Мини-группа
до 6 чел.
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
Посетить популярные и скрытые от любопытных глаз локации на групповой экскурсии
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за человека
Водная прогулка
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Путешествие к священному озеру, шаманская скала Черепаха и маяк в селе Турка
Начало: Центр города
15 мар в 08:00
21 мар в 08:00
21 800 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Ланч по-байкальски - из Улан-Удэ
Невероятная природа Бурятии и свежая уха на берегу озера
9 мар в 08:00
11 мар в 08:30
от 19 999 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Река Хаим»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в марте 2026
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Река Хаим" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 21 800. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Улан-Удэ на 2026 год по теме «Река Хаим», 81 ⭐ отзыв, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май