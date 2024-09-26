Идем в горы за историей и вдохновением Кавказа

Активное путешествие по регионам Северного Кавказа, в котором нас ждут экскурсии и походы.

Увидим самый крупный водопад в Осетии и один из самых высоких в Европе, заедем на термальные источники, чтобы
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искупаться в бассейне с минеральной водой вулканического происхождения.

Прогуляемся по одному из древнейших городов мира на берегу Каспийского моря и сделаем шикарные фотографии на «языке тролля».

Прочувствуем вечернюю романтику Грозного, познакомимся с историей Осетии и отправимся в поход к башенным комплексам древних селений.

Маршрут составлен с учетом умеренных нагрузок для наслаждения отдыхом в горах и будет одинаково интересен как новичкам, так и бывалым путешественникам.

5
3 отзыва
Идем в горы за историей и вдохновением Кавказа
Идем в горы за историей и вдохновением Кавказа
Идем в горы за историей и вдохновением Кавказа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Дербенту

  • 10:00 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале:главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10;
  • 11:00 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

11:00 Начало: аэропорт Махачкалы — переезд в Дербент — крепость Нарын-Кала — обзорная по Дербенту, рынок — переезд в Гуниб.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд в Гуниб и размещение в кемпинге Горный Ветер, Гуниб (туалет и душ общего пользования).

  • размещение: горный Гуниб;
  • автопробег за день: 310 км;
  • экскурсионный маршрут;
  • продолжительность: 10 часов.
Прибытие. Обзорная экскурсия по ДербентуПрибытие. Обзорная экскурсия по ДербентуПрибытие. Обзорная экскурсия по ДербентуПрибытие. Обзорная экскурсия по Дербенту
2 день

Гуниб - Гамсутль - Чох - Верхний Гуниб - Салтинский водопад - Гуниб

08:30 Начало.

Программы дня: аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля» — Салтинский водопад.

Обед (вкл. в стоимость).

  • размещение: горный Гуниб;
  • автопробег за день: 110 км;
  • пеший маршрут: 4 км;
  • набор высоты: 450 м;
  • продолжительность 8 часов.
Гуниб - Гамсутль - Чох - Верхний Гуниб - Салтинский водопад - ГунибГуниб - Гамсутль - Чох - Верхний Гуниб - Салтинский водопад - ГунибГуниб - Гамсутль - Чох - Верхний Гуниб - Салтинский водопад - ГунибГуниб - Гамсутль - Чох - Верхний Гуниб - Салтинский водопад - Гуниб
3 день

Гуниб - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датуна - горный Кегер - Гуниб

08:30 Начало.

Программы дня: Карадахская теснина — Старый Кахиб и Гоор — Датунский храм — горный Кегер.

Обед (вкл. в стоимость).

  • размещение: горный Гуниб;
  • автопробег за день: 215 км;
  • пеший маршрут: 4 км;
  • набор высоты: 400 м;
  • продолжительность: 8 часов.
Гуниб - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датуна - горный Кегер - ГунибГуниб - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датуна - горный Кегер - ГунибГуниб - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датуна - горный Кегер - ГунибГуниб - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датуна - горный Кегер - Гуниб
4 день

Гуниб - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан Сарыкум

07:30 Начало.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Обед (вкл. в стоимость).

Комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — бархан Сарыкум.

16:00 Трансфер в Грозный, прибытие ориентировочно к 18:30 (130 км, время в пути 2,5 часа).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

  • размещение: Грозный;
  • автопробег за день: 360 км;
  • экскурсионный маршрут;
  • продолжительность: 10 часов.
Гуниб - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан СарыкумГуниб - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан СарыкумГуниб - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан СарыкумГуниб - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан Сарыкум
5 день

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Грозный

08:00 Начало.

Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».

Обед (вкл. в стоимость).

Мечеть Гордость мусульман, Шали.

  • размещение: Грозный;
  • автопробег за день: 215 км;
  • пеший маршрут: 2,5 км;
  • продолжительность: 8 часов.
Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ГрозныйГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ГрозныйГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ГрозныйГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Грозный
6 день

Обзорная экскурсия в Грозном и Владикавказе

08:30 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

12:00 Переезд во Владикавказ (120 км, время в пути 2 часа).

Размещение в гостиницах.

Обед (вкл. в стоимость).

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Обзорная экскурсия в Грозном и ВладикавказеОбзорная экскурсия в Грозном и ВладикавказеОбзорная экскурсия в Грозном и ВладикавказеОбзорная экскурсия в Грозном и Владикавказе
7 день

Алагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику - Бирагзанг

09:00 Начало.

Программа дня: Владикавказ Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — поход по эко-тропе к Цейскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Монумент Афсати — термальный комплекс Бирагзанг.

Возвращение во Владикавказ к 17:30.

