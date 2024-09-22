Взгляд из прошлого: экскурсия по Владимиру с подъёмом на колокольню

Погуляйте по древним улицам Владимира, узнайте о его богатом наследии и поднимитесь на колокольню Никитской церкви, чтобы увидеть город с высоты
Владимир - одна из средневековых столиц России, игравшая ключевую роль в формировании ранней истории страны.

Во время экскурсии вы пройдёте по древним улицам, увидите резьбу Дмитриевского собора, Золотые ворота и Троицкую церковь. Осмотрите Успенский кафедральный собор и главную площадь города. На смотровых площадках вас ждут великолепные панорамы.

Завершится экскурсия подъёмом на колокольню Никитской церкви, откуда откроется вид на исторический центр
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть древние улицы Владимира
  • 🏛 Посещение исторических храмов и соборов
  • 🔔 Подъём на колокольню Никитской церкви
  • 📸 Великолепные панорамы города
  • 🕍 Узнать о богатом наследии Владимира
    • Взгляд из прошлого: экскурсия по Владимиру с подъёмом на колокольню
    Взгляд из прошлого: экскурсия по Владимиру с подъёмом на колокольню
    Взгляд из прошлого: экскурсия по Владимиру с подъёмом на колокольню
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

    Что можно увидеть

  • Большая Московская улица
  • Георгиевская улица
  • Дмитриевский собор
  • Золотые ворота
  • Троицкая церковь
  • Успенский кафедральный собор
  • Соборная площадь
  • Никитская церковь

    • Описание экскурсии

    • Вы погуляете по самым древним улицам Владимира — Большой Московской и Георгиевской.
    • Изучите резьбу статного Дмитриевского собора, Золотые ворота 12 века и Троицкую церковь, построенную в неорусском стиле.
    • Осмотрите главный храм Руси 12 века — Успенский кафедральный собор и главную площадь города — Соборную.
    • Побываете на смотровых площадках, с которых открываются великолепные панорамы города.
    • Посетите Никитскую церковь, построенную в стиле провинциального барокко в 18 веке. Гид познакомит вас с выдающимся работами мастеров того времени: иконостасами и росписями.
    • В завершение вы подниметесь на колокольню Никитской церкви, полюбуетесь видом на исторический центр и услышите легенду об ангеле.

    Организационные детали

    • Дополнительные расходы: вход на колокольню Никитской церкви — 100 ₽ с человека.
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Дворянской улице
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
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    1
    А
    22 сен 2024
    Нам проводила экскурсию Елена Эдуардовна! Позитивный человек) Материал исторически точный. По мне я люблю даты, точные и имена. Сколько запомню - это графа или проблемы) Без этого - это некие
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    байки по материалам Википедии, ну такое себе.
    Елена Эдуардовна это точные даты и имена. Рассказ интересный, она пробовала диалог - но мы ничего не знаем, поэтому перешла в режим монолога, что есть правильно для нас)
    Спасибо за экскурсию)

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