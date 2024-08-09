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понадобилось. Гидам Рамзан в Ингушетии и Осетии,Исламу в Грозном большая благодарность за интересный рассказ и подачу информации. Отдельно о Дагестане-мы в восхищении! Тур получился индивидуальным и мы очень благодарны гиду Раисат за ее внимательность к нашим просьбам, за посещение прекрасных мест вне плана, за комфорт в пути и отдыхе, за угощения в дорогу. Отдыхали в домиках в горах со всеми удобствами и великолепными видами. Спасибо за путешествие!