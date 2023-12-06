Величественные горы Осетии

Индивидуальная экскурсия во Владикавказе
Вы посетите три живописных ущелья, спрятанных в горах Алании, — Кармадонское, Даргавское и Куртатинское. Перед вами предстанет красота и суровость природы Северной Осетии.

Вы увидите достопримечательности и арт-объекты, познакомитесь с историями и легендами этого удивительного края.
Величественные горы Осетии
Величественные горы Осетии
Величественные горы Осетии
Величественные горы Осетии
Величественные горы Осетии
Величественные горы Осетии
Величественные горы Осетии
Ближайшие даты:
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
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дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Кармадонское ущелье
  • Даргавское ущелье
  • Куртатинское ущелье

Описание

Что вас ожидает Приглашаем вас в захватывающее путешествие в горах древней Алании. Вы увидите всю красоту и суровость гор Северной Осетии, ледники, водопады, озера, горячие источники, бурные реки. Перед вами предстанут исторические объекты, арт-объекты и достопримечательности здешних мест. Маршрут будет пролегать через три ущелья — Кармадонское, Даргавское и Куртатинское. Что важно знать При себе иметь теплую одежду и удобную обувь, в солнечную погоду — крем от загара.

ежедненвно с 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Билеты в Мертвый Городок, Тропу чудес — 100 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место Вашего размещения, аэропорт
Завершение: Владикавказ, отель в горах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедненвно с 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • При себе иметь теплую одежду и удобную обувь
  • В солнечную погоду желательно кепочки
  • Очки
  • Крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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