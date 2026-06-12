читать дальше уменьшить плохо работает интернет и следовательно точки геолокация не всегда определялись и включалась экскурсия. Но для этого ее заранее рекомендуют скачать, что собственно я и сделала. Довольна очень! Ни от кого не зависишь, идешь в своем темпе, захотел - присел, захотел - что-то переслушал по второму разу, а можно и вовсе поставить на паузу и перекусить где-то по пути маршрута.

Рекомендую на 💯

Почему я раньше не знала о таком формате экскурсии? Это же просто супер вариант, прям как бесконтактное заселение в квартиру)) Заказала, оплатила, скачала приложение и погнали! Единственное, конечно, сейчас очень