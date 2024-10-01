Новый год в Осетии

Сказочные новогодние каникулы в Северной Осетии. В туре вы насладитесь красивейшими вершинами Цейского ущелья и одновременно несколькими ледниками.

В новогоднюю ночь предлагается интересная праздничная программа, а после — отдых в развлекательном
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центре, где специально для вас повара будут готовить блюда на мангале.

Познакомитесь с Владикавказом, попробуете национальную кухню, искупаетесь в горячих источниках и посетите горнолыжный курорт Цей. В стоимость тура включена новогодняя ночь в ресторане «Хохаг».

5
3 отзыва
Новый год в Осетии
Новый год в Осетии
Новый год в Осетии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Знакомство с Владикавказом

Заселение в отель «Планета Люкс» до 14:00.

После заселения, трансфер совместно с нашим гидом.

Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьера», гдев 15:00состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу, с посещением главной елки города Владикавказ, дома музея имени Вахтангова, а также других достопримечательностей исторической части города.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

Мы посетим новогоднюю ярмарку и станем свидетелями многочисленных новогодних представлений, которые проводятся в городе на кануне Нового года.

Владикавказ особенно прекрасен в зимний период, а на кануне главного события года, город преображается в сказочный пейзаж, украшенный новогодней иллюминацией и сказочными персонажами.

В программе: главная елка города, новогодняя ярмарка, парк им К. Л. Хетагурова, аллея Славы, осетинская церковь, Армянская апостольская церковь, Суннитская мечеть, центр развития народных художественных промыслов.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане, центр художественных промыслов.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин — доп. плата.

Прибытие. Знакомство с ВладикавказомПрибытие. Знакомство с ВладикавказомПрибытие. Знакомство с ВладикавказомПрибытие. Знакомство с Владикавказом
2 день

Экскурсия в Куртатинское ущелье. Новогодняя ночь

В 09:00после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.

В программе: Дзивгисская крепость, Кадаргаванский каньон, Тропа чудес, Башня Курта и Тага, Аланский-Успенский мужской монастырь, с. Цмити — башенный фортификационный комплекс, главная елка с. Верхний Фиагдон, новогодняя ярмарка в с. Верхний Фиагдон.

13:00 Национальный обед в ресторане «Долина Солнца».

16:00 Возвращение в отель, свободное время.

21:20 Трансфер в ресторан «Торне».

22:00 Начало новогодней ночи в ресторане «Торне».

Праздничный стол/алкоголь, традиционные Дед Мороз/Снегурочка и великолепная шоу-программа от ресторана «Торне».

В стоимость экскурсии включено:гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение «Тропы чудес», новогодняя ночь в ресторане «Торне».

03:00 Трансфер в отель.

Экскурсия в Куртатинское ущелье. Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье. Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье. Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье. Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье. Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье. Новогодняя ночьЭкскурсия в Куртатинское ущелье. Новогодняя ночь
3 день

В гости к осетинскому Митын ДаДа

В 14:00 трансфер в Кобанское ущелье в развлекательный комплекс «Alpina Family Park» —идеальное место для семейного отдыха, молодежи, туристов.

В Alpina Family Park каждый найдет себе развлечения и активности по вкусу.

В зимнее время у Вас будет возможность прокатится на «ватрушках» по заснеженному тюбинговому спуску и/или провести время на катке под открытым небом (доп. плата).

На территории можно будет увидеть лебедей, благородных ланей и кавказских оленей.

В уютном коттедже (где в любое время вы всегда сможете согреться), на протяжении всего вечера, наши повара будут угощать вас национальными блюдами с мангала, алкоголь включен.

Здесь, возле красавицы елки, мы встретимся с национальным дедушкой Морозом (Митын Дада), который поведает вам легенды нартского эпоса и поздравит Вас с Новым 2025 годом и конечно же каждого ждет подарок (сюрприз).

20:00 Трансфер в отель.

21:30 Прибытие в отель.

В стоимость экскурсии включено: трансфер до места проведения «похмел пати» и обратно, подарок от Снежного Дедушки, два повара в уютном коттедже/беседка, блюда с мангала, алкоголь.

В гости к осетинскому Митын ДаДаВ гости к осетинскому Митын ДаДаВ гости к осетинскому Митын ДаДаВ гости к осетинскому Митын ДаДа
4 день

Поездка на горнолыжный курорт Цей. Горячие источники

В 10:00 трансфер на горнолыжный курорт Цей.

