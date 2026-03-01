Индивидуальная
до 6 чел.
Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
Отправьтесь в уникальное путешествие по священным местам Бурятии. Узнайте о буддизме и шаманизме, полюбуйтесь Байкалом и посетите Баргузинский дацан
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:30
9 мар в 06:30
29 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
9 мар в 09:00
10 мар в 09:00
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
14 мар в 06:00
15 мар в 06:00
29 500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Из Улан-Удэ - на священную землю богини Янжимы
Путешествие по Баргуджин Токум подарит незабываемые эмоции. За один день вы увидите природу, получите благословение Байкала и почувствуете силу богини Янжимы
Начало: На Театральной площади
Расписание: в среду, четверг и субботу в 08:00
11 мар в 08:00
12 мар в 08:00
12 000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Улан-Удэ - к волшебной богине Янжиме
Увидеть главную святыню Бурятии и попросить о сокровенном, погулять по набережной Байкала
Начало: На улице Ербанова
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 мар в 07:00
8900 ₽ за человека
