Эта прогулка на сапах подарит вам настоящее умиротворение. Вы будете скользить по водной глади, наслаждаться пейзажами побережья и спокойствием природы. Увидите птиц, животных и морских жителей в естественной среде обитания. И погуляете по острову Папенберга — настоящему кусочку нетронутого рая.

Описание водной прогулки

Мы заберём вас из Владивостока — и отправимся на остров Русский. По пути проедем через два моста: Русский и Золотой, откуда открываются потрясающие виды на город.

Вот мы и на месте! Проведём небольшой инструктаж — не переживайте, даже если вы никогда не катались на доске, у вас всё получится. А затем начнём наш сап-тур:

проплывём по спокойной и живописной бухте Труда, а по пути увидим знаменитое кладбище военных кораблей

доберёмся до острова Папенберга — здесь вы отдохнёте, погуляете по нетронутому уголку природы и даже познакомитесь с морскими обитателями

а затем при желании устроим пикник на острове или в бухте: вы можете взять с собой продукты, а мы разведём костёр

На обратном пути вас ждёт небольшая остановка, где вы сделаете фото с видом, как на купюре 2000 рублей.

Организационные детали