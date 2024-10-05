Проживание в сосновом бору в горах в отеле, где из бассейна открывается прекрасный вид на горы, придаст бодрости, наполнит энергией и здоровьем, поможет перезагрузиться духовно!
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии
Встреча группы в аэропорту г. Беслан «Владикавказ».
Трансфер до Магаса с 12:00-13:00.
14:00Обед в ресторане «Лучи».
15:30Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в гостиницу «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива апартаменты в Армхи, гостиница «Артис Плаза», гостиница «Империал», гостиница «Планета Люкс», в апартаментах в Армхи).
19:00Ужин (за доп. плату).
Экскурсия по горной Ингушетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд в горную часть.
Экскурсия по горной Ингушетии:
- Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии:
- башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии;
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
13:00 Обед.
Вы попробуете национальные ингушские блюда.
Продолжение экскурсии:
- заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском;
- Эгикал — крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии, Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках;
- башенный комплекс «Хамхи» — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе;
- древний христианский храм Тхаба-Ерды. Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст.;
- заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».
Ужин (за доп. плату).
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:
- Даргавс или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов;
- место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье, где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон;
- Фиагдонское ущелье. Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья;
- немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
15:00 Обед.
Возвращение в Армхи.
Или можно присоединиться к экскурсии по Владикавказу за доп. плату.
Ужин (за доп. плату).
Свободный день на курорте «Армхи»
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Свободный день в ЛОК «Армхи».
Обед.
На курорте «Армхи» работает:
- верёвочный городок «Маугли». Это новый вид активного отдыха для малышей и взрослых (за доп. плату);
- бассейны — одна из обязательных процедур оздоровления в санатории (за доп. плату);
- конные и велосипедные прогулки по горам (за доп. плату);
- лестница здоровья;
- мед. центр «Синай», где можно получить реабилитацию по многим направлениям (за доп. плату).
Ужин (за доп. плату).
Отъезд
08:00 Завтрак в отеле.
Выезд с вещами.
12:00-13:00 Групповой трансфер до аэропорта / ж/д.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|2-местное размещение (dbl, twin)
|45 000
|1-местное размещение (single)
|53 000
|Дети до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|40 500
В случае отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Армхи
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Чайка
Отель «Чайка Ингушетия» расположен в поселке Армхи, в 34 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. В числе удобств прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, а также общий лаундж и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней и пунктом обмена валюты.
В каждом номере установлен письменный стол. обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, а в некоторых номерах отеля «Чайка Ингушетия» — и гостиная зона. Во всех номерах гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Чайка Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.
Артис Плаза
Отель «Артис Плаза» располагается в Ингушетии городе Магас. Здесь работает вежливый и обучены персонал, который сможет помочь при заселении.
Уютные и светлые номера подготовлены для проживания постояльцев. В каждом установлена качественная мебель и современная техника для комфортного отдыха.
Для постояльцев работает ресторан, в котором подают различные блюда кавказской и европейской кухни.
Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 17 км. Основные объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости.
Империал
Историческая Гостиница «Империал» построена в конце XIX века, предпринимателем Панайотом Марандовым.
Памятник архитектуры XIX века, охраняется государством. Расположена в самом центре города.
Из Гостиницы открывается великолепный вид на Проспект Мира, Кавказский хребет.
Интерьер сохранил отголоски атмосферы XIX века. Здесь стоит задержаться просто ради остановки в историческом месте Владикавказа. До большинства главных городских достопримечательностей от гостиницы «Империал» можно дойти за 10–20 минут неспешным шагом
Апартаменты «Армхи»
Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание, указанное в программе
- Питание (полупансион): завтраки, обеды по программе
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное за дополнительную плату: завтрак в первый день, ужины
- Дополнительные услуги и развлечения на курорте Армхи
- Верёвочный городок «Маугли»
- Конные и велосипедные прогулки по горам
- Экскурсия по Владикавказу в свободный день
- Услуги в мед. центре «Синай»
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.