По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 5:00
«Познакомимся с пещерным городом Уплисцихе»
21 апр в 08:00
5 мая в 08:00
54 900 ₽
61 000 ₽ за человека
Индивидуально из Владикавказа в Грузию: 2 столицы, Кахетия, Уплисцихе
Изучить Тбилиси и Мцхету, увидеть монастыри Некреси и Джвари, полюбоваться Алазанской долиной
Начало: Владикавказ, 7:00
«А также сможем попробовать вина и чачу, увидеть усадьбу Чавчавадзе и скальные жилища Уплисцихе»
12 янв в 07:00
15 янв в 07:00
55 000 ₽ за человека
Сакартвелос гаумарджос: автопутешествие по знаковым городам и локациям Грузии (из Владикавказа)
Исследовать Кахетию и Мцхету, побывать в пещерном Уплисцихе и посетить Боржоми и Батуми
Начало: Владикавказ, 5:30
«Нам предстоит проехать по Военно-Грузинской дороге, увидеть Уплисцихе и Жинвальское водохранилище, посетить Телави и Сигнахи, ощутить прохладу каньона Мартвили и целебный воздух Боржоми»
14 мар в 05:30
28 мар в 05:30
59 000 ₽ за человека
