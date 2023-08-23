Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны

Экскурсия из Владивостока: скалистые берега и уютные бухты полуострова Гамова

3.5
2 отзыва
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Скалистые берега, диковинные сосны, уютные бухты, лазурное теплое море, богатый подводный мир — все это о полуострове Гамова.

Также вы побываете сохранившем колорит дореволюционной эпохи доме Янковского, найдете заброшенные шхуны в бухте Витязь и отдохнете на пляже с белым песком и ярко-бирюзовым морем в бухте Астафьева.
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Бухта Теляковского
  • Бухта Витязь
  • Бухта Астафьева
  • Дом Янковских
  • Остров Томящегося сердца
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетМы отправимся на юг Приморья в заповедник — на полуостров Гамова. Туда, где море приветливо сверкает изумрудными красками и растут редкие японские сосны, занесенные в Красную книгу РФ.
С нами вы посетите бухту с затонувшим кораблем и дом-замок Янковских. Последний сохранил колорит дореволюционной эпохи. Вы рассмотрите здание с узкими, почти средневековыми окнами-бойницами и дом Михаила Янковского — отца-основателя научного Общества изучения Амурского края. Также посетим бухту Теляковского, остров Томящегося сердца.

ежедневно в 6:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный транспорт (кроссовер повышенной комфортности: Lexus, Harrier, Hyundai)
  • Услуги гида
  • Входной билет в заповедную бухту
  • Организация экскурсии
Что не входит
  • Перекусы в ходе экскурсии — в среднем 450 руб
Место начала и завершения?
улица Светланская, 27
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • После бронирования тура с Вами свяжется гид и доведет информацию по сбору
  • А также согласует место
  • Где будет посадка в авто
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Т
23 авг 2023
Не заказывайте через приложение Спутник, накрутка стоимости >40%. Не стоит своих денег. Выехали в ливень, на протяжении ВСЕГО путешествия был дождь, местами ливень- промокли насквозь. Не смотря на то, что смс от мчс накануне переслали организаторам, поездку они не перенесли. Половину мест в связи с этим не посмотрели. Автомобиль- это отдельная песня, нет кондиционера, дождевая вода в салоне, душно внутри 11 чел,путь по бездорожью. Сломался в лесу, 3.5ч ждали замену, буксировали до Владика 6 ч.
Е
13 авг 2023

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Полуостров Гамова
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