Северная Осетия и Ингушетия – две изумительных по своей красоте республики Кавказа. Проведите незабываемые пять дней в этом увлекательном путешествии!

Программа тура по дням

1 день Владикавказ

Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах. 16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу (2 – 2,5 часа) – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты! 18:30 Ужин блюдами национальной осетинской кухни. (Доп. плата)

2 день Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30. Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия. Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Обед (вкл. в стоимость). Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур. Переезд в Даргавскую долину. Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. Сторожевые башни 16-17 веков. Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова. 17:00 Прибытие во Владикавказ. 19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата). Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

3 день Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00. Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд». Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества. Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье. Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов. Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех. Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений. С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото. Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии. Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов. Обед-ланч (вкл. в стоимость): чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай травяной или кофе. Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине. Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта. Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим. Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий. Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»! История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями. Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией. Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь. Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа. Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами. Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы. Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье. Магас – столица республики Ингушетия. Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город. Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет. Это – современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы. Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров. Прибытие во Владикавказ. Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов. 17:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – дополнительная экскурсия (для тех, кто не посетил данную экскурсию в первый день).

4 день Алагирское ущелье – Цей – аул Нар, отъезд