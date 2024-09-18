Туры по Военно-Грузинской дороге

Найдено 3 тура в категории «Военно-Грузинская дорога» во Владикавказе, цены от 27 450 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
На автобусе
скидка
10%
1 отзыв
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
15 апр в 08:00
1 мая в 08:00
6100054 900 за человека
Новогоднее комбо: Осетия, Грузия и Армения с выездом из Владикавказа
На машине
7 дней
Новогоднее комбо: Осетия, Грузия и Армения с выездом из Владикавказа
Встретить Новый год в горах с банкетом, искупаться в термальных источниках и посетить три столицы
Начало: Владикавказ, 12:00
85 000 за человека
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
На автобусе
скидка
10%
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
7 мар в 08:00
28 мар в 08:00
3050027 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2024
    По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
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    настоящий профессионал своего дела. Он не только отлично знал историю и культуру Грузии, но и умел интересно и увлекательно рассказывать, создавая по-настоящему душевную атмосферу. -Оптимальный маршрут: Тур был отлично спланирован, мы увидели все главные достопримечательности Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В программу были включены как исторические места, так и природные красоты. -Комфортабельный автобус: Путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером прошло без проблем, с веселым водителем, который не только создавал атмосферу, но и стал частью нашей группы. - Удобные отели: Все отели были чистыми, уютными и находились в удобных местах. -Вкусная еда: Особо хочется отметить традиционные грузинские блюда, которые мы пробовали в ресторанах, выбранных организаторами. -Приятная атмосфера: В группе царила дружеская атмосфера, мы познакомились с замечательными людьми и отлично провели время. Минусы: Да какие минусы, все было отлично!

    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Военно-Грузинская дорога»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
  2. Новогоднее комбо: Осетия, Грузия и Армения с выездом из Владикавказа
  3. Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Сказский ледник
  8. Эльбрус
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в январе 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Военно-Грузинская дорога" можно забронировать 3 тура от 27 450 до 85 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2025 год по теме «Военно-Грузинская дорога», 1 ⭐ отзыв, цены от 27450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март