Увидим самый крупный водопад в Осетии и один из самых высоких в Европе, заедем на термальные источники, чтобы
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Дербенту
- 10:00 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале:главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10;
- 11:00 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
11:00 Начало: аэропорт Махачкалы — переезд в Дербент — крепость Нарын-Кала — обзорная по Дербенту, рынок — переезд в Гуниб.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд в Гуниб и размещение в кемпинге Горный Ветер, Гуниб (туалет и душ общего пользования).
- размещение: горный Гуниб;
- автопробег за день: 310 км;
- экскурсионный маршрут;
- продолжительность: 10 часов.
Гуниб - Гамсутль - Чох - Верхний Гуниб - Салтинский водопад - Гуниб
08:30 Начало.
Программы дня: аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля» — Салтинский водопад.
Обед (вкл. в стоимость).
- размещение: горный Гуниб;
- автопробег за день: 110 км;
- пеший маршрут: 4 км;
- набор высоты: 450 м;
- продолжительность 8 часов.
Гуниб - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датуна - горный Кегер - Гуниб
08:30 Начало.
Программы дня: Карадахская теснина — Старый Кахиб и Гоор — Датунский храм — горный Кегер.
Обед (вкл. в стоимость).
- размещение: горный Гуниб;
- автопробег за день: 215 км;
- пеший маршрут: 4 км;
- набор высоты: 400 м;
- продолжительность: 8 часов.
Гуниб - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан Сарыкум
07:30 Начало.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.
Обед (вкл. в стоимость).
Комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — бархан Сарыкум.
16:00 Трансфер в Грозный, прибытие ориентировочно к 18:30 (130 км, время в пути 2,5 часа).
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
- размещение: Грозный;
- автопробег за день: 360 км;
- экскурсионный маршрут;
- продолжительность: 10 часов.
Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Грозный
08:00 Начало.
Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».
Обед (вкл. в стоимость).
Мечеть Гордость мусульман, Шали.
- размещение: Грозный;
- автопробег за день: 215 км;
- пеший маршрут: 2,5 км;
- продолжительность: 8 часов.
Обзорная экскурсия в Грозном и Владикавказе
08:30 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
12:00 Переезд во Владикавказ (120 км, время в пути 2 часа).
Размещение в гостиницах.
Обед (вкл. в стоимость).
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Алагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику - Бирагзанг
09:00 Начало.
Программа дня: Владикавказ — Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — поход по эко-тропе к Цейскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Монумент Афсати — термальный комплекс Бирагзанг.
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
- размещение: Владикавказ;
- автопробег за день: 185 км;
- пеший маршрут: 10 км;
- набор высоты: 450 м;
- продолжительность: 8-9 часов.
Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье
08:30 Начало.
Программа дня: Геналдонское ущелье — Кармадонские ворота — Даргавский некрополь — поход к Мидаграбинским водопадам.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Площадка и качели с видом на долину Фиагдон — Башня Курта и Тага.
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
- размещение: Владикавказ;
- автопробег за день: 135 км;
- пеший маршрут: 6 км;
- набор высоты: 400 м;
- продолжительность: 8-9 часов.
Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд
08:30 Начало.
Программа дня: Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — поход к селению Цмити — поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау — Архонский перевал — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.
- автопробег за день: 150 км;
- пеший маршрут: 6,5 км;
- набор высоты: 550 м;
- продолжительность: 8-9 часов.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах и сафари-тентах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
Dbl/Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
2Ad+1Ch (7-12 лет)
2 взр. +1 реб.
|Горный ветер, Гуниб — Беркат 3* / Тийналла 3* — Планета Люкс 3*
|01.05.2024-29.06.2024
|116000
|75800
|168000
|160000
|30.06.2024-31.08.2024
|122000
|80000
|173000
|166000
|01.09.2024-28.09.2024
|116000
|75800
|168000
|160000
|Горный ветер, Гуниб — Беркат 3* / Тийналла 3* — Владикавказ 3*
|01.05.2024-29.06.2024
|121000
|83000
|178000
|170000
|30.06.2024-31.08.2024
|126000
|87000
|183000
|176000
|01.09.2024-28.09.2024
|121000
|83000
|178000
|170000
При 3-местном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Тийналла
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
Беркат
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.
Горный ветер
Сафари-тенты сделаны из дышащих материалов, даже в сильную жару здесь будет комфортно.
Площадь сафари-тента — 24 кв. м, есть собственная терраса, обогреватель, теплые одеяла, полотенца;
Туалета и душа внутри тентов нет, но на территории глэмпинга, в шаговой доступности от домиков, размещены 8 душевых и 11 биотуалетов.
Туалет и душ общего пользования.
В каждом жилом шатре есть розетки 220 В и освещение.
- площадь 24 кв. м
- 3 односпальных кровати
- обогреватель
- теплые одеяла
- полотенца
- собственная терраса
Фен присутствует в душевых.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура
- Размещение в сафари-тентах по программе в горах Дагестана, туалет и душ общего пользования: Горный ветер, кемпинг
- Размещение по программе в отелях в Грозном и Владикавказе
- Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки + 9 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Владикавказа
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Билет в термальный комплекс Бирагзанг - 500 руб
- Входные билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 200 руб
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт в туре?
Экскурсии в рамках тура проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Какая стоимость дополнительных ночей?
Информация по стоимости доп. ночей (стоимость за номер/ночь, с завтраками):
- Гостиница «Владикавказ» (г. Владикавказ), номер комфорт:
- одноместный номер – 7600 руб.;
- двухместный номер - 8200 руб.;
- трехместный номер – 9800 руб.;
- 2. Гостиница «Владикавказ» (г. Владикавказ), номер стандарт:
- одноместный номер – 6600 руб.;
- двухместный номер - 7200 руб.;
- трехместный номер – 8800 руб.;
- 3. Гостиница «Планета Люкс» (г. Владикавказ), номер стандарт:
- одноместный номер – 3500 руб.;
- двухместный номер - 5900 руб.;
- трехместный номер – 6900 руб.;
- 4. Гостиница «Кадгарон» (г. Владикавказ), номер стандарт:
- одноместный – 3200 руб.;
- Двухместный DBL – 4500 руб.;
- Двухместный TWIN – 4200 руб.;
- Трехместный TRPL – 5500 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Вся предоставленная информация о поездке приходила вовремя, никаких лишних вопросов не приходилось задавать, все было доступно и понятно, вы лучшая, СПАСИБО!!!