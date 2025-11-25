Мои заказы

Многогранный Владимир: белокаменное зодчество и лекарство от несчастной любви

Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, исследуя соборы, музеи и легенды. Откройте для себя архитектурные шедевры и удивительные истории
Владимир - город с богатой историей и уникальной архитектурой.

Групповая экскурсия предлагает прогулку по центру города, где можно увидеть Успенский и Дмитриевский соборы, насладиться видами с Георгиевской улицы и посетить музеи. В музее «Старая аптека» гости узнают о фармацевтах прошлого и рецептах от несчастной любви.

Эта экскурсия - отличная возможность окунуться в атмосферу прошлого и открыть для себя новые грани Владимира

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 📜 Легенды и фольклор
  • 🏛 Музеи и история
  • 🌉 Виды на Клязьму
  • 💊 Старинная аптека
Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Золотые ворота
  • Музей «Старый Владимир»
  • Музей «Бабуся-Ягуся»
  • Музей «Старая аптека»

Описание экскурсии

Соборная площадь — сердце Владимира

Вы полюбуетесь древними церквями и зайдёте в Успенский собор — памятник владимиро-суздальского зодчества, в котором сохранились фрески Андрея Рублёва. Рассмотрите загадочные узоры Дмитриевского собора — образца белокаменной резьбы.

Самобытная Георгиевская улица и смотровые площадки

В 12 веке на этой улице находился двор князя Юрия Долгорукого. Сегодня здесь живут герои фольклора и напоминания об исторических личностях, а ещё — удивительные памятники вишне и фармацевту.

После осмотра монументов вы окинете взглядом берега Клязьмы и архитектуру города с двух смотровых площадок.

Музей «Старый Владимир»

Он расположился в бывшей водонапорной башне. Вы окажетесь в дореволюционном Владимире, разглядывая фотографии губернского города и предметы быта прошлых времён.

Золотые ворота

Это самое известное оборонительное сооружение 12 века. Ворота были построены по воле князя Андрея Боголюбского, которые перенёс столицу из Суздаля во Владимир.

Музей «Бабуся-Ягуся»

В уникальном музее вы попробуете фирменную медовуху Бабы-яги. А ещё, если захотите, купите косметику в молодильной лавке и сказочные сувениры.

Музей «Старая аптека»

Вы окажетесь в старинном здании с мозаичными полами, история которого насчитывает более 200 лет. Рассмотрите сосуды и колбы для лечебных снадобий, прочитаете рецепты лекарств от несчастной любви и глупости.

Здесь же вы познакомитесь с искусством создания ароматов на основе эфирных масел и поймёте, насколько сильным может быть обаяние времени.

Организационные детали

  • Входные билеты и экскурсионное сопровождение в музее «Старая аптека» включены в стоимость
  • Входные билеты в Успенский собор и музей «Старый Владимир» оплачиваются дополнительно — 600 ₽ за чел.
  • Экскурсию можно организовать в индивидуальном формате. Доплата — 950 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства

Как добраться до Владимира из Суздаля

Из Суздаля во Владимир ходит общественный туристический шаттл. Он прибывает на автовокзал. Цена билета — 150 ₽. Расписание:

  • ГТК «Суздаль» — 10:00
  • Экоотель «Горячие ключи» — 10:05
  • Арт-отель «Николаевский посад» — 10:10
  • Отель «Сокол» — 10:15
  • ГК «Пушкарская слобода» — 10:20

в субботу и воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владимире
Провела экскурсии для 654 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!

