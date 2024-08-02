Программа тура по дням
Равнинная Ингушетия
Встреча группы в аэропорту «Владикавказ» г. Беслан или в аэропорту «Магас» г. Сунжа, рекомендованный рейс до 14:00.
Можно приехать на поезде на ж/д Владикавказ, также до 14:00.
Групповой трансфер с 13:00-14:00.
13:00 Обед в ресторане «Лучи».
14:30 Экскурсия по равниной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Переезд в Армхи.
Заселение в гостинице «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива гостиница «Артис Плаза», «Планета Люкс», «Империал» апартаменты в Армхи).
Свободное время.
Ужин (за доп. плату).
*Для посещения Ингушетии гражданам не имеющих паспорта РФ необходимо оформлять пропуск.
Горная Ингушетия
Завтрак в отеле.
Экскурсия по горной Ингушетии:
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Обед.
Продолжение экскурсии:
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.
Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России». Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте. Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
18:00 Ужин (за доп. плату).
Горная Осетия, Владикавказ
Завтрак в отеле.
Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:
Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.
Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье.
Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.
Обед в кафе «Папа Жора».
Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница "Империал" или равноценная замена).
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Верхняя Балкария
7:30 Завтрак в отеле.
8:30 Выезд в Верхнюю Балкарию.
Шато-Эркен. Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.
Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.
13:30 Обед.
Голубые озера – одно из самых таинственных мест на земле.
Черекское ущелье.
Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.
Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за доп. плату).
19:00 Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Озеро Кезеной-Ам
8:00 Завтрак.
9:30 Выезд на экскурсию на озеро Кезеной-Ам – одно из самых известных озер Чечни.
Его по праву можно назвать жемчужиной республики.
Цвет местной воды может меняться в зависимости от года, времени и погодных условий.
Это озеро является одним из самых больших высокогорных водоемов Европы.
Путь к озеру пройдёт по живописному горному серпантину, так что фотоаппарат будет как нельзя кстати.
Остановка в Харачое (родник «девичья коса» и памятник абреку Зелимхану).
Остановка на смотровой близ озера.
Хой – город стражников.
Комплекс «Кезеной».
13:00 Обед.
Переезд в г. Грозный.
Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива «Эдельвейс», «Беркат»).
Свободное время.
19:00 Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Грозный
8:00 Завтрак в отеле.
Экскурсия по городу Грозный:
Храм Михаила Архангела.
Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном.
Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.
Мечеть «Сердце Чечни» – одна из самых больших мечетей мира.
Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.
Грозный Сити - комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
Общая площадь комплекса – 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.
Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров.
В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.
В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие.
Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины.
Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.
14:30 Обед в кафе «Театро».
Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека – «Сердце Матери».
Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.
Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов – от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.
Шали.
Мечеть «Гордрость мусульман».
Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.
В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети – еще до 70 тысяч.
Возвращение в отель.
19:00 Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Сулакский каньон
8:00 Завтрак.
Выезд с вещами в Дагестан.
Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе. По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне. Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Далее наш путь лежит в село Зубутли.
Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.
Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе. Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции. Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!
Переезд в г. Каспийск.
Заселение в санаторий «Каспий» на берегу моря.
Отдых на море
Проживание и отдых на берегу моря в санатории «Каспий».
Питание полный пансион.
Отдых на море
Проживание и отдых на берегу моря в санатории «Каспий».
Питание полный пансион.
Отдых на море
Проживание и отдых на берегу моря в санатории «Каспий».
Питание полный пансион.
Отдых на море
Проживание и отдых на берегу моря в санатории «Каспий».
Питание полный пансион.
Отъезд
Выселение из отеля в 12:00.
Самостоятельный выезд в аэропорт или ж/д вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное*
|129000
|Одноместное
|145500
|Дети до 10 лет (основное или доп. место)
|122500
В случае отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Гостиница «Армхи»
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Корпус «Чайка»
К услугам гостей отеля «Чайка Ингушетия» ресторан, сезонный открытый бассейн, бар и общий лаундж.
В распоряжении гостей прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, сад и терраса.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и пункт обмена валюты.
Во всех номерах отеля установлен шкаф для одежды.
Номера отеля Chayka Ingushhetia располагают собственной ванной комнатой с биде и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Из окон открывается вид на бассейн.
Для гостей сервируется континентальный завтрак.
На территории отеля «Чайка Ингушетия» обустроена детская игровая площадка.
В отеле можно поиграть в бильярд и настольный теннис.
В окрестностях популярны лыжный спорт и велосипедные прогулки.
Гостиница «Империал»
Отель «Артис Плаза» располагается в Ингушетии городе Мегас. Здесь работает вежливый и обучены персонал, который сможет помочь при заселении.
Уютные и светлые номера подготовлены для проживания постояльцев. В каждом установлена качественная мебель и современная техника для комфортного отдыха.
