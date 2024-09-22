Владимир - одна из средневековых столиц России, игравшая ключевую роль в формировании ранней истории страны.
Во время экскурсии вы пройдёте по древним улицам, увидите резьбу Дмитриевского собора, Золотые ворота и Троицкую церковь. Осмотрите Успенский кафедральный собор и главную площадь города. На смотровых площадках вас ждут великолепные панорамы.
Завершится экскурсия подъёмом на колокольню Никитской церкви, откуда откроется вид на исторический центр
Во время экскурсии вы пройдёте по древним улицам, увидите резьбу Дмитриевского собора, Золотые ворота и Троицкую церковь. Осмотрите Успенский кафедральный собор и главную площадь города. На смотровых площадках вас ждут великолепные панорамы.
Завершится экскурсия подъёмом на колокольню Никитской церкви, откуда откроется вид на исторический центр
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Вы погуляете по самым древним улицам Владимира — Большой Московской и Георгиевской.
- Изучите резьбу статного Дмитриевского собора, Золотые ворота 12 века и Троицкую церковь, построенную в неорусском стиле.
- Осмотрите главный храм Руси 12 века — Успенский кафедральный собор и главную площадь города — Соборную.
- Побываете на смотровых площадках, с которых открываются великолепные панорамы города.
- Посетите Никитскую церковь, построенную в стиле провинциального барокко в 18 веке. Гид познакомит вас с выдающимся работами мастеров того времени: иконостасами и росписями.
- В завершение вы подниметесь на колокольню Никитской церкви, полюбуетесь видом на исторический центр и услышите легенду об ангеле.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на колокольню Никитской церкви — 100 ₽ с человека.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворянской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор во Владимире
Провела экскурсии для 11025 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
22 сен 2024
Нам проводила экскурсию Елена Эдуардовна! Позитивный человек) Материал исторически точный. По мне я люблю даты, точные и имена. Сколько запомню - это графа или проблемы) Без этого - это некие
Входит в следующие категории Владимира
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