Цейское ущелье – вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.

11:00 Прибытие в горнолыжный курорт Цей.

В программе: катание на лыжах и сноуборде и других аттракционах (доп. плата).

Для вас будет предоставлена возможность выбора снаряжения для горного катания.

Далее вы по желанию сможете вдоволь покататься на горных лыжах и/или сноуборде.

Обед в ресторане отеля «Сказка».

С 13:00 до 14:00 будет организован обед для всех участников, который пройдет в ресторане отеля «Сказка», располагающегося в непосредственной близости от подъемника.

Для вас будет доступен постоянно действующий самовар с глинтвейном!

В 16:00мы завершим программу горнолыжной части, сдадим снаряжение и отправимся после насыщенного дня в с. Бирагзанг – это примерно в часе езды от горнолыжного курорта Цей.

По прибытию (ориентировочно в 17:10-17:30) группа сможет насладится купанием в горячих/теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Купание будет рассчитано на 1 час, чего вполне достаточно, чтобы организм обогатился целебной силой источников, и вся усталость прошла.

Важно, купальные принадлежности необходимо взять с собой.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, глинтвейн, обед в кафе ресторана отеля «Сказка», купание в термальных источниках в с. Бирагзанг.

Вечером вы вернетесь в отель.

Ужин (доп. плата).

Поездка на горнолыжный курорт Цей. Горячие источникиПоездка на горнолыжный курорт Цей. Горячие источникиПоездка на горнолыжный курорт Цей. Горячие источникиПоездка на горнолыжный курорт Цей. Горячие источники
5 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

Quad

3-местное

Breakfast/Завтрак
«Планета Люкс» Стандарт112 064112 06463 108169 804160 800по запросуШведский стол/меню

Варианты проживания

Планета Люкс

4 ночи

Гостиница «Планета Люкс» — одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.

Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.

В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.

В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле + обеды по программе тура + ужины по программе тура:1 день - обед2 день - завтрак, обед, ужин в ресторане3 день - завтрак, блюда с мангала в коттедже4 день - завтрак, обед5 день - завтрак
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак, обед, ужин в ресторане
  • 3 день - завтрак, блюда с мангала в коттедже
  • 4 день - завтрак, обед
  • 5 день - завтрак
  • Оплата за посещение Термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
  • Глинтвейн при посещении горнолыжного курорта Цей
  • Похмел пати в Alpina Family Park (алкоголь включен)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Подарок от Снежного Дедушки
  • Новогодняя ночь в ресторане «Торне»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал
  • Питание, не указанное в программе (ужин в первый день тура)
  • Ски-пасс на канатно-кресельной дороге в с. Цей
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Аренда горнолыжного снаряжения
  • Страховка
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая зимняя одежда;
  • удобная обувь;
  • удобная одежда;
  • нарядная одежда для встречи Нового года;
  • купальный костюм (для горячих источников);
  • горнолыжное снаряжение (при необходимости);
  • фотоаппарат;
  • аптечка;
  • документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем перемещаться?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок https://bolshayastrana.com/strahovka.

Где можно будет поужинать?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 800 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
1 окт 2024
Все организовано замечательно, показывают самые популярные места в каждой из республик, но при этом остается время после экскурсий погулять по Владикавказу.
Профессиональные гиды очень интересно рассказывают об истории и обычаях, видно, что им самим это нравится.
За Аланский вечер отдельное спасибо, красота неописуемая: танцы, песни и национальный колорит, просто супер.
О
26 сен 2024
Отлично организован тур! Только положительные эмоции и впечатления! Красоты Кавказа просто завораживают! Ущелья, каньоны, водопады в каждой из 5 посещаемых республик уникальны! Узнали много нового,интересного, гиды все прекрасно эрудированы, особенно отмечу гида Людмилу: очень приятная речь, течёт, как сказки Шахерезады, хочется слушать. Кормили вкусно и много: попробовали блюда местной кухни и конечно же знаменитые осетинские пироги!
Л
25 сен 2024
Организация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, а нам, туристам, оставили получение удовольствия. Для людей серьёзного возраста, как мы, организованные туры - самый комфортный способ увидеть новые места.
Организация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, аОрганизация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, аОрганизация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, аОрганизация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, аОрганизация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, аОрганизация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, а

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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