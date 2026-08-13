читать дальше уменьшить

Токаревского. Но, признаюсь, что впечатлила вся программа в целом.



Мне несказанно повезло не только с погодой, но и с гидом – Александрой. По дороге она приводила интересные факты из истории и настоящего Приморского края, а на Кравцовских водопадах рассказывала не только о самих каскадах, но и о произрастающих там растениях. Надо сказать, что в этот солнечный день выпал снег, и мы попали буквально в сказку. Благодаря Александре у меня появились чудесные фото и видео из этого и других прекрасных мест. Добавлю, что Александра на протяжении всего путешествия спрашивала, интересна ли мне та или иная локация, не сложен ли для меня подъём по крутому деревянному помосту или на сопку, останавливалась, если нужна была передышка. А ещё она просто невероятный виртуоз вождения авто по бездорожью!



Запомнилось всё: и памятник героям Хасана, и невероятные виды, открывающиеся с высоты Качелей Мечты, и живописные картины на мысе Парящей черепахи, и, конечно, маяк Бюссе на мысе Брюса, к которому мы подобрались на максимально близкое расстояние. А ярким завершением – пусть и уже в темноте – стала прогулка до маяка Токаревского.



В который раз убедилась: путешествие незабываемым делают не только достопримечательности, но и гид. Спасибо, Александра!