Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
Начало 08:30.
Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.
Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Скальная крепость Дзивгис.
Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.
Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити.
Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.
Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.
Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.
Обед (вкл. в стоимость).
Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Переезд в Даргавскую долину.
Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы.
Сторожевые башни 16-17 веков.
Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году.
В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.
17:00 Прибытие во Владикавказ.
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (оплачивается дополнительно).
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Начало 09:00.
Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».
Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.
Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.
Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.
Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.
Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.
С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.
Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.
Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.
Обед-ланч (вкл. в стоимость): чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай травяной или кофе.
Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.
Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.
Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.
Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.
Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!
История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.
Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.
Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа.
Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами.
Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы.
Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье.
Магас – столица республики Ингушетия.
Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город.
Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет.
Это – современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы.
Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров.
Прибытие во Владикавказ.
Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.
17:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – дополнительная экскурсия (для тех, кто не посетил данную экскурсию в первый день).
ВАЖНО: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Заключительный день во Владикавказе.
Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.
Трансфер в аэропорт/вокзал.
Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Категория
номера
|Dbl
Двухм-ое / Twin
Двухм-ое
|Single
Одн-ое
|Triple*
Трех-ое
|DBL+СH
2вз+1реб
|QUAD
Чет-ое
|Breakfast
Завтрак
|01.01.2022- 07.04.2022
|07.04.2022-30.11.2022
|01.01.2022- 07.04.2022
|07.04.2022-30.11.2022
|01.01.2022- 07.04.2022
|07.04.2022-30.11.2022
|01.01.2022- 07.04.2022
|07.04.2022-30.11.2022
|01.01.2022- 07.04.2022
|07.04.2022-30.11.2022
|Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|32 160
|32 640
|21 120
|21 360
|48 240
|48 960
|46 800
|62 400
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3*
|стандарт
|35 340
|-
|24 180
|-
|53 010
|-
|51 615
|-
|-
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3*
|комфорт
|-
|36 270
|-
|24 645
|-
|53 010
|-
|51 615
|-
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|35 340
|36 270
|20 460
|23 017,5
|51 615
|53 010
|50 220
|51 615
|-
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3*
|полулюкс
|-
|38 595
|-
|27 900
|-
|55 800
|-
|54 405
|-
|Шв. стол
|Роза ветров 4*
|стандарт
|41 850
|-
|29 295
|-
|59 985
|-
|57 195
|-
|-
|Шв. стол
|Олимп-Плаза 3+
|стандарт
|37 200
|37 665
|24 180
|24 180
|55 102,5
|53 707,5
|55 102,5
|53 010
|67 890
|68 820
|Шв. стол
|Гранд Отель Александровский 4*
|стандарт
|63 705
|52 080
|103 927,5
|103 927,5
|-
|Шв. стол
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.