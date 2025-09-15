Осетия и Грузия: гастрономический тур по культовым местам с дегустациями
Полюбоваться природой и архитектурой, погостить у местных и поучаствовать в грузинском застолье
Начало: Владикавказ, до 12:30
«Отсюда открываются завораживающие виды Алазанской долины и заснеженных вершин Кавказского хребта»
15 сен в 11:00
3 ноя в 10:30
67 900 ₽ за человека
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
Рассмотреть древние монастыри и храмы, отведать вина в Кахетии и познакомиться со столицей
Начало: Владикавказ, аэропорт или место в городе по догово...
«В Сигнахи вы прогуляетесь по живописным улочкам с красочными балконами и видами на Алазанскую долину»
11 авг в 17:00
25 авг в 17:00
55 000 ₽ за человека
Из Владикавказа в Грузию - едем с нами, генацвале
Исследовать 6 городов, отправиться в сплав по Мартвили, выпить вина и слепить хинкали в Кахетии
Начало: Аэропорт Владикавказа, время по договорённости. Ре...
«Заедем на винодельню, чтобы продегустировать дары Алазанской долины, пройдём по атмосферному Сигнахи, научимся лепить и потом съедим сочные хинкали»
15 сен в 10:00
95 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Алазанская долина»
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