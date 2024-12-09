Автобусные – экскурсии во Владимире

Найдено 4 экскурсии в категории «Автобусные» во Владимире, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово
На автобусе
1 отзыв
9 часов
Групповая
Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по древним городам, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя красоту русской архитектуры
Начало: У Соборной площади возле памятника 850-летия
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:45
28 дек в 08:45
29 дек в 08:45
3500 за человека
Обзорная по Суздалю + Трактирные истории
На автобусе
7 часов
Групповая
Обзорная по Суздалю + Трактирные истории
Отправиться из Владимира в старинный город, увидеть его достопримечательности и заглянуть в трактир
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
28 дек в 11:00
29 дек в 11:00
4400 за человека
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Пешая
6 часов
Групповая
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Исследовать главные достопримечательности так, чтобы не устали дети, и встретиться с героями сказок
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
28 дек в 11:00
29 дек в 11:00
3700 за человека
Владимир и Боголюбово + древнерусский обед по желанию
На автобусе
8 часов
Групповая
Владимир и Боголюбово + древнерусский обед по желанию
Мы приправили эту классическую архитектурную программу гастронотками: культура и еда в одном флаконе
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:45
28 дек в 08:45
29 дек в 08:45
5900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Автобусные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово
  2. Обзорная по Суздалю + Трактирные истории
  3. Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
  4. Владимир и Боголюбово + древнерусский обед по желанию
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Автобусные" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 5900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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