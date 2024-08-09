Мечеть «Гордость мусульман» – туры во Владикавказе

Найдено 4 тура в категории «Мечеть «Гордость мусульман»» во Владикавказе, цены от 38 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
На машине
1 отзыв
3 дня
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
13 авг в 08:00
16 авг в 08:00
38 900 за человека
Зимнее великолепие гор Кавказа, кавказская кухня и тёплая компания
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Зимнее великолепие гор Кавказа, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 51 000 за человека
Зимний Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Зимний Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 49 000 за человека
4 ярких зимних впечатления от Северного Кавказа
На автобусе
3 отзыва
6 дней
4 ярких зимних впечатления от Северного Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 49 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Россошанская
    9 августа 2024
    Зимнее великолепие гор Кавказа, кавказская кухня и тёплая компания
    Высший класс! Отправляйтесь в путешествие вместе с Большой Страной!
    Высший класс! Отправляйтесь в путешествие вместе с Большой Страной!Высший класс! Отправляйтесь в путешествие вместе с Большой Страной!Высший класс! Отправляйтесь в путешествие вместе с Большой Страной!Высший класс! Отправляйтесь в путешествие вместе с Большой Страной!Высший класс! Отправляйтесь в путешествие вместе с Большой Страной!Высший класс! Отправляйтесь в путешествие вместе с Большой Страной!Высший класс! Отправляйтесь в путешествие вместе с Большой Страной!Высший класс! Отправляйтесь в путешествие вместе с Большой Страной!Высший класс! Отправляйтесь в путешествие вместе с Большой Страной!Высший класс! Отправляйтесь в путешествие вместе с Большой Страной!
  • Т
    Татьяна
    5 августа 2024
    Зимнее великолепие гор Кавказа, кавказская кухня и тёплая компания
    Отлично организованный тур, насыщенная программа, достойные отели и еда. Кормили очень хорошо, покупать что-либо из еды или ужинать где-то не
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    понадобилось. Гидам Рамзан в Ингушетии и Осетии,Исламу в Грозном большая благодарность за интересный рассказ и подачу информации. Отдельно о Дагестане-мы в восхищении! Тур получился индивидуальным и мы очень благодарны гиду Раисат за ее внимательность к нашим просьбам, за посещение прекрасных мест вне плана, за комфорт в пути и отдыхе, за угощения в дорогу. Отдыхали в домиках в горах со всеми удобствами и великолепными видами. Спасибо за путешествие!

    Отлично организованный тур, насыщенная программа, достойные отели и еда. Кормили очень хорошо, покупать что-либо из едыОтлично организованный тур, насыщенная программа, достойные отели и еда. Кормили очень хорошо, покупать что-либо из еды
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Зимнее великолепие гор Кавказа, кавказская кухня и тёплая компания
    Рема, Ада и Джамбулат от принимающей стороны просто молодцы! Видно, что люди любят то дело, которым занимаются. Быстро решают любые вопросы, к каждому туристу индивидуальный, душевный подход!
    Рема, Ада и Джамбулат от принимающей стороны просто молодцы! Видно, что люди любят то дело, которымРема, Ада и Джамбулат от принимающей стороны просто молодцы! Видно, что люди любят то дело, которымРема, Ада и Джамбулат от принимающей стороны просто молодцы! Видно, что люди любят то дело, которымРема, Ада и Джамбулат от принимающей стороны просто молодцы! Видно, что люди любят то дело, которым
  • Г
    Галина
    17 апреля 2023
    Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
    Наталья, добрый день. Вчера мы вернулись из поездки, в которую тяжело собирались и как легко она прошла благодаря радушию и
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    гостеприимству принимающих людей. Огромная благодарность всем членам семьи Александра. А его профессионализм и знания, которыми он делится заслуживают большого уважения. Спаси бо за вкусную еду, за любовь к своей земле, которой они заряжают своих гостей. Теперь хочется говорить своим друзьям и близким,что они должны обязательно побывать в гостях у семьи Александра.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мечеть «Гордость мусульман»»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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  2. Зимнее великолепие гор Кавказа, кавказская кухня и тёплая компания
  3. Зимний Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
  4. 4 ярких зимних впечатления от Северного Кавказа
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Эльбрус
  8. Аланский монастырь
  9. Сказский ледник
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Мечеть «Гордость мусульман»" можно забронировать 4 тура от 38 900 до 51 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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