Утром выезжаем из Владикавказа в Грузию. Путь пролегает по Военно-Грузинской дороге, которая не даст заскучать — так много тут интересных объектов и красивых видов. В Гергети увидим храм Святой Троицы на фоне величественного Казбека, остановимся на Крестовом перевале и у арки Дружбы народов, полюбуемся бирюзой Жинвальского водохранилища. В Пасанаури на берегу Арагви пообедаем национальными блюдами.

Преодолев множество серпантинов, тоннелей, селений, виноградников, прибудем в Тбилиси. Немного отдохнём и отправимся гулять по Старому городу с неповторимым обликом и душой. Пройдём по мощёным извилистым улочкам, вдохнём пряные ароматы, послушаем мелодичные речи, рассмотрим тифлисские дворики и архитектуру.