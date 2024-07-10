Эта прогулка на сапах подарит вам настоящее умиротворение. Вы будете скользить по водной глади, наслаждаться пейзажами побережья и спокойствием природы. Увидите птиц, животных и морских жителей в естественной среде обитания. И погуляете по острову Папенберга — настоящему кусочку нетронутого рая.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание водной прогулки
Мы заберём вас из Владивостока — и отправимся на остров Русский. По пути проедем через два моста: Русский и Золотой, откуда открываются потрясающие виды на город.
Вот мы и на месте! Проведём небольшой инструктаж — не переживайте, даже если вы никогда не катались на доске, у вас всё получится. А затем начнём наш сап-тур:
- проплывём по спокойной и живописной бухте Труда, а по пути увидим знаменитое кладбище военных кораблей
- доберёмся до острова Папенберга — здесь вы отдохнёте, погуляете по нетронутому уголку природы и даже познакомитесь с морскими обитателями
- а затем при желании устроим пикник на острове или в бухте: вы можете взять с собой продукты, а мы разведём костёр
На обратном пути вас ждёт небольшая остановка, где вы сделаете фото с видом, как на купюре 2000 рублей.
Организационные детали
- Всё нужное оборудование для сап-прогулки включено в стоимость. Трансфер до места старта также входит в стоимость, автомобиль — Nissan Serena
- На маршруте вас будет сопровождать инструктор
- Экскурсия может быть отменена из-за погодных условий — в этом случае мы перенесём её на другой день
- Возьмите с собой перекус: по желанию мы можем развести костёр и устроить пикник
- Дети с 7 до 18 лет могут плыть самостоятельно на отдельном сапе — главное, чтобы ребёнок мог полностью контролировать сап на воде
- При необходимости предоставим спасательные жилеты (предупредите об этом заранее)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 69 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Люблю путешествовать и любоваться природными красотами. Также фотографирую и снимаю видео необычных и красивых мест. Несколько лет провожу экскурсии по всему Приморскому краю. Каждая прогулка — это уникальное путешествие, выстроенное с любовью к деталям и заботой.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Владивостока
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Завтра в 08:00
11 июля в 14:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день
Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии
11 июля в 15:00
12 июля в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
11 июля в 17:30
11 407₽ за всё до 3 чел.