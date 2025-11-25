Групповая экскурсия предлагает прогулку по центру города, где можно увидеть Успенский и Дмитриевский соборы, насладиться видами с Георгиевской улицы и посетить музеи. В музее «Старая аптека» гости узнают о фармацевтах прошлого и рецептах от несчастной любви.
Эта экскурсия - отличная возможность окунуться в атмосферу прошлого и открыть для себя новые грани Владимира
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📜 Легенды и фольклор
- 🏛 Музеи и история
- 🌉 Виды на Клязьму
- 💊 Старинная аптека
Что можно увидеть
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Золотые ворота
- Музей «Старый Владимир»
- Музей «Бабуся-Ягуся»
- Музей «Старая аптека»
Описание экскурсии
Соборная площадь — сердце Владимира
Вы полюбуетесь древними церквями и зайдёте в Успенский собор — памятник владимиро-суздальского зодчества, в котором сохранились фрески Андрея Рублёва. Рассмотрите загадочные узоры Дмитриевского собора — образца белокаменной резьбы.
Самобытная Георгиевская улица и смотровые площадки
В 12 веке на этой улице находился двор князя Юрия Долгорукого. Сегодня здесь живут герои фольклора и напоминания об исторических личностях, а ещё — удивительные памятники вишне и фармацевту.
После осмотра монументов вы окинете взглядом берега Клязьмы и архитектуру города с двух смотровых площадок.
Музей «Старый Владимир»
Он расположился в бывшей водонапорной башне. Вы окажетесь в дореволюционном Владимире, разглядывая фотографии губернского города и предметы быта прошлых времён.
Золотые ворота
Это самое известное оборонительное сооружение 12 века. Ворота были построены по воле князя Андрея Боголюбского, которые перенёс столицу из Суздаля во Владимир.
Музей «Бабуся-Ягуся»
В уникальном музее вы попробуете фирменную медовуху Бабы-яги. А ещё, если захотите, купите косметику в молодильной лавке и сказочные сувениры.
Музей «Старая аптека»
Вы окажетесь в старинном здании с мозаичными полами, история которого насчитывает более 200 лет. Рассмотрите сосуды и колбы для лечебных снадобий, прочитаете рецепты лекарств от несчастной любви и глупости.
Здесь же вы познакомитесь с искусством создания ароматов на основе эфирных масел и поймёте, насколько сильным может быть обаяние времени.
Организационные детали
- Входные билеты и экскурсионное сопровождение в музее «Старая аптека» включены в стоимость
- Входные билеты в Успенский собор и музей «Старый Владимир» оплачиваются дополнительно — 600 ₽ за чел.
- Экскурсию можно организовать в индивидуальном формате. Доплата — 950 ₽ за чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства
Как добраться до Владимира из Суздаля
Из Суздаля во Владимир ходит общественный туристический шаттл. Он прибывает на автовокзал. Цена билета — 150 ₽. Расписание:
- ГТК «Суздаль» — 10:00
- Экоотель «Горячие ключи» — 10:05
- Арт-отель «Николаевский посад» — 10:10
- Отель «Сокол» — 10:15
- ГК «Пушкарская слобода» — 10:20
в субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