  • размещение: Владикавказ;
  • автопробег за день: 185 км;
  • пеший маршрут: 10 км;
  • набор высоты: 450 м;
  • продолжительность: 8-9 часов.
Алагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику - БирагзангАлагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику - БирагзангАлагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику - БирагзангАлагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику - Бирагзанг
8 день

Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье

08:30 Начало.

Программа дня: Геналдонское ущелье — Кармадонские ворота — Даргавский некрополь — поход к Мидаграбинским водопадам.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Площадка и качели с видом на долину Фиагдон — Башня Курта и Тага.

Возвращение во Владикавказ к 17:30.

19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

  • размещение: Владикавказ;
  • автопробег за день: 135 км;
  • пеший маршрут: 6 км;
  • набор высоты: 400 м;
  • продолжительность: 8-9 часов.
Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье
9 день

Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд

08:30 Начало.

Программа дня: Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — поход к селению Цмити — поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау — Архонский перевал — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.

  • автопробег за день: 150 км;
  • пеший маршрут: 6,5 км;
  • набор высоты: 550 м;
  • продолжительность: 8-9 часов.
Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостиницах и сафари-тентах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl/Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

2Ad+1Ch (7-12 лет)

2 взр. +1 реб.

Горный ветер, Гуниб — Беркат 3* / Тийналла 3* — Планета Люкс 3*01.05.2024-29.06.202411600075800168000160000
30.06.2024-31.08.202412200080000173000166000
01.09.2024-28.09.202411600075800168000160000
Горный ветер, Гуниб — Беркат 3* / Тийналла 3* — Владикавказ 3*01.05.2024-29.06.202412100083000178000170000
30.06.2024-31.08.202412600087000183000176000
01.09.2024-28.09.202412100083000178000170000

При 3-местном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Владикавказ

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

Планета Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Тийналла

2 ночи

Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа.

В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.

Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.

Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.

ТийналлаТийналлаТийналлаТийналлаТийналлаТийналла

Беркат

2 ночи

Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.

Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.

Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.

БеркатБеркатБеркатБеркатБеркатБеркат

Горный ветер

3 ночи

Сафари-тенты сделаны из дышащих материалов, даже в сильную жару здесь будет комфортно.

Площадь сафари-тента — 24 кв. м, есть собственная терраса, обогреватель, теплые одеяла, полотенца;

Туалета и душа внутри тентов нет, но на территории глэмпинга, в шаговой доступности от домиков, размещены 8 душевых и 11 биотуалетов.

Туалет и душ общего пользования.

В каждом жилом шатре есть розетки 220 В и освещение.

  • площадь 24 кв. м
  • 3 односпальных кровати
  • обогреватель
  • теплые одеяла
  • полотенца
  • собственная терраса

Фен присутствует в душевых.

Горный ветерГорный ветерГорный ветерГорный ветерГорный ветерГорный ветер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение в сафари-тентах по программе в горах Дагестана, туалет и душ общего пользования: Горный ветер, кемпинг
  • Размещение по программе в отелях в Грозном и Владикавказе
  • Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки + 9 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Владикавказа
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Билет в термальный комплекс Бирагзанг - 500 руб
  • Входные билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Экскурсии в рамках тура проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Какая стоимость дополнительных ночей?

Информация по стоимости доп. ночей (стоимость за номер/ночь, с завтраками):

  • Гостиница «Владикавказ» (г. Владикавказ), номер комфорт:
    • одноместный номер – 7600 руб.;
    • двухместный номер - 8200 руб.;
    • трехместный номер – 9800 руб.;
  • 2. Гостиница «Владикавказ» (г. Владикавказ), номер стандарт:
    • одноместный номер – 6600 руб.;
    • двухместный номер - 7200 руб.;
    • трехместный номер – 8800 руб.;
  • 3. Гостиница «Планета Люкс» (г. Владикавказ), номер стандарт:
    • одноместный номер – 3500 руб.;
    • двухместный номер - 5900 руб.;
    • трехместный номер – 6900 руб.;
  • 4. Гостиница «Кадгарон» (г. Владикавказ), номер стандарт:
    • одноместный – 3200 руб.;
    • Двухместный DBL – 4500 руб.;
    • Двухместный TWIN – 4200 руб.;
    • Трехместный TRPL – 5500 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
26 сен 2024
Спасибо большое организатору тура Юлии Лазаревой!
Вся предоставленная информация о поездке приходила вовремя, никаких лишних вопросов не приходилось задавать, все было доступно и понятно, вы лучшая, СПАСИБО!!!
К
25 сен 2024
Нашей компании из 4х человек очень понравился тур. Огромное спасибо гиду Магомеду, очень интересно все рассказывал, показывал красивые места, его шутки и истории - отдельный вид искусства! Именно он является изюминкой этого тура!
А
25 сен 2024
Брали тур впервые и совсем не пожалели. Всегда можно было быстро получить информацию.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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