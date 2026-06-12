Даже если времени у вас немного, с нашим аудиогидом вы успеете увидеть все главные достопримечательности Владимира.
Вы послушаете рассказ о древней столице Северо-Восточной Руси и прогуляетесь по историческому центру, осмотрите Успенский собор, кремль, Золотые ворота, Соборную площадь, смотровые площадки и другие интересные места.
Вы послушаете рассказ о древней столице Северо-Восточной Руси и прогуляетесь по историческому центру, осмотрите Успенский собор, кремль, Золотые ворота, Соборную площадь, смотровые площадки и другие интересные места.
Описание аудиогидаВладимир белокаменный У вас будет возможность запечатлеть Владимир с высоты птичьего полёта на смотровых площадках (а их на экскурсии встретится две!). Мы расскажем, что связывает Александра Невского и Владимир, вы пройдёте по главной улице города, на которой находится здание Больших торговых рядов, где в XVIII веке кипела торговля. Прогулка закончится в Патриарших садах, где у вас будет возможность насладиться природой и отдохнуть после экскурсии. Ждём вас на путешествии по древнему городу! Особенности экскурсии Экскурсия пешеходная, подходит для всех возрастов. На маршруте есть ступени и пешеходные переходы через проезжую часть. Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
- Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
- Go.
- Trip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон и пройти без доступа к интернету.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и зарядите телефон.
Любой день, любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Владимирский кремль
- Дмитриевский собор
- Смотровые площадки
- Успенский собор
- Георгиевская улица («Владимирский Арбат»)
- Золотые ворота
- Патриаршие сады и многое другое
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Завершение: Ул. Козлов тупик, 5, Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Почему я раньше не знала о таком формате экскурсии? Это же просто супер вариант, прям как бесконтактное заселение в квартиру)) Заказала, оплатила, скачала приложение и погнали! Единственное, конечно, сейчас очень
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А
Удобный формат, мы приехали вечером, основные экскурсии в это время уже не проводили, взяли аудиогид. Заранее скачали приложение. Понравилось, что можно перематывать, переходить с шага на шаг, идти в своем темпе. Посмотрели 28 локаций. Спасибо, все понравилось.
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Б
В целом, нормальная экскурсия, интересный рассказ о городе и истории. Единственное - периодически отключалась запись, приходилось заново вручную запускать трансляцию.
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Ю
Не торопясь, шли, в своём темпе, мама пожилая. Где-то сидели, отдыхали,дальше шли. Очень удобно! Аудиоэкскурсия очень понравилась!
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I
Не удалось загрузить приложение, ходили с одним наушником вдвоем, оплата была за двоих. Написали о проблеме, Туроператор вернул деньги сразу. Сначала не могли понять, где начало экскурсии, но потом было очень удобно, можно прослушать информацию, аж несколько раз. И никуда не торопиться, идти медленным, прогулочным шагом. Спасибо.
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В
Мы были на экскурсии в марте. Получилась индивидуальная прогцлка с исторической справкой и грамотными подборками достопримичательностей. Получилось познавательно, как перенеслись в другое время.
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Входит в следующие категории Владимира
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