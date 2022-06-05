Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур

Фантастические по красоте пейзажи Осетии и Ингушетии - чистейшие воды горных рек, прекрасные виды на горы и, конечно

5
3 отзыва
Фантастические по красоте пейзажи Осетии и Ингушетии – чистейшие воды горных рек, прекрасные виды на горы и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы. Лучшие смотровые площадки позволят нам любоваться красотой природы в обрамлении горных вершин.
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Три знаменитых ущелья горной Осетии
Три знаменитых ущелья горной Осетии
Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье
Традиционное осетинское застолье
Традиционное осетинское застолье
По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией
Гостеприимный Владикавказ
Гостеприимный Владикавказ
Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города
Удивительное Джейрахское ущелье&nbsp;Ингушетии
Удивительное Джейрахское ущелье Ингушетии
Совершим захватывающее путешествие в «страну башен и легенд»

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.

Обзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по Владикавказу
2 день
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис.

Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити.

Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

Обед (вкл. в стоимость).

Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Переезд в Даргавскую долину.

Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы.

Сторожевые башни 16-17 веков.

Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году.

В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (оплачивается дополнительно).

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс
3 день
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00.

Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».

Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.

Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.

Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.

Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.

С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.

Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.

Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.

Обед-ланч (вкл. в стоимость): чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай травяной или кофе.

Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.

Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.

Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.

Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.

Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!

История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.

Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.

Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа.

Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами.

Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы.

Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье.

Магас – столица республики Ингушетия.

Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город.

Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет.

Это – современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы.

Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров.

Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

17:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – дополнительная экскурсия (для тех, кто не посетил данную экскурсию в первый день).

ВАЖНО: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
4 день
Отъезд

Заключительный день во Владикавказе.

Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.

Трансфер в аэропорт/вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеКатегория
номера		Dbl
Двухм-ое / Twin
Двухм-ое		Single
Одн-ое		Triple*
Трех-ое		DBL+СH
2вз+1реб		QUAD
Чет-ое		Breakfast
Завтрак		  
01.01.2022- 07.04.202207.04.2022-30.11.202201.01.2022- 07.04.202207.04.2022-30.11.202201.01.2022- 07.04.202207.04.2022-30.11.202201.01.2022- 07.04.202207.04.2022-30.11.202201.01.2022- 07.04.202207.04.2022-30.11.2022  
Кадгарон Отель 3*стандарт32 16032 64021 12021 36048 24048 96046 80062 400Шв. стол  
Гостиница Владикавказ 3*стандарт35 340-24 180-53 010-51 615--Шв. стол  
Гостиница Владикавказ 3*комфорт-36 270-24 645-53 010-51 615-Шв. стол 
Отель Планета Люкс 3* стандарт35 34036 27020 46023 017,551 61553 01050 22051 615-Шв. стол 
Отель Планета Люкс 3* полулюкс-38 595-27 900-55 800-54 405-Шв. стол 
Роза ветров 4*стандарт41 850-29 295-59 98557 195--Шв. стол 
Олимп-Плаза 3+ стандарт37 20037 66524 18024 18055 102,553 707,555 102,553 01067 89068 820Шв. стол 
Гранд Отель Александровский 4*стандарт63 70552 080103 927,5103 927,5-Шв. стол 

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездамгруппой трансфер из аэропорта Магас/Назрань в гостиницы Владикавказа в первый день по прибытии до 14:00групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура
  • Встреча в холле отелейгрупповой трансфер в аэропорт Магас/Назрань по отъезду в заключительный день тура к рейсам позже 18:30размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказеэкскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителямипитание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикника по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)входные билеты на объекты посещений по программе экскурсийэкологические сборы. заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией
  • Взрослый – 1 900 руб.
  • Ребенок до 18 лет –1 600 руб.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
5 июня 2022
Очень крутая поездка! Ни разу не пожалели, что взяли именно этот тур! Очень интересные экскурсии, гиды супер! Было очень познавательно и невероятно красиво! Всем рекомендую посетить Осетию и Ингушетию!
Н
31 мая 2022
Замечательные виды! Кто хочет полюбоваться на красоты гор - самое то. Экскурсии до 17:00, вечерняя время как раз остается для прогулок и ресторанов. Поездка в Ингушетию обзорная-ознакомительная из автобуса практически, но остановок было также много, Цей - просто любовь! Не хотелось уезжать.
М
28 мар 2022
Добрый вечер, хотела бы выразить благодарность, за ваш тур по Кавказу «Осетия- Ингушетия. Экспресс- тур».
Путешествую с Вами уже 2 раз и могу сказать, что все прекрасно

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