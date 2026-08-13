Вас ждёт увлекательное путешествие к посёлку, давно ставшему достопримечательностью Приморья. Славянка известна тем, что места вокруг неё — сказочные.
Полуостров Брюса с базальтовыми скалами и старым маяком, причудливые кекуры, напоминающие животных, удивительное озеро лотосов — всего не опишешь. Да и не надо: лучше ехать и смотреть!
Полуостров Брюса с базальтовыми скалами и старым маяком, причудливые кекуры, напоминающие животных, удивительное озеро лотосов — всего не опишешь. Да и не надо: лучше ехать и смотреть!
Описание экскурсии
- Кравцовские водопады. Мы посетим два самых мощных, но если у вас будут силы и желание, то сможем подняться до оставшихся трёх — живописное зрелище этого стоит!
- Памятник героям Хасана в посёлке Славянка — я расскажу самое главное об истории этого места и о том, в честь кого создан мемориал.
- Мыс и берег Парящей черепахи — вы увидите камень, напоминающий огромную рептилию, на самом краю обрыва. Там же мы посмотрим на арку-кекур Пьющий верблюд.
- Маяк Бюссе на мысе Брюса — самая восточная точка полуострова Брюса и главная его достопримечательность (помимо базальтовых скал). Если позволит погода, вы сможете искупаться на одном из каменных пляжей рядом с маяком.
- Озеро лотосов. Если поездка состоится в июле или августе, мы заедем на водоём, где вы полюбуетесь прекрасными цветами.
Организационные детали
- Заберу от места вашего проживания во Владивостоке на комфортабельном автомобиле.
- Выбирайте обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду.
- Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого последующего — 5000 ₽.
Дополнительные расходы
- По запросу могу забрать вас на экскурсию прямо из аэропорта. Доплата — 2000 ₽.
- Вход на водопады — 200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 688 туристов
Наша команда гидов-путешественников предоставляет уникальный и захватывающий опыт для тех, кто хочет исследовать этот красивый и исторически насыщенный город и его окрестности. Наши гиды знают всё о местных достопримечательностях, культуре,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Достаточно долго будете в пути, о чем предупреждается в аннотации, но если попадёте в пробку (как мы), то время ещё увеличится. Водопады очень понравились, территория облагорожена
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Были на экскурсии с гидом Александрой.
Все очень понравилось!
Хоть и дорога была не близкой, совершенно не возникало ощущения, что мы только и делаем, что едем. Маршрут построен так, что на протяжении
Все очень понравилось!
Хоть и дорога была не близкой, совершенно не возникало ощущения, что мы только и делаем, что едем. Маршрут построен так, что на протяжении
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А
дух захватывает от такой красоты. Очень понравилась экскурсия.
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А
за нами заехал гид Богдан, с комфортом доставил до всех экскурсионных мест, рассказал историю, показал местную флору и даже удалось попробовать некоторые ягоды. все было на высоком уровне. спасибо большое, впечатлений очень много, красивых фото еще больше. прекрасный гид и чудесная экскурсия.
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Выбрала я этот тур, в основном, из-за своей любви к маякам, а в него входило «знакомство» с маяком Бюссе. Кроме того, организаторы по моей просьбе включили в путешествие посещение маяка
+2
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Благодарим гида Алену за превосходную экскурсию!
Благодаря продуманному маршруту, разносторонним знаниям Алены о природе и животном мире Приморья, умению интересно и увлекательно рассказывать, узнали много интересного, открыли для себя природу Приморского
Благодаря продуманному маршруту, разносторонним знаниям Алены о природе и животном мире Приморья, умению интересно и увлекательно рассказывать, узнали много интересного, открыли для себя природу Приморского
+1
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