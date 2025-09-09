Это экскурсия 2 в 1: вас ждут шедевры древнерусской архитектуры и кухни.
Вы не только познакомитесь с историей Владимира и Боголюбово, насладитесь красотой храмов и городских построек, но и узнаете о гастрономических традициях региона и сможете попробовать местные блюда и напитки. Это позволит вам лучше понять культуру Владимирской области.
Описание экскурсии
Боголюбово и его архитектурные памятники
В 12 веке в этих краях был княжеская резиденция Андрея Боголюбского. Сегодня село бережно хранит памятники архитектуры — великолепный собор Рождества Богородицы и красивейшую церковь Покрова на Нерли. Вы посетите эти места, а мы расскажем их историю и объясним, почему дорога к церкви — это небольшое паломничество.
Обзорная экскурсия по Владимиру
- Соборная площадь — это сердце города со старинными храмами
- Парк «Липки» и Успенский собор — ценный памятник владимиро-суздальского зодчества с фресками Андрея Рублёва
- Дмитриевский собор — великолепный образец древнерусской пластики и белокаменной резьбы
- Георгиевская улица — раньше она была центром Нового города, в 12 веке здесь располагался двор князя Юрия Долгорукого
- Персонажи на нашем пути: учёный кот, художник, пожарный с действующей водокачкой — механизмом 19 века, шалопай и филер
- Символ старого города — памятник Владимирской вишне
- Две смотровые площадки с видом на берега Клязьмы и Успенский собор
- Здание аптеки 18 века, где вы потрёте нос и лысину скульптуре фармацевта для крепкого здоровья или забавы ради
- Музей «Старый Владимир» в бывшей водонапорной башне
- Золотые ворота (на реконструкции) — памятник древнерусской архитектуры и знаковое военно-оборонительное сооружение 12 века
Гастрономические традиции
Отправимся дегустировать напитки из владимирской вишни и блюда старой русской кухни. Вы узнаете интересные факты о местной вишне, видах настоек и технологии их приготовления. А также оцените пять разных напитков на основе исторических рецептов.
А на обед — салат «Клязьма с историей», калья утиная на огуречном рассоле, вареники с квашеной капустой и сельдью, тельное из судака, творожная тоболка с владимирской вишней.
Организационные детали
- Обед включен в цену экскурсии
- По запросу проведём экскурсию в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
- Трансфер — на комфортабельном автобусе
- Если вы остановились в Суздале, вы можете приехать во Владимир на туристическом шаттле за 150 ₽ (возможные остановки будут указаны в вашем билете после бронирования)
- С вами будет один из гидов нашей команды
в субботу и воскресенье в 08:45
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владимире
Провела экскурсии для 537 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Мы наладили надёжные связи с объектами размещения и питания. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем,Задать вопрос
