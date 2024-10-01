В новогоднюю ночь предлагается интересная праздничная программа, а после — отдых в развлекательном
Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство с Владикавказом
Заселение в отель «Планета Люкс» до 14:00.
После заселения, трансфер совместно с нашим гидом.
Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьера», гдев 15:00состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу, с посещением главной елки города Владикавказ, дома музея имени Вахтангова, а также других достопримечательностей исторической части города.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
Мы посетим новогоднюю ярмарку и станем свидетелями многочисленных новогодних представлений, которые проводятся в городе на кануне Нового года.
Владикавказ особенно прекрасен в зимний период, а на кануне главного события года, город преображается в сказочный пейзаж, украшенный новогодней иллюминацией и сказочными персонажами.
В программе: главная елка города, новогодняя ярмарка, парк им К. Л. Хетагурова, аллея Славы, осетинская церковь, Армянская апостольская церковь, Суннитская мечеть, центр развития народных художественных промыслов.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане, центр художественных промыслов.
19:00 Возвращение в отель.
Ужин — доп. плата.
Экскурсия в Куртатинское ущелье. Новогодняя ночь
В 09:00после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.
В программе: Дзивгисская крепость, Кадаргаванский каньон, Тропа чудес, Башня Курта и Тага, Аланский-Успенский мужской монастырь, с. Цмити — башенный фортификационный комплекс, главная елка с. Верхний Фиагдон, новогодняя ярмарка в с. Верхний Фиагдон.
13:00 Национальный обед в ресторане «Долина Солнца».
16:00 Возвращение в отель, свободное время.
21:20 Трансфер в ресторан «Торне».
22:00 Начало новогодней ночи в ресторане «Торне».
Праздничный стол/алкоголь, традиционные Дед Мороз/Снегурочка и великолепная шоу-программа от ресторана «Торне».
В стоимость экскурсии включено:гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение «Тропы чудес», новогодняя ночь в ресторане «Торне».
03:00 Трансфер в отель.
В гости к осетинскому Митын ДаДа
В 14:00 трансфер в Кобанское ущелье в развлекательный комплекс «Alpina Family Park» —идеальное место для семейного отдыха, молодежи, туристов.
В Alpina Family Park каждый найдет себе развлечения и активности по вкусу.
В зимнее время у Вас будет возможность прокатится на «ватрушках» по заснеженному тюбинговому спуску и/или провести время на катке под открытым небом (доп. плата).
На территории можно будет увидеть лебедей, благородных ланей и кавказских оленей.
В уютном коттедже (где в любое время вы всегда сможете согреться), на протяжении всего вечера, наши повара будут угощать вас национальными блюдами с мангала, алкоголь включен.
Здесь, возле красавицы елки, мы встретимся с национальным дедушкой Морозом (Митын Дада), который поведает вам легенды нартского эпоса и поздравит Вас с Новым 2025 годом и конечно же каждого ждет подарок (сюрприз).
20:00 Трансфер в отель.
21:30 Прибытие в отель.
В стоимость экскурсии включено: трансфер до места проведения «похмел пати» и обратно, подарок от Снежного Дедушки, два повара в уютном коттедже/беседка, блюда с мангала, алкоголь.
Поездка на горнолыжный курорт Цей. Горячие источники
В 10:00 трансфер на горнолыжный курорт Цей.
Цейское ущелье – вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.
11:00 Прибытие в горнолыжный курорт Цей.
В программе: катание на лыжах и сноуборде и других аттракционах (доп. плата).
Для вас будет предоставлена возможность выбора снаряжения для горного катания.
Далее вы по желанию сможете вдоволь покататься на горных лыжах и/или сноуборде.
Обед в ресторане отеля «Сказка».
С 13:00 до 14:00 будет организован обед для всех участников, который пройдет в ресторане отеля «Сказка», располагающегося в непосредственной близости от подъемника.
Для вас будет доступен постоянно действующий самовар с глинтвейном!
В 16:00мы завершим программу горнолыжной части, сдадим снаряжение и отправимся после насыщенного дня в с. Бирагзанг – это примерно в часе езды от горнолыжного курорта Цей.
По прибытию (ориентировочно в 17:10-17:30) группа сможет насладится купанием в горячих/теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.
Купание будет рассчитано на 1 час, чего вполне достаточно, чтобы организм обогатился целебной силой источников, и вся усталость прошла.
Важно, купальные принадлежности необходимо взять с собой.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, глинтвейн, обед в кафе ресторана отеля «Сказка», купание в термальных источниках в с. Бирагзанг.
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин (доп. плата).
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице во Владикавказе.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
Quad
3-местное
|Breakfast/Завтрак
|«Планета Люкс»
|Стандарт
|112 064
|112 064
|63 108
|169 804
|160 800
|по запросу
|Шведский стол/меню
Варианты проживания
Планета Люкс
Гостиница «Планета Люкс» — одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле + обеды по программе тура + ужины по программе тура:1 день - обед2 день - завтрак, обед, ужин в ресторане3 день - завтрак, блюда с мангала в коттедже4 день - завтрак, обед5 день - завтрак
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, обед, ужин в ресторане
- 3 день - завтрак, блюда с мангала в коттедже
- 4 день - завтрак, обед
- 5 день - завтрак
- Оплата за посещение Термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
- Глинтвейн при посещении горнолыжного курорта Цей
- Похмел пати в Alpina Family Park (алкоголь включен)
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Подарок от Снежного Дедушки
- Новогодняя ночь в ресторане «Торне»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал
- Питание, не указанное в программе (ужин в первый день тура)
- Ски-пасс на канатно-кресельной дороге в с. Цей
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Аренда горнолыжного снаряжения
- Страховка
- Личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая зимняя одежда;
- удобная обувь;
- удобная одежда;
- нарядная одежда для встречи Нового года;
- купальный костюм (для горячих источников);
- горнолыжное снаряжение (при необходимости);
- фотоаппарат;
- аптечка;
- документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем мы будем перемещаться?
Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок https://bolshayastrana.com/strahovka.
Где можно будет поужинать?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 800 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Профессиональные гиды очень интересно рассказывают об истории и обычаях, видно, что им самим это нравится.
За Аланский вечер отдельное спасибо, красота неописуемая: танцы, песни и национальный колорит, просто супер.