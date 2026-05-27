Остров Попова находится от города всего в 30 км, а воздух здесь совсем другой: свежий и сладкий. На фоне суровых скал цветут хрупкие амурские маки и лимонные лилии, гнездятся буревестники, а в морских глубинах живут гребешки, осьминоги, трепанги. Мы едем на остров, чтобы неспешно гулять, отдыхать у воды — и наслаждаться его красотой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:45 — сбор группы у Токаревского маяка, знакомство с командой, посадка на катер, инструктаж по технике безопасности

9:00 — морской переход до острова Попова на быстроходном катере (около 1 часа, время зависит от погоды). По пути пройдём мимо островов Русского и Елены. Высадка — по лестнице в удобной для швартовки точке

10:00 — прибытие на остров и пешеходная экскурсия по заповедной тропе на мысе Ликандера (в сопровождении сотрудника Морского заповедника). Вы увидите:

— Ботанический сад острова

— Кекур «Штаны»

— Красный пляж

— Границу Амурского и Уссурийского заливов

— Живописную бухту Пограничную

Тропа около 3 км, часть пути — по камням прибоя, продолжительность прогулки 2,5 часа

После экскурсии — отдых на пляже, купание в бухте Пограничной

17:00 — сбор и посадка на катер

18:00 — возвращение во Владивосток (время может меняться по решению капитана)

Организационные детали