Индивидуально из Владикавказа в Грузию: 2 столицы, Кахетия, Уплисцихе
Изучить Тбилиси и Мцхету, увидеть монастыри Некреси и Джвари, полюбоваться Алазанской долиной
Отправимся навстречу древней земле, где каждая гора хранит легенду, каждый храм дышит историей, а каждый стол приглашает к тосту.
Мы проследуем по Военно-Грузинской дороге, которая и сама по себе яркое впечатление, читать дальше
и посетим её знаковые локации: церковь в Гергети, арку Дружбы народов, Жинвальское водохранилище.
Погуляем среди атмосферных двориков нынешней столицы — Тбилиси — и проникнемся духовностью бывшей: в Мцхете зайдём в собор Светицховели и полюбуемся слиянием Арагви и Куры у монастыря Джвари. Объедем Кахетию, раскинувшуюся в живописной Алазанской долине, и побываем в Некресской обители. А также сможем попробовать вина и чачу, увидеть усадьбу Чавчавадзе и скальные жилища Уплисцихе.
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо иметь: загранпаспорт со сроком окончания действия не менее 6 месяцев; наличные (российские банковские карты к оплате не принимаются) тёплые вещи, удобную обувь
Программа тура по дням
1 день
Военно-Грузинская дорога, Тбилиси
Утром выезжаем из Владикавказа в Грузию. Путь пролегает по Военно-Грузинской дороге, которая не даст заскучать — так много тут интересных объектов и красивых видов. В Гергети увидим храм Святой Троицы на фоне величественного Казбека, остановимся на Крестовом перевале и у арки Дружбы народов, полюбуемся бирюзой Жинвальского водохранилища. В Пасанаури на берегу Арагви пообедаем национальными блюдами.
Преодолев множество серпантинов, тоннелей, селений, виноградников, прибудем в Тбилиси. Немного отдохнём и отправимся гулять по Старому городу с неповторимым обликом и душой. Пройдём по мощёным извилистым улочкам, вдохнём пряные ароматы, послушаем мелодичные речи, рассмотрим тифлисские дворики и архитектуру.
2 день
Мцхета, Уплисцихе
Начнём день с поездки в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Посетим собор Светицховели, в котором хранятся важные реликвии: хитон Иисуса Христа, милоть Ильи Пророка, мощи Андрея Первозванного.
Следующий пункт — высеченный в скалах Уплисцихе. Внутри можно исследовать сложную цепь тоннелей, площадей, жилых комнат и залов, храмов, хранилищ и хозяйственных построек и узнать историю, мифы, легенды древнего города.
3 день
Кахетия: Телави, Цинандали, винодельня, Некресский монастырь
Через перевал Гомбори едем в Телави. Это сердце Кахетии — родины виноделия и места съёмок «Мимино».
Далее — Цинандали. Посетим усадьбу князя Чавчавадзе — тестя Александра Грибоедова — с великолепным парком экзотических растений и энотекой.
Следующий пункт — завод кахетинских вин. Вы узнаете его историю, увидите изнутри производство и подвалы с бутылками и сможете попробовать 5 сортов вин и чачи с лёгкими закусками.
Перед возвращением в Тбилиси побываем в Некресском монастыре с волшебным видом на Алазанскую долину.
4 день
Монастырь Джвари
После завтрака освобождаем номера. Если хотите, заедем в торговый центр — для шопинга можем выделить 3 часа.
Заключительным аккордом путешествия станет монастырь Джвари. У его стен открывается чарующий вид на окрестности — как на ладони предстают прекрасная Мцхета и слияние рек Арагви и Куры. На этой красивой ноте мы выезжаем обратно во Владикавказ (не позднее 16:00).
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты во Владикавказ и обратно в ваш город
Обеды, ужины
Билет в Уплисцихе - 15 лари (с дегустацией вина 20 лари)
Билет в усадьбу Чавчавадзе с дегустацией вина - 15 лари
Дегустация вин и чачи в Кахетии - 60 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, место по договорённости, 7:00
Завершение: Владикавказ, место по договорённости, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Луиза — ваш гид во Владикавказе
Провела экскурсии для 120 туристов
Меня зовут Луиза. Я родилась и выросла в Осетии. Более 20 лет госслужбы, очень люблю путешествовать, объездила весь Северный Кавказ, предпочитаю малоизвестные, самые интересные маршруты. Лучшим отдыхом считаю свидания с природой в хорошей компании. Красоты горных пейзажей, чистый воздух, застывшая история средневековых аулов — всё это заряжает энергией, придаёт сил. Мне нравится быть проводником в этот волшебный мир.