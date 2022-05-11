Авторский рассказ о городе будет переплетаться с инетерсными историческими фактами. Маршрут обсуждаем: по историческому центру или по трем самым высотным точкам, с которых откроется вид на большую часть города. Мы расскажем в легком и доступном стиле о Салават Юлаеве и сарматах, об Ахмет Заки Валиди (ученном мирового уровня) и звездах театра, кино и эстрады, родившихся в Уфе. Коллабарация архитектурных стилей и рассказов просто неизбежна! Я предложу Вам на выбор 3 варианта экскурсий:

1 маршрут.

Прогулка по историческому центру: Гостиный двор, памятник

«7 красавиц» и Загиру Исмагилову, Федору Шаляпину,театр Оперы и Балета, УГАИ, далее по ул Ленина от нулевого километра до ГКЗ "Башкортостан ", по Кирова к Дому профсоюзов и памятнику М Кариму, Арт- квадрат, мечеть Хакимия и медресе им Марьям Султановой, по улице Коммунистической от УГАТУ к Дому офицеров и дому Нагеля, ЦУМ (К Маркса), дом — образец изобразительного модерна, музей Археологии и этнографии, далее по Заки Валиди, Телецентр, Конгресс холл, фонтан Курай и памятник Салавату Юлаеву. БашГУ, стадион Динамо и Башкирский театр. Ушаковский парк и Белый дом, главная мечеть ЦДУМ и Софьюшкина аллея. сад им Салавата Юлаева, Королтай башкир и Советская площадь (Национальный музей Республики), возращение (по желанию на исходную или клуб Джет.

2 вариант

Входит часть из первого варианта (до памятника Салавату Юлаеву). Далее три высотные точки и северная часть Уфы, Парка Победы и мечеть Ляля-тюльпан. Ообзорная точка с горы у канатной дороги ТЦ Башкирия.

возможен заезд в дом, по ул Чернышевского д. 7, где видно 5 из 7 районов Уфы.

3 вариант.

Как и второй, но с заездом в пригород уфимский район с. Михайловка, откуда откроется шикарный вид почти на весь протяженный город.