6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по 3 столицам, сравнить кухню 4 республик и узнать, что скрывают древние башни
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
27 сен в 13:00
4 окт в 13:00
51 900₽ за человека
2 дня
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
23 сен в 08:30
14 окт в 08:30
10 295₽ за человека
3 дня
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Магасу
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
29 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга23 августа 2024Сам тур очень понравился, гид очень хороший!
- ВВалерия31 июля 2024Путешествовали с друзьями с 26.07.24 по 31.07.24 В целом очень много информации и очень много впечатлений,не смотря на то,что 2 дня
- ООльга10 декабря 2023Наше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяц отдохнули. Группа небольшая, всего
- ААнна29 мая 2023Мы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkaz 12 мая со Ставрополя
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Туры на 23 февраля»
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