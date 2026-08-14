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способ по-настоящему перезагрузиться и увидеть Владивосток с нового ракурса, то выход в море на закате — это стопроцентное попадание.

Что особенно понравилось:Золотой час на воде — это нечто невероятное. Когда солнце начинает уходить за горизонт, а небо окрашивается в розовые и багряные тона, создается ощущение полного спокойствия.

Отдельное и самое искреннее спасибо нашему капитану Павлу. Именно благодаря ему прогулка из простого перемещения по воде превратилась в очень теплое и душевное событие. Павел — настоящий профессионал, с которым чувствуешь себя в полной безопасности, но при этом он невероятно открытый и интересный собеседник.

Тонкий юмор капитана, интересные истории и внимательное отношение к каждому гостю создали очень уютную, почти семейную обстановку.

Это был вечер, когда время будто замедлилось. Огромная благодарность Павлу за это морское приключение и душевный прием. Обязательно вернемся снова!

Рекомендую всем, кто ценит искренность и эстетику. ⚓️🌅