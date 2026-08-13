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Маяк Бюссе и мысы Славянки

Посетить знаменитый посёлок и его живописные окраины: мысы, кекуры и водопады
Вас ждёт увлекательное путешествие к посёлку, давно ставшему достопримечательностью Приморья. Славянка известна тем, что места вокруг неё — сказочные.

Полуостров Брюса с базальтовыми скалами и старым маяком, причудливые кекуры, напоминающие животных, удивительное озеро лотосов — всего не опишешь. Да и не надо: лучше ехать и смотреть!
5
11 отзывов
Маяк Бюссе и мысы Славянки
Маяк Бюссе и мысы Славянки
Маяк Бюссе и мысы Славянки

Описание экскурсии

  • Кравцовские водопады. Мы посетим два самых мощных, но если у вас будут силы и желание, то сможем подняться до оставшихся трёх — живописное зрелище этого стоит!
  • Памятник героям Хасана в посёлке Славянка — я расскажу самое главное об истории этого места и о том, в честь кого создан мемориал.
  • Мыс и берег Парящей черепахи — вы увидите камень, напоминающий огромную рептилию, на самом краю обрыва. Там же мы посмотрим на арку-кекур Пьющий верблюд.
  • Маяк Бюссе на мысе Брюса — самая восточная точка полуострова Брюса и главная его достопримечательность (помимо базальтовых скал). Если позволит погода, вы сможете искупаться на одном из каменных пляжей рядом с маяком.
  • Озеро лотосов. Если поездка состоится в июле или августе, мы заедем на водоём, где вы полюбуетесь прекрасными цветами.

Организационные детали

  • Заберу от места вашего проживания во Владивостоке на комфортабельном автомобиле.
  • Выбирайте обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду.
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого последующего — 5000 ₽.

Дополнительные расходы

  • По запросу могу забрать вас на экскурсию прямо из аэропорта. Доплата — 2000 ₽.
  • Вход на водопады — 200 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 688 туристов
Наша команда гидов-путешественников предоставляет уникальный и захватывающий опыт для тех, кто хочет исследовать этот красивый и исторически насыщенный город и его окрестности. Наши гиды знают всё о местных достопримечательностях, культуре,
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истории и традициях Владивостока. Мы предоставляем нашим гостям запоминающиеся и вдохновляющие впечатления, делая пребывание во Владивостоке увлекательным и беззаботным. Наша команда гидов ставит ваш комфорт и безопасность на первое место, гарантируя, что каждый тур является уникальным и незабываемым.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Екатерина
Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Достаточно долго будете в пути, о чем предупреждается в аннотации, но если попадёте в пробку (как мы), то время ещё увеличится. Водопады очень понравились, территория облагорожена
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удобными деревянными лестницами. Одно удовольствие гулять в тени леса под шум воды. Поднимались на сопку, где отдыхали на качелях и наслаждались видами. Подъем достаточно крутой, но в принципе доступен как молодым, так и людям в возрасте. Мыс красивый, а камень, действительно, похож на черепаху. Озеро лотосов не сильно впечатлило, зависит от погоды и сезона, у нас было цветочков 10 от силы. К маяку близко не подошли, территория огорожена и из-за забора его не сильно видно. Столбчатое плато, как на фото, не видели. Поэтому если у вас много дней на Владивосток, то можно рассмотреть данную экскурсию, предварительно хорошо взвесив свои физические возможности, так как, повторюсь, ехать долго и по некоторым локациям могут быть завышенные ожидания. возможно, на такой дальний маршрут машина должна быть комфортнее, чтобы задние места были мягче, так как дорога не всегда ровная и асфальтированная. Спасибо нашему гиду, позитивной и общительной Александре, которая много рассказывала исторических фактов о Владивостоке, а также о его флоре и фауне. Благодаря Александре дорога обратно длилась по ощущениям гораздо быстрее, чем по времени. спасибо за сопровождение! Александра также старалась подвезти как можно ближе к локации, что очень ценно.

Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Достаточно долго будете в пути, о чем предупреждается в аннотации, но если
Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Достаточно долго будете в пути, о чем предупреждается в аннотации, но если
Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Достаточно долго будете в пути, о чем предупреждается в аннотации, но если
Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Достаточно долго будете в пути, о чем предупреждается в аннотации, но если
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Екатерина
Были на экскурсии с гидом Александрой.
Все очень понравилось!
Хоть и дорога была не близкой, совершенно не возникало ощущения, что мы только и делаем, что едем. Маршрут построен так, что на протяжении
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него были остановки, где мы довольно много гуляли. Александра виртуозно водит машину по бездорожью, интересно рассказывает, очень внимательная. Благодаря тому, что экскурсия по сути индивидуальная, даже немного скорректировали маршрут. В общем, большое спасибо! Рекомендуем!

