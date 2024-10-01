1 день

Прибытие. Знакомство с Владикавказом

Заселение в отель «Планета Люкс» до 14:00.

После заселения, трансфер совместно с нашим гидом.

Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьера», гдев 15:00состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу, с посещением главной елки города Владикавказ, дома музея имени Вахтангова, а также других достопримечательностей исторической части города.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

Мы посетим новогоднюю ярмарку и станем свидетелями многочисленных новогодних представлений, которые проводятся в городе на кануне Нового года.

Владикавказ особенно прекрасен в зимний период, а на кануне главного события года, город преображается в сказочный пейзаж, украшенный новогодней иллюминацией и сказочными персонажами.

В программе: главная елка города, новогодняя ярмарка, парк им К. Л. Хетагурова, аллея Славы, осетинская церковь, Армянская апостольская церковь, Суннитская мечеть, центр развития народных художественных промыслов.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане, центр художественных промыслов.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин — доп. плата.