Остров Русский — сокровища памятников военной истории и фантастических видов во Владивостке. Вы увидите мысы Вятлина и Тобизина, Великокняжескую батарею и сопку Бурачка. Погуляете по загадочным лабиринтам и узнаете, как на краю обрыва появилось пианино.
А еще зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать.
А еще зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Русский мост
- Русский остров
- Мыс Тобизина
- Мыс Вятлина
- Новосильцеская батарея
- Пианино
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы увидите:
- Русский мост.
- Русский остров.
- мыс Тобизина.
- мыс Вятлина.
- Новосильцеская батарея.
- пианино.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Еда и напитки
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра городаЗавершение: Отвезу обратно в гостиницу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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