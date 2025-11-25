Владимир - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Групповая экскурсия предлагает прогулку по центру города, где можно увидеть Успенский и Дмитриевский соборы, насладиться видами с Георгиевской улицы и посетить музеи. В музее «Старая аптека» гости узнают о фармацевтах прошлого и рецептах от несчастной любви. Эта экскурсия - отличная возможность окунуться в атмосферу прошлого и открыть для себя новые грани Владимира

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Соборная площадь — сердце Владимира

Вы полюбуетесь древними церквями и зайдёте в Успенский собор — памятник владимиро-суздальского зодчества, в котором сохранились фрески Андрея Рублёва. Рассмотрите загадочные узоры Дмитриевского собора — образца белокаменной резьбы.

Самобытная Георгиевская улица и смотровые площадки

В 12 веке на этой улице находился двор князя Юрия Долгорукого. Сегодня здесь живут герои фольклора и напоминания об исторических личностях, а ещё — удивительные памятники вишне и фармацевту.

После осмотра монументов вы окинете взглядом берега Клязьмы и архитектуру города с двух смотровых площадок.

Музей «Старый Владимир»

Он расположился в бывшей водонапорной башне. Вы окажетесь в дореволюционном Владимире, разглядывая фотографии губернского города и предметы быта прошлых времён.

Золотые ворота

Это самое известное оборонительное сооружение 12 века. Ворота были построены по воле князя Андрея Боголюбского, которые перенёс столицу из Суздаля во Владимир.

Музей «Бабуся-Ягуся»

В уникальном музее вы попробуете фирменную медовуху Бабы-яги. А ещё, если захотите, купите косметику в молодильной лавке и сказочные сувениры.

Музей «Старая аптека»

Вы окажетесь в старинном здании с мозаичными полами, история которого насчитывает более 200 лет. Рассмотрите сосуды и колбы для лечебных снадобий, прочитаете рецепты лекарств от несчастной любви и глупости.

Здесь же вы познакомитесь с искусством создания ароматов на основе эфирных масел и поймёте, насколько сильным может быть обаяние времени.

Организационные детали

Входные билеты и экскурсионное сопровождение в музее «Старая аптека» включены в стоимость

Входные билеты в Успенский собор и музей «Старый Владимир» оплачиваются дополнительно — 600 ₽ за чел.

Экскурсию можно организовать в индивидуальном формате. Доплата — 950 ₽ за чел.

Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства

Как добраться до Владимира из Суздаля

Из Суздаля во Владимир ходит общественный туристический шаттл. Он прибывает на автовокзал. Цена билета — 150 ₽. Расписание: