Прогуляться по Морскому заповеднику и отдохнуть на песчаном пляже
Остров Попова находится от города всего в 30 км, а воздух здесь совсем другой: свежий и сладкий.
На фоне суровых скал цветут хрупкие амурские маки и лимонные лилии, гнездятся буревестники, а в морских глубинах живут гребешки, осьминоги, трепанги. Мы едем на остров, чтобы неспешно гулять, отдыхать у воды — и наслаждаться его красотой.
Описание экскурсии
8:45 — сбор группы у Токаревского маяка, знакомство с командой, посадка на катер, инструктаж по технике безопасности
9:00 — морской переход до острова Попова на быстроходном катере (около 1 часа, время зависит от погоды). По пути пройдём мимо островов Русского и Елены. Высадка — по лестнице в удобной для швартовки точке
10:00 — прибытие на остров и пешеходная экскурсия по заповедной тропе на мысе Ликандера (в сопровождении сотрудника Морского заповедника). Вы увидите: — Ботанический сад острова — Кекур «Штаны» — Красный пляж — Границу Амурского и Уссурийского заливов — Живописную бухту Пограничную
Тропа около 3 км, часть пути — по камням прибоя, продолжительность прогулки 2,5 часа
После экскурсии — отдых на пляже, купание в бухте Пограничной
17:00 — сбор и посадка на катер
18:00 — возвращение во Владивосток (время может меняться по решению капитана)
Организационные детали
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
Прогулка проходит на катерах Nissan Suncat со всеми необходимыми средствами безопасности. В катер вмещается 10–12 человек. Время в пути по морю может меняться в зависимости от состояния волны и ветра
Высадка на берег осуществляется по лестнице. Точного места высадки на острове нет — оно определяется капитаном и зависит от направления ветра и высоты волны
С вами будет сопровождающий из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Причал у Токаревского маяка
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 802 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!
