  1. Россия
  2. Экскурсии

Аудиоэкскурсия по Владимиру: обзорная прогулка по старому городу

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Владимира
Впервые во Владимире? Всего один день, чтобы всё осмотреть? Тогда эта экскурсия ⛳ точно для вас! Мы расскажем об истории 📖 древней столицы ⭐️ Северо-Восточной Руси и покажем все её главные достопримечательности 🏛️.

Прогулка 👣 начнётся у автовокзала.

Оттуда мы пройдём по улицам старого города и осмотрим: Владимирский кремль, Успенский собор, Соборную площадь — центральную площадь города, Золотые ворота и многое другое.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 890 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Аудиоэкскурсия по Владимиру: обзорная прогулка по старому городу
Аудиоэкскурсия по Владимиру: обзорная прогулка по старому городу

Что вы увидите

  • Владимирский кремль, где находятся собор Рождества Пресвятой Богородицы и колокольня
  • Дмитриевский собор — самая необычная постройка Владимиро-Суздальского музея-заповедника
  • Смотровые площадки, откуда открывается потрясающий вид на город
  • Успенский собор — главный храм Владимиро-Суздальской Руси
  • Георгиевская улица, или «Владимирский Арбат»
  • Редчайший памятник древнерусского военного зодчества, Золотые ворота
  • Патриаршие сады — одно из самых живописных мест города
  • И многое другое!
Владимир белокаменный
У вас будет возможность запечатлеть Владимир с высоты птичьего полёта на смотровых площадках (а их на экскурсии 🧭 встретится две!). Мы расскажем, что связывает Александра Невского и Владимир, вы пройдёте по главной улице города, на которой находится здание Больших торговых рядов, где в XVIII веке кипела торговля.
Прогулка закончится в Патриарших садах, где у вас будет возможность насладиться природой и отдохнуть после экскурсии 🧭. Ждём вас на путешествии по древнему городу!
Особенности экскурсии 🧭
Экскурсия ⛳ пешеходная, подходит для всех возрастов. На маршруте есть ступени и пешеходные переходы через проезжую часть. Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения.
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Место завершения
🏁 ул. Козлов тупик, 5, Владимир
Аудиоэкскурсия по Владимиру: обзорная прогулка по старому городу
Аудиоэкскурсия по Владимиру: обзорная прогулка по старому городу
Аудиоэкскурсия по Владимиру: обзорная прогулка по старому городу
Аудиоэкскурсия по Владимиру: обзорная прогулка по старому городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий во Владимире

Знакомьтесь, Владимир!
2 400
2.5 часа
Знакомьтесь, Владимир!
119 отзывов
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
3 600
5 часов
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
109 отзывов
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Прогулка по центру Владимира
3 900
2 часа
Прогулка по центру Владимира
87 отзывов
Все самое важное в 2-х часовой экскурсии по городу
Владимир. Путь сквозь века
От 3 200
3 часа
Владимир. Путь сквозь века
41 отзыв
О событиях, героях и облике Владимира на обзорной прогулке по уникальному наследию прошлого
Старый Владимир за 2 часа
3 000
2 часа
Старый Владимир за 2 часа
35 отзывов
Владимир — средневековая столица Руси
6 500
4 часа
Владимир — средневековая столица Руси
32 отзыва
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям одного из древнейших городов России