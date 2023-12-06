Вы посетите три живописных ущелья, спрятанных в горах Алании, — Кармадонское, Даргавское и Куртатинское. Перед вами предстанет красота и суровость природы Северной Осетии. Вы увидите достопримечательности и арт-объекты, познакомитесь с историями и легендами этого удивительного края.

Описание

Что вас ожидает Приглашаем вас в захватывающее путешествие в горах древней Алании. Вы увидите всю красоту и суровость гор Северной Осетии, ледники, водопады, озера, горячие источники, бурные реки. Перед вами предстанут исторические объекты, арт-объекты и достопримечательности здешних мест. Маршрут будет пролегать через три ущелья — Кармадонское, Даргавское и Куртатинское. Что важно знать При себе иметь теплую одежду и удобную обувь, в солнечную погоду — крем от загара.