Были на экскурсии с гидом Александрой.
Были на экскурсии с гидом Александрой.
Были на экскурсии с гидом Александрой.
Были на экскурсии с гидом Александрой.
Были на экскурсии с гидом Александрой.
Были на экскурсии с гидом Александрой.
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А
дух захватывает от такой красоты. Очень понравилась экскурсия.
дух захватывает от такой красоты. Очень понравилась экскурсия.
дух захватывает от такой красоты. Очень понравилась экскурсия.
дух захватывает от такой красоты. Очень понравилась экскурсия.
дух захватывает от такой красоты. Очень понравилась экскурсия.
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А
за нами заехал гид Богдан, с комфортом доставил до всех экскурсионных мест, рассказал историю, показал местную флору и даже удалось попробовать некоторые ягоды. все было на высоком уровне. спасибо большое, впечатлений очень много, красивых фото еще больше. прекрасный гид и чудесная экскурсия.
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Татьяна
Выбрала я этот тур, в основном, из-за своей любви к маякам, а в него входило «знакомство» с маяком Бюссе. Кроме того, организаторы по моей просьбе включили в путешествие посещение маяка
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Токаревского. Но, признаюсь, что впечатлила вся программа в целом.

Мне несказанно повезло не только с погодой, но и с гидом – Александрой. По дороге она приводила интересные факты из истории и настоящего Приморского края, а на Кравцовских водопадах рассказывала не только о самих каскадах, но и о произрастающих там растениях. Надо сказать, что в этот солнечный день выпал снег, и мы попали буквально в сказку. Благодаря Александре у меня появились чудесные фото и видео из этого и других прекрасных мест. Добавлю, что Александра на протяжении всего путешествия спрашивала, интересна ли мне та или иная локация, не сложен ли для меня подъём по крутому деревянному помосту или на сопку, останавливалась, если нужна была передышка. А ещё она просто невероятный виртуоз вождения авто по бездорожью!

Запомнилось всё: и памятник героям Хасана, и невероятные виды, открывающиеся с высоты Качелей Мечты, и живописные картины на мысе Парящей черепахи, и, конечно, маяк Бюссе на мысе Брюса, к которому мы подобрались на максимально близкое расстояние. А ярким завершением – пусть и уже в темноте – стала прогулка до маяка Токаревского.

В который раз убедилась: путешествие незабываемым делают не только достопримечательности, но и гид. Спасибо, Александра!

Выбрала я этот тур, в основном, из-за своей любви к маякам, а в него входило «знакомство»
Выбрала я этот тур, в основном, из-за своей любви к маякам, а в него входило «знакомство»
Выбрала я этот тур, в основном, из-за своей любви к маякам, а в него входило «знакомство»
Выбрала я этот тур, в основном, из-за своей любви к маякам, а в него входило «знакомство»
Выбрала я этот тур, в основном, из-за своей любви к маякам, а в него входило «знакомство»
Выбрала я этот тур, в основном, из-за своей любви к маякам, а в него входило «знакомство»
Выбрала я этот тур, в основном, из-за своей любви к маякам, а в него входило «знакомство»
Выбрала я этот тур, в основном, из-за своей любви к маякам, а в него входило «знакомство»+2
Выбрала я этот тур, в основном, из-за своей любви к маякам, а в него входило «знакомство»
Выбрала я этот тур, в основном, из-за своей любви к маякам, а в него входило «знакомство»
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Zinaida
Благодарим гида Алену за превосходную экскурсию!
Благодаря продуманному маршруту, разносторонним знаниям Алены о природе и животном мире Приморья, умению интересно и увлекательно рассказывать, узнали много интересного, открыли для себя природу Приморского
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края: каскады, мысы с крутыми обрывистыми берегами, бухты с пенящимися волнами прибоя, виды Японского моря, живописный мыс Брюса. Все это было восхитительно! Всем рекомендую эту экскурсию, в ходе которой ни одной секунды не придется скучать.

Благодарим гида Алену за превосходную экскурсию!
Благодарим гида Алену за превосходную экскурсию!
Благодарим гида Алену за превосходную экскурсию!
Благодарим гида Алену за превосходную экскурсию!
Благодарим гида Алену за превосходную экскурсию!
Благодарим гида Алену за превосходную экскурсию!
Благодарим гида Алену за превосходную экскурсию!
Благодарим гида Алену за превосходную экскурсию!+1
Благодарим гида Алену за превосходную экскурсию!
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