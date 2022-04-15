Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — во второй день программы будут горячие источники.

Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право за собой изменять маршрут.