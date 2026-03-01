Водная прогулка
Лучший выборЛедовое царство Байкала: путешествие к Ольхону на хивусе
Путешествие на Ольхон откроет перед вами мистические тайны Байкала. Уникальные виды, легенды и места силы ждут вас на этом захватывающем маршруте
Начало: У отеля «Байкал Плаза»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 мар в 07:00
15 900 ₽ за человека
Из Улан-Удэ - к таинственному Байкалу и легендарному Ольхону
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на Байкал и Ольхон. Впечатляющие виды и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: В районе площади Советов в Улан-Удэ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 мар в 07:00
14 300 ₽ за человека
Из Улан-Удэ - в снежное царство острова Ольхон
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала: ледяные пещеры, голубые торосы и легендарный пузырьковый лёд ждут вас на Ольхоне. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: На ул. Ербанова
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 мар в 07:00
15 900 ₽ за человека