Для постояльцев работает ресторан, в котором подают различные блюда кавказской и европейской кухни.
Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 17 км. Основные объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости.
Гостиница «Планета Люкс»
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Гостиница «Империал»
Отель «Империал» находится в центре история Владикавказа, в здании, являющимся памятником зодчества. Здесь гости оказываются в окружении исторических мест и прекрасного природного пейзажа.
В отеле 33 просторных номера, оснащенных всей современной техникой. Дизайн выполнен в классическом стиле. Из окон открывается вид на архитектуру города. Отдельные ванные комнаты оснащены ванной или душем.
Завтрак подают в ресторане «Бавария». В «Империи пива» представлен широкий выбор блюд.
В современном конференц-зале все постояльцы смогут провести совещания, переговоры или семинары. Всё помещение оборудовано необходимой техникой.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности и прочие интересные места, где должен побывать каждый турист.
Апартаменты в Армхи
Гостиница «Планета Люкс»
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Гостиница «Империал»
Отель «Империал» находится в центре история Владикавказа, в здании, являющимся памятником зодчества. Здесь гости оказываются в окружении исторических мест и прекрасного природного пейзажа.
В отеле 33 просторных номера, оснащенных всей современной техникой. Дизайн выполнен в классическом стиле. Из окон открывается вид на архитектуру города. Отдельные ванные комнаты оснащены ванной или душем.
Завтрак подают в ресторане «Бавария». В «Империи пива» представлен широкий выбор блюд.
В современном конференц-зале все постояльцы смогут провести совещания, переговоры или семинары. Всё помещение оборудовано необходимой техникой.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности и прочие интересные места, где должен побывать каждый турист.
Нохчо Стар
Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.
Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.
Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.
Гостиница «EDELWEISS Grozny Hotel»
«EDELWEISS Grozny Hotel» находится в Ахматовском районе Грозного, рядом со «Стадионом им. С. Г. Билимханова».
К размещению представлены одноместные и двухместные номера категории «Стандарт» и «Делюкс». Среди удобств кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, сейф, кондиционер и ванная комната с душем, мягкими полотенцами и косметическими средствами.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. В кафетерии «Shpinat» гостей кормят вкусными завтраками, обедами и ужинами из блюд европейской кухни.
На втором этаже расположен конференц-зал с современным оснащением, он вмещает до 15 человек.
В распоряжении постояльцев тренажерный зал, игровой центр и массажный кабинет. Рядом располагается «Театр им. Ханпаши Нурадилова» - 1 км, торговый центр «Беркат» - 970 м и «Комсомольский сквер» - 850 м. До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 7 км.
Гостиница «Беркат» 3
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.
Санаторий «Каспий»
Санаторий «Каспий» располагается вблизи поселка Манас, Республики Дагестан. Здесь каждый сможет отдохнуть от повседневной суеты и шума. Гостям рады предложить комфортабельные номера, широкий спектр услуг и развлечений: бассейн, прокат велосипедов, экскурсионное бюро, бильярд, рыбная ловля.
Номерной фонд представлен номерами различных категорий, которые оформлены в едином стиле. В числе удобств: эргономичная мебель, современная техника, собственная ванная комната. Путешествующие налегке смогут воспользоваться полотенцами и гигиеническими принадлежностями.
Питание организуется в собственном ресторане, где представлен широкий ассортимент блюд и напитков. Здесь также можно сказать сбалансированные блюда.
Любое деловое мероприятие пройдет на высшем уровне в оборудованном конференц-зале.
Для самых маленьких отдыхающих предусмотрена детская игровая площадка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации готовы помочь в любой ситуации. Ближайшие международный аэропорт находится в 19 км пути. По запросу осуществляется трансфер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полупансион)
- Экскурсионный трансфер
- Трансфер от аэропорта до отеля
- Экскурсии с гидом
- Проживание по программе
- Питание: 11 завтраков, 11 обедов, 5 ужинов
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Владикавказ и из г. Махачкала
- Питание: ужины в 1-6 дни и завтрак в 1-й день
- Спуск в с. Зубутли (по желанию)
- Катание на катере (по желанию)
- Вход в Аушигерский термальный источник
- Трансфер в аэропорт (от 1500-2000 руб.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие рейсы лучше выбрать?
Во Владикавказ:
- из Москвы-Владикавказ Пегас S7 (10:30-13:00);
- из Санкт-Петербурга – Владикавказ а/к Победа (10:45-14:05).
Из Махачкалы:
- Махачкала – Москва Нордавиа 208 (19:50-22:30).
Будут ли в туре длительные переезды?
Самый продолжительный переезд в туре 2-3 часа. Все экскурсии длятся 5-6 часов.
Переезды комфортные, с остановками, неутомительные.
Обычно выезд на экскурсии в 9 утра, не раньше.
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
Нужен ли пропуск для посещения Ингушетии?
Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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