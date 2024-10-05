Зимний релакс-тур на Кавказ

У нас будет 5 дней, чтобы отдохнуть и насладиться природой Ингушетии, впечатлиться историей Осетии с лучшими гидами Кавказа.

Проживание в сосновом бору в горах в отеле, где из бассейна открывается прекрасный вид на горы, придаст бодрости, наполнит энергией и здоровьем, поможет перезагрузиться духовно!
5
3 отзыва
Зимний релакс-тур на Кавказ
Зимний релакс-тур на Кавказ
Зимний релакс-тур на Кавказ
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии

Встреча группы в аэропорту г. Беслан «Владикавказ».

Трансфер до Магаса с 12:00-13:00.

14:00Обед в ресторане «Лучи».

15:30Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Заселение в гостиницу «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива апартаменты в Армхи, гостиница «Артис Плаза», гостиница «Империал», гостиница «Планета Люкс», в апартаментах в Армхи).

19:00Ужин (за доп. плату).

Встреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд в горную часть.

Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии:
  • башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии;
  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00 Обед.

Вы попробуете национальные ингушские блюда.

Продолжение экскурсии:

  • заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском;
  • Эгикал — крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии, Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках;
  • башенный комплекс «Хамхи» — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе;
  • древний христианский храм Тхаба-Ерды. Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст.;
  • заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».

Ужин (за доп. плату).

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
3 день

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:

  • Даргавс или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов;
  • место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье, где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон;
  • Фиагдонское ущелье. Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья;
  • немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.

15:00 Обед.

Возвращение в Армхи.

Или можно присоединиться к экскурсии по Владикавказу за доп. плату.

Ужин (за доп. плату).

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам ОсетииОбзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам ОсетииОбзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам ОсетииОбзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии
4 день

Свободный день на курорте «Армхи»

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

Свободный день в ЛОК «Армхи».

Обед.

На курорте «Армхи» работает:

  • верёвочный городок «Маугли». Это новый вид активного отдыха для малышей и взрослых (за доп. плату);
  • бассейны — одна из обязательных процедур оздоровления в санатории (за доп. плату);
  • конные и велосипедные прогулки по горам (за доп. плату);
  • лестница здоровья;
  • мед. центр «Синай», где можно получить реабилитацию по многим направлениям (за доп. плату).

Ужин (за доп. плату).

Свободный день на курорте «Армхи»Свободный день на курорте «Армхи»Свободный день на курорте «Армхи»Свободный день на курорте «Армхи»
5 день

Отъезд

08:00 Завтрак в отеле.

Выезд с вещами.

12:00-13:00 Групповой трансфер до аэропорта / ж/д.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
2-местное размещение (dbl, twin)45 000
1-местное размещение (single)53 000
Дети до 10 лет при дополнительном и основном размещении40 500

В случае отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Армхи

4 ночи

К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.

АрмхиАрмхиАрмхиАрмхиАрмхиАрмхи

Планета Люкс

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Чайка

4 ночи

Отель «Чайка Ингушетия» расположен в поселке Армхи, в 34 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. В числе удобств прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, а также общий лаундж и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней и пунктом обмена валюты.

В каждом номере установлен письменный стол. обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, а в некоторых номерах отеля «Чайка Ингушетия» — и гостиная зона. Во всех номерах гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Чайка Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.

ЧайкаЧайкаЧайкаЧайкаЧайкаЧайка

Артис Плаза

4 ночи

Отель «Артис Плаза» располагается в Ингушетии городе Магас. Здесь работает вежливый и обучены персонал, который сможет помочь при заселении.

Уютные и светлые номера подготовлены для проживания постояльцев. В каждом установлена качественная мебель и современная техника для комфортного отдыха.

Для постояльцев работает ресторан, в котором подают различные блюда кавказской и европейской кухни.

Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 17 км. Основные объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости.

Артис ПлазаАртис ПлазаАртис ПлазаАртис ПлазаАртис ПлазаАртис Плаза

Империал

4 ночи

Историческая Гостиница «Империал» построена в конце XIX века, предпринимателем Панайотом Марандовым.

Памятник архитектуры XIX века, охраняется государством. Расположена в самом центре города.

Из Гостиницы открывается великолепный вид на Проспект Мира, Кавказский хребет.

Интерьер сохранил отголоски атмосферы XIX века. Здесь стоит задержаться просто ради остановки в историческом месте Владикавказа. До большинства главных городских достопримечательностей от гостиницы «Империал» можно дойти за 10–20 минут неспешным шагом

ИмпериалИмпериалИмпериалИмпериалИмпериалИмпериал

Апартаменты «Армхи»

4 ночи

Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».

Апартаменты «Армхи»Апартаменты «Армхи»Апартаменты «Армхи»Апартаменты «Армхи»Апартаменты «Армхи»Апартаменты «Армхи»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание (полупансион): завтраки, обеды по программе
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за дополнительную плату: завтрак в первый день, ужины
  • Дополнительные услуги и развлечения на курорте Армхи
  • Верёвочный городок «Маугли»
  • Конные и велосипедные прогулки по горам
  • Экскурсия по Владикавказу в свободный день
  • Услуги в мед. центре «Синай»
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэропорт Владикавказ (Беслан)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
5 окт 2024
Спасибо большое организаторам! Сопровождающая Рема замечательная, добрая девушка встретила как родных). Спасибо Аде за решение всех вопросов и неожиданное поздравление с днём рождения! Очень понравились гиды Ингушетии, в башне Согласия и Рамзан, отдельное спасибо водителю. Девочки вам процветания!
У
2 окт 2024
Компания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компанией в 2022 году по Сахалину. Компания вложила душу в каждую деталь нашего путешествия, чтобы память о Кавказских республиках: Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Дагестане - навсегда осталась в наших сердцах! Огромное вам спасибо и дальнейшего вам процветания в работе с путешественникам!
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С
27 сен 2024
Очень плотный график, но для первого раза нормально.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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