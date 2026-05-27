Это лёгкое и вкусное путешествие.
Созерцать, вдыхать и наслаждаться — видами Байкала, отдыхом на золотом побережье, прогулкой на сапе и ароматной ухой на берегу. А ещё — историями о богатствах озера и культуре местных народов.
Созерцать, вдыхать и наслаждаться — видами Байкала, отдыхом на золотом побережье, прогулкой на сапе и ароматной ухой на берегу. А ещё — историями о богатствах озера и культуре местных народов.
Описание трансфер
Нескучной дорогой с остановками в живописных местах мы доедем до села Гремячинск.
Вы подниметесь на смотровую площадку над Байкалом и полюбуетесь захватывающими дух видами озера.
Спустившись, вы отдохнёте на золотых песках побережья — можно полежать, поплавать на сапе или погулять.
Я приготовлю для вас ароматную уху — обед обещает быть вкусным!
А ещё расскажу:
- о природе, культуре и традициях Бурятии
- коренных народах и их быте
- богатствах великого озера и его побережья
Примерный тайминг
- Переезд из Улан-Удэ до перевала Пыхта — 30 мин
- Обряд подношения хозяину местности — 10–15 мин
- Дорога до Сретенского монастыря — 30 мин
- Посещение храма — 10–15 мин
- Дорога до реки Хаим — 30 мин
- Санитарная остановка — 10 мин
- Дорога до села Гремячинск — 20 мин
- Подъём к смотровой площадке: пешком — 2 ч, на автомобиле — 40 мин
- Отдых на пляже, обед — до 17:00, если путешествие начинаем в первой половине дня
- Дорога до Улан-Удэ — 1,5 ч
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 3 лет.
В стоимость включено:
- трансфер на Nissan X-Trail
- аренда сапборда и палатки для переодевания
- свежая уха на берегу Байкала
Дополнительные расходы (по желанию):
- подъём на смотровую площадку на спецавто — от 3000 ₽ за группу до 4 человек
- трансфер в другие населённые пункты — 40 ₽ за км
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 49 туристов
Я опытный гид с подтверждённой аттестацией в Республике Бурятия, а также аккредитацией в Улан-Удэнской и Бурятской епархии, Иволгинском дацане, в дацане Ринпоче Багша. Я коренной житель уютного города Улан-Удэ. С
Входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие экскурсии на «Ланч по-байкальски - из Улан-Удэ»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборСакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
Отправьтесь в уникальное путешествие по священным местам Бурятии. Узнайте о буддизме и шаманизме, полюбуйтесь Байкалом и посетите Баргузинский дацан
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:30
29 мая в 06:30
29 500 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Билеты
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
7650 ₽
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
Знаковые места и тайные уголки колоритной столицы Бурятии на дружеской прогулке
29 мая в 08:00
30 мая в 16:00
13 500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу Сибири на двухдневной водной прогулке по Байкалу из Улан-Удэ. Уникальные пейзажи и бурятские легенды ждут вас
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
105 000 ₽ за всё до 10 чел.
от 19 999 ₽ за человека