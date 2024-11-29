Краеведческий музей Уфы – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Краеведческий музей Уфы» в Уфе, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Об Уфе - с любовью
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом
Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы
Начало: Начало экскурсии по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
4900 ₽ за экскурсию
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
9 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
12 900 ₽ за экскурсию
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
16 200 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    29 ноября 2024
    Об Уфе - с любовью
    Экскурсовод Кристина провела нас по центру города, рассказала историю Уфы, показала много достопримечательностей, заинтересовала детей экспонатами по дороге. Было интересно провести с ней время.
  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    Об Уфе - с любовью
    Экскурсия понравилась. Всё отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Краеведческий музей Уфы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Об Уфе - с любовью
  2. Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
  3. Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Гостиный Двор
  5. Монумент Дружбы
  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Уфе в апреле 2025
Сейчас в Уфе в категории "Краеведческий музей Уфы" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 16 200. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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