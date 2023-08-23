Экскурсия из Владивостока: скалистые берега и уютные бухты полуострова Гамова
Скалистые берега, диковинные сосны, уютные бухты, лазурное теплое море, богатый подводный мир — все это о полуострове Гамова.
Также вы побываете сохранившем колорит дореволюционной эпохи доме Янковского, найдете заброшенные шхуны в бухте Витязь и отдохнете на пляже с белым песком и ярко-бирюзовым морем в бухте Астафьева.
Также вы побываете сохранившем колорит дореволюционной эпохи доме Янковского, найдете заброшенные шхуны в бухте Витязь и отдохнете на пляже с белым песком и ярко-бирюзовым морем в бухте Астафьева.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бухта Теляковского
- Бухта Витязь
- Бухта Астафьева
- Дом Янковских
- Остров Томящегося сердца
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетМы отправимся на юг Приморья в заповедник — на полуостров Гамова. Туда, где море приветливо сверкает изумрудными красками и растут редкие японские сосны, занесенные в Красную книгу РФ.
С нами вы посетите бухту с затонувшим кораблем и дом-замок Янковских. Последний сохранил колорит дореволюционной эпохи. Вы рассмотрите здание с узкими, почти средневековыми окнами-бойницами и дом Михаила Янковского — отца-основателя научного Общества изучения Амурского края. Также посетим бухту Теляковского, остров Томящегося сердца.
ежедневно в 6:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортный транспорт (кроссовер повышенной комфортности: Lexus, Harrier, Hyundai)
- Услуги гида
- Входной билет в заповедную бухту
- Организация экскурсии
- Что не входит
- Перекусы в ходе экскурсии — в среднем 450 руб
- Место начала и завершения?
- улица Светланская, 27
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 6:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- После бронирования тура с Вами свяжется гид и доведет информацию по сбору
- А также согласует место
- Где будет посадка в авто
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
23 авг 2023
Не заказывайте через приложение Спутник, накрутка стоимости >40%. Не стоит своих денег. Выехали в ливень, на протяжении ВСЕГО путешествия был дождь, местами ливень- промокли насквозь. Не смотря на то, что смс от мчс накануне переслали организаторам, поездку они не перенесли. Половину мест в связи с этим не посмотрели. Автомобиль- это отдельная песня, нет кондиционера, дождевая вода в салоне, душно внутри 11 чел,путь по бездорожью. Сломался в лесу, 3.5ч ждали замену, буксировали до Владика 6 ч.
Е
Елена
13 авг 2023
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Групповые
Выездные
На весь день
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