3 дня
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
13 авг в 08:00
16 авг в 08:00
38 900₽ за человека
6 дней
Зимнее великолепие гор Кавказа, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 51 000₽ за человека
5 дней
Зимний Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 49 000₽ за человека
6 дней
4 ярких зимних впечатления от Северного Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 49 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРоссошанская9 августа 2024Высший класс! Отправляйтесь в путешествие вместе с Большой Страной!
- ТТатьяна5 августа 2024Отлично организованный тур, насыщенная программа, достойные отели и еда. Кормили очень хорошо, покупать что-либо из еды или ужинать где-то не
- ООльга2 августа 2024Рема, Ада и Джамбулат от принимающей стороны просто молодцы! Видно, что люди любят то дело, которым занимаются. Быстро решают любые вопросы, к каждому туристу индивидуальный, душевный подход!
- ГГалина17 апреля 2023Наталья, добрый день. Вчера мы вернулись из поездки, в которую тяжело собирались и как легко она прошла благодаря радушию и
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мечеть «Гордость мусульман»»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур во Владикавказе в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Мечеть «Гордость мусульман»" можно забронировать 4 тура от 38 900 до 51 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Мечеть «Гордость мусульман»», 10 ⭐ отзывов, цены от 38900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь