Что вас ждетМы отправимся на юг Приморья в заповедник — на полуостров Гамова. Туда, где море приветливо сверкает изумрудными красками и растут редкие японские сосны, занесенные в Красную книгу РФ.

С нами вы посетите бухту с затонувшим кораблем и дом-замок Янковских. Последний сохранил колорит дореволюционной эпохи. Вы рассмотрите здание с узкими, почти средневековыми окнами-бойницами и дом Михаила Янковского — отца-основателя научного Общества изучения Амурского края. Также посетим бухту Теляковского, остров Томящегося сердца.