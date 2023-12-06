Вы посетите три живописных ущелья, спрятанных в горах Алании, — Кармадонское, Даргавское и Куртатинское. Перед вами предстанет красота и суровость природы Северной Осетии.
Вы увидите достопримечательности и арт-объекты, познакомитесь с историями и легендами этого удивительного края.
Вы увидите достопримечательности и арт-объекты, познакомитесь с историями и легендами этого удивительного края.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Даргавское ущелье
- Куртатинское ущелье
Описание
Что вас ожидает Приглашаем вас в захватывающее путешествие в горах древней Алании. Вы увидите всю красоту и суровость гор Северной Осетии, ледники, водопады, озера, горячие источники, бурные реки. Перед вами предстанут исторические объекты, арт-объекты и достопримечательности здешних мест. Маршрут будет пролегать через три ущелья — Кармадонское, Даргавское и Куртатинское. Что важно знать При себе иметь теплую одежду и удобную обувь, в солнечную погоду — крем от загара.
ежедненвно с 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Билеты в Мертвый Городок, Тропу чудес — 100 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место Вашего размещения, аэропортЗавершение: Владикавказ, отель в горах
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедненвно с 9:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- При себе иметь теплую одежду и удобную обувь
- В солнечную погоду желательно кепочки
- Очки
- Крем от загара
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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