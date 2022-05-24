Легенды горцев. Экскурсионный тур

Северная Осетия и Ингушетия - две изумительных по своей красоте республики Кавказа. Проведите незабываемые пять дней

5
3 отзыва
Северная Осетия и Ингушетия – две изумительных по своей красоте республики Кавказа. Проведите незабываемые пять дней в этом увлекательном путешествии!
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • неповторимые по красоте пейзажи – прекрасные виды на горы, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества;
  • историко-архитектурные памятники разных эпох – крепости, древние святилища и загадочных склепы, а также современные комплексы и мечети;
  • возьмете кусочек Кавказа с собой – после этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха;
  • гастрономические изыски – попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям.

Программа тура по дням

1 день
Владикавказ

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу (2 – 2,5 часа) – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.

Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

18:30 Ужин блюдами национальной осетинской кухни. (Доп. плата)

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
2 день
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис.

Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити.

Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

Обед (вкл. в стоимость).

Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Переезд в Даргавскую долину.

Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы.

Сторожевые башни 16-17 веков.

Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году.

В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс
3 день
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00.

Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».

Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.

Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.

Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.

Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.

С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.

Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.

Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.

Обед-ланч (вкл. в стоимость): чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай травяной или кофе.

Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.

Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.

Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.

Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.

Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!

История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.

Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.

Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа.

Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами.

Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы.

Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье.

Магас – столица республики Ингушетия.

Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город.

Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет.

Это – современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы.

Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров.

Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

17:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – дополнительная экскурсия (для тех, кто не посетил данную экскурсию в первый день).

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
4 день
Алагирское ущелье – Цей – аул Нар, отъезд

Начало 08:00.

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.

Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.

Это место является дзуаром – святым местом.

Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).

Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.

В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!

Ущелье многие столетия является священным для осетин -– тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея. 

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.

На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Алагирское ущелье – Цей – аул Нар, отъездАлагирское ущелье – Цей – аул Нар, отъездАлагирское ущелье – Цей – аул Нар, отъездАлагирское ущелье – Цей – аул Нар, отъездАлагирское ущелье – Цей – аул Нар, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеКатегория
номера		Dbl
Двухм-ое		Twin
Двухм-ое		Single
Одном-ое		Triple*
Трех-ое		DBL+СH
2вз+1реб		QUAD
Чет-ое		Breakfast
Завтрак
Кадгарон Отельстандарт35 70035 70023362,553 55051187,568 250Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3*комфорт40 95040 95027 82559 85058 275Шв. стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт40 95040 95025 987,559 85058 275Шв. стол
полулюкс43 57543 57531 50063 00061 425Шв. стол
Олимп-Плаза 3+стандарт42 52542 52527 30060637,559 85077 700Шв. стол
Гранд Отель
Александровский 4*		стандарт71 92571 92558 800117337,5117337,5Шв. стол

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездам
  • Группой трансфер из аэропорта Магас/Назрань в гостиницы Владикавказа в первый день по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:30
  • Групповой трансфер в аэропорт Магас/Назрань по отъезду в заключительный день тура к рейсам позже 18:30
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтрак в отеле + 2 обеда/пикника по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы. заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией взрослый – 1 900 руб. ребенок до 18 лет –1 600 руб. детское меню, до 8 лет – 700 руб.
  • Взрослый – 1 900 руб.
  • Ребенок до 18 лет –1 600 руб.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
24 мая 2022
Нас очень понравилась поездка, все было хорошо и отель, и гиды, и даже погода (кроме погоды в Ингушетии). Будем ездить с Вами снова!
О
24 мая 2022
Я в восторге от поездки в Северную Осетию!
Тур Легенды горцев очень насыщенный, интересный, познавательный.
Гиды очень увлекательно рассказывают истории, легенды, факты о жизни горцев в древности и наши дни.
Горные вершины, каньоны, бурные реки просто захватывают дух!
Л
16 мая 2022
Очень понравился тур Северная Осетия и Ингушетия. Прекрасная природа, интересные рассказы об истории и жизни осетинского народа - не оставит никого равнодушным! Отель, организация тура также понравились.

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