Владимир белокаменный

У вас будет возможность запечатлеть Владимир с высоты птичьего полёта на смотровых площадках (а их на экскурсии 🧭 встретится две!). Мы расскажем, что связывает Александра Невского и Владимир, вы пройдёте по главной улице города, на которой находится здание Больших торговых рядов, где в XVIII веке кипела торговля.

Прогулка закончится в Патриарших садах, где у вас будет возможность насладиться природой и отдохнуть после экскурсии 🧭. Ждём вас на путешествии по древнему городу!

Особенности экскурсии 🧭

Экскурсия ⛳ пешеходная, подходит для всех возрастов. На маршруте есть ступени и пешеходные переходы через проезжую часть. Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.

Важная информация: