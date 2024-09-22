читать дальше байки по материалам Википедии, ну такое себе.

Елена Эдуардовна это точные даты и имена. Рассказ интересный, она пробовала диалог - но мы ничего не знаем, поэтому перешла в режим монолога, что есть правильно для нас)

Спасибо за экскурсию)

Нам проводила экскурсию Елена Эдуардовна! Позитивный человек) Материал исторически точный. По мне я люблю даты, точные и имена. Сколько запомню - это графа или проблемы) Без этого - это некие