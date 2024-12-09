9 часов
Групповая
Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по древним городам, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя красоту русской архитектуры
Начало: У Соборной площади возле памятника 850-летия
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:45
28 дек в 08:45
29 дек в 08:45
3500₽ за человека
7 часов
Групповая
Обзорная по Суздалю + Трактирные истории
Отправиться из Владимира в старинный город, увидеть его достопримечательности и заглянуть в трактир
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
28 дек в 11:00
29 дек в 11:00
4400₽ за человека
6 часов
Групповая
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Исследовать главные достопримечательности так, чтобы не устали дети, и встретиться с героями сказок
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
28 дек в 11:00
29 дек в 11:00
3700₽ за человека
8 часов
Групповая
Владимир и Боголюбово + древнерусский обед по желанию
Мы приправили эту классическую архитектурную программу гастронотками: культура и еда в одном флаконе
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:45
28 дек в 08:45
29 дек в 08:45
5900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана9 декабря 2024Всё было хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Автобусные»
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Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2024
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