Описание

Приглашаем принять участие в экскурсионном туре «Традиции тибетского буддизма и шаманизма" в Улан-Удэ. Шаманские горы и Иволгинский дацан особенный и эксклюзивный маршрут для тех, кто любит и ценит естественную природу. С древних времен это было местом силы, где совершались обряды и возносили подношения духам не только по шаманским, но и буддийским ритуалам. Для чего стоит каждому человеку посетить Бурятию? Мне, как аутентичному экскурсоводу и историку по образованию, особенно приятно будет вам показать духовную буддийскую Мекку Сибири, где здравствует нетленное тело Хамбо Ламы. 1. Недалеко от Улан-Удэ, всего лишь в часе езды на автомобиле мы попадем в Иволгинский дацан. По современным меркам это молодой монастырь, но все же все признают его важнейшее значение и главенствующую роль. Нетленные мощи Хамбо-ламы Итыгэлова, волшебные колесницы, камни и само место делает посещение храмов совершенно особенным. Я, как опытный проводник покажу вам и расскажу о таинствах буддийской философии и практики. Нетленное тело Хамбо-Ламы Итыгелова в иволгинском дацане привлекает паломников со всего мира. Данный феномен вызывает не просто праздный интерес зевак, но и вызывает много вопросов у современных ученых. Традиции тибетского буддизма в Улан-Удэ как нигде сильны. Иволгинский дацан место паломничества миллионов людей и это место никого не оставляет равнодушным. Экскурсионная программа направлена на то, чтобы познакомить гостей города с богатым культурно-историческим наследием тибетского буддизма и актуальной в современной жизни буддийской философией и практикой, показать исторические корни буддизма на российских территориях его традиционного распространения, а также рассказать о вневременных человеческих ценностях и идеалах, которые буддизм дарит современному обществу. На моей экскурсии вы узнаете историю распространения буддизма в Бурятии, я расскажу вам как местный житель и о других верованиях наших народов, населяющих республику Бурятию, а также познакомлю с символами буддизма. Вы увидите особенную архитектуру наших дацанов и помогу вам записаться на тибетскую диагностику у эмчи, получить консультацию у ламы-астролога. При желании мы можем совершить подношения по буддийским ритуалам и проедемся по Шаманским местам силы Иволгинской Долины."Покамлаем" и "покапаем" как принято в шаманской обрядовой практике. При желании можно посетить ламу, лекаря, астролога (дополнительные услуги обговариваются зараннее). Мы посетим ставку Чингисхана, плато Тапхар по пути и сделаем все необходимые ритуалы. Гора Баян Тугад (Щедрый павлин)-мистическое место. Наша первая остановка начнётся с горы, которую невозможно не заметить по дороге в Иволгинский дацан и на плато Тапхар. Эта красивая гора была ещё описана Окладниковым А. П. как древняя стоянка первого человека, где в пещере были обнаружены петроглифы. Узнаете историю происхождения названия священной горы и её легенды. Обед 2. Посещение питьевого источника. 3. Ставка Чингисхана Наш маршрут в Тапхаре начнётся с плато сад камней Чингисхана. Это культовое место обросло неземными легендами и по своей живописи не уступает знаменитым памятникам природы и многие его сравнивают с языком Тролля. 4. Сопка Поющая стрела Эту сопку ещё называют гора Бык за внешнее сходство с этим животным. Это место хранит в себе прошлую историю обитания хуннских племён и продолжение традиции кочевых народов. Вы увидите великолепный вид на реку Селенгу с высоты птичьего полёта и узнаете древнюю историю сопки Поющая стрела. Вы, узнаете как бурятские кулаки занимались хозяйством, и почему развалились колхозы и как сейчас занимаются скотоводством современные кочевники. 5. Сопка с оленями Эта каменистая сопка одно из излюбленных мест туристов и горожан в дни знаменательных событий, таких как свадьба, выпускной, поскольку видовая площадка открывает потрясающую панораму на город и окрестности. 6. Стоянка Гэсэра Сакральное место силы, где вы узнаете о героических подвигах национального героя. Мы совершим подношения и научимся молиться по-бурятски, откроем дорогу для новых познаний и путешествий Ps/По вашему желанию покажу одну из практик медитации, а также можем заехать на Шаманские места Иволгинской Долины и «покапать» — провести мини шаманский обряд. Вы узнаете тибетские практики и познакомитесь с богатым наследием бурятской культуры, по пути сделаем все необходимые ритуалы.