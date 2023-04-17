Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский

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Остров Русский — сокровища памятников военной истории и фантастических видов во Владивостке. Вы увидите мысы Вятлина и Тобизина, Великокняжескую батарею и сопку Бурачка. Погуляете по загадочным лабиринтам и узнаете, как на краю обрыва появилось пианино.

А еще зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать.
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Ближайшие даты:
17
апр
18
апр
19
апр
20
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Что вас ожидает:

  • Русский мост
  • Русский остров
  • Мыс Тобизина
  • Мыс Вятлина
  • Новосильцеская батарея
  • Пианино
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы увидите:

  • Русский мост.
  • Русский остров.
  • мыс Тобизина.
  • мыс Вятлина.
  • Новосильцеская батарея.
  • пианино.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Завершение: Отвезу обратно в гостиницу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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