Посетить знаменитый посёлок и его живописные окраины: мысы, кекуры и водопады
Вас ждёт увлекательное путешествие к посёлку, давно ставшему достопримечательностью Приморья. Славянка известна тем, что места вокруг неё — сказочные.
Полуостров Брюса с базальтовыми скалами и старым маяком, причудливые кекуры, напоминающие животных, удивительное озеро лотосов — всего не опишешь. Да и не надо: лучше ехать и смотреть!
Полуостров Брюса с базальтовыми скалами и старым маяком, причудливые кекуры, напоминающие животных, удивительное озеро лотосов — всего не опишешь. Да и не надо: лучше ехать и смотреть!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Кравцовские водопады. Мы посетим два самых мощных, но если у вас будут силы и желание, то сможем подняться до оставшихся трёх — живописное зрелище этого стоит!
- Памятник героям Хасана в посёлке Славянка — я расскажу самое главное об истории этого места и о том, в честь кого создан мемориал.
- Мыс и берег Парящей черепахи — вы увидите камень, напоминающий огромную рептилию, на самом краю обрыва. Там же мы посмотрим на арку-кекур Пьющий верблюд.
- Маяк Бюссе на мысе Брюса — самая восточная точка полуострова Брюса и главная его достопримечательность (помимо базальтовых скал). Если позволит погода, вы сможете искупаться на одном из каменных пляжей рядом с маяком.
- Озеро лотосов. Если поездка состоится в июле или августе, мы заедем на водоём, где вы полюбуетесь прекрасными цветами.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер от места вашего проживания во Владивостоке, поездка на комфортабельном автомобиле Toyota Rush и услуги гида.
- При проживании за городом вы самостоятельно добираетесь к оговорённому месту встречи во Владивостоке.
- Выбирайте обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду.
- Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию.
Дополнительные расходы
- По запросу могу забрать вас на экскурсию прямо из аэропорта. Доплата — 2000 руб.
- Вход на водопады — 200 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид во Владивостоке
Всем привет! Меня зовут Аня, я родилась и выросла во Владивостоке, проехала большую часть Европы на автомобиле и влюблена в автопутешествия. С вами хочу поделиться моим самым любимым маршрутом по Владивостоку и его окрестностям.
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