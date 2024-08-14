Водная прогулка
«Сокровища Приморья»: Гроты, котики и гастрономический восторг
Увлекательное путешествие вдоль берегов острова Русский, где вас ждут гроты, морские котики и обед в ресторане морепродуктов с огненным шоу
Начало: Маяк Токаревского, г. Владивосток
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
6950 ₽ за человека
Водная прогулка
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Проведите незабываемый день на воде, изучая троллинг и джигинг. Насладитесь красотой Приморского края и поймайте свою рыбу мечты
Начало: Удобное вам
5 июл в 09:00
6 июл в 09:00
35 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Морское приключение на катере
Начало: Ул. Катерная, 6в
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
65 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья14 августа 2024Спасибо за хорошо организованную рыбалку,профессиональный подход, доброжелательное отношение. М
- ЕЕкатерина19 июня 2024Прекрасно порыбачили, наловили камбалы. Вся снасть и наживка в наличии, место для рыбалки капитан выбрал идеально. Большое спасибо, приедем рыбачить с вами еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Острова Верховского»
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