откроется вид на большую часть города.

Мы расскажем в легком и доступном стиле о Салават Юлаеве и сарматах, об Ахмет Заки Валиди (ученном мирового уровня) и звездах театра, кино и эстрады, родившихся в Уфе.

Коллабарация архитектурных стилей и рассказов просто неизбежна!
Ночные огни Уфы
Ночные огни Уфы
Ночные огни Уфы
Ночные огни Уфы
Ночные огни Уфы
Ночные огни Уфы
Ночные огни Уфы

Что вас ожидает 🤩

  • Гостиный двор
  • Памятник Салавату Юлаеву
  • 2 мечети
  • 2-3 медресе
  • Кинотеатры
  • Дворцы
  • Более 7 памятников
  • Более 7 исторических домов и музеев
  • ВУЗы
  • Фонтаны
  • Бары и тц

Авторский рассказ о городе будет переплетаться с инетерсными историческими фактами. Маршрут обсуждаем: по историческому центру или по трем самым высотным точкам, с которых откроется вид на большую часть города. Мы расскажем в легком и доступном стиле о Салават Юлаеве и сарматах, об Ахмет Заки Валиди (ученном мирового уровня) и звездах театра, кино и эстрады, родившихся в Уфе. Коллабарация архитектурных стилей и рассказов просто неизбежна! Я предложу Вам на выбор 3 варианта экскурсий:

  • 1 маршрут.
Прогулка по историческому центру: Гостиный двор, памятник
«7 красавиц» и Загиру Исмагилову, Федору Шаляпину,театр Оперы и Балета, УГАИ, далее по ул Ленина от нулевого километра до ГКЗ "Башкортостан ", по Кирова к Дому профсоюзов и памятнику М Кариму, Арт- квадрат, мечеть Хакимия и медресе им Марьям Султановой, по улице Коммунистической от УГАТУ к Дому офицеров и дому Нагеля, ЦУМ (К Маркса), дом — образец изобразительного модерна, музей Археологии и этнографии, далее по Заки Валиди, Телецентр, Конгресс холл, фонтан Курай и памятник Салавату Юлаеву. БашГУ, стадион Динамо и Башкирский театр. Ушаковский парк и Белый дом, главная мечеть ЦДУМ и Софьюшкина аллея. сад им Салавата Юлаева, Королтай башкир и Советская площадь (Национальный музей Республики), возращение (по желанию на исходную или клуб Джет.

2 вариант

Входит часть из первого варианта (до памятника Салавату Юлаеву). Далее три высотные точки и северная часть Уфы, Парка Победы и мечеть Ляля-тюльпан. Ообзорная точка с горы у канатной дороги ТЦ Башкирия.
возможен заезд в дом, по ул Чернышевского д. 7, где видно 5 из 7 районов Уфы.

3 вариант.

Как и второй, но с заездом в пригород уфимский район с. Михайловка, откуда откроется шикарный вид почти на весь протяженный город.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Рассказ гида
Что не входит
  • Транспорт, 1600 руб в час.
  • 4 места в авто (кроссовер)
  • По желанию выбор авто за доп оплату. уточняется инд-но
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа
Завершение: ул. Пушкина д 40, г Уфа
Когда и сколько длится?
Когда: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Только в трезвом виде
  • Возможен фотограф за доп плату
  • Бронь ужина или столика в ночном клубе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)

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