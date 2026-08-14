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Групповая
Лучший выборНочные огни Владивостока (в группе)
Насладитесь ночными видами Владивостока на нашей групповой экскурсии. Вас ждут Нагорный парк, проспект Красоты, набережная Цесаревича и многое другое. 🚍
Начало: На площади Борцов Революции
«Морской вокзал — отсюда открывается чудесный вид на Владивосток и корабли»
Завтра в 20:00
27 авг в 20:00
2100 ₽ за человека
Групповая
до 13 чел.
В трендеМоре, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере
В небольшой группе отправиться к лучшим видам на город, бухты, мосты и маяк
Начало: На ул. Набережная 13
«Набережная – Токаревская кошка — Золотой Рог — Морской торговый порт — Морской вокзал — Корабельная набережная — Vladivostok Grand Hotel &»
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
27 авг в 18:00
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборК маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Исследовать живописные локации в окрестностях города за 3 часа
Начало: О. Русский ул. Поселок канал 30
«Бухта Золотой Рог, торговый порт, морвокзал, база Тихоокеанского флота»
Завтра в 08:00
27 авг в 13:30
от 34 000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Познакомьтесь с Владивостоком на автобусе и пешком: маяки, набережная и видовые площадки. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Борцов Революции
«Мы познакомим вас с историей железнодорожного и морского вокзалов — кстати, именно во Владивостоке заканчивается самая длинная железная дорога в мире протяжённостью 9288 км»
Завтра в 14:30
27 авг в 09:45
2300 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборМорская прогулка «Вечерний Владивосток»
Насладиться романтикой заката, увидеть город с воды и узнать чуть больше о нём
Начало: У станции «Моргородок»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
27 авг в 19:30
3500 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборВладивосток на закате - под переливы саксофона и плеск волн
Проводить солнце у маяка Токаревского и встретить ночной город на борту яхты под живую музыку
Начало: На Набережной улице
Завтра в 19:30
27 авг в 19:30
5500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + мобильная фотосессия
Проехать по вантовому мосту, посетить Токаревский маяк и сделать яркие фотографии на память
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Завтра в 07:00
27 авг в 07:00
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все видовые Владивостока за 2,5 часа
Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Начало: Возле вашего отеля в центре
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 9600 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 12 934 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Владивосток: сила высоты и стихий
Увидеть город как на ладони и сделать лучшие селфи с высоты птичьего полёта
Начало: Центральная площадь
«Сопку Крестовую — видовую площадку с панорамой бухты Золотой Рог и Владивостокского морского порта»
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 11 500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
27 авг в 09:45
28 авг в 09:45
2100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Владивосток - первая встреча
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, насладитесь видами бухты Золотой Рог и откройте для себя его уникальные достопримечательности
Начало: По договоренности
«Оцените здания ж/д и морского вокзалов, а также стелу, символизирующую конец Транссибирской магистрали»
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Наслаждаться морскими видами целых 4 часа
Начало: О. Русский поселок канал 30
«Бухта Золотой Рог, торговый порт, морвокзал, база Тихоокеанского флота»
Завтра в 08:00
27 авг в 13:30
от 48 000 ₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
Находка, Ливадия и маяк-часовня: большое путешествие по Приморью
Портовый город, легенды сопок, морские панорамы и лучшие пляжи Дальнего Востока - из Владивостока
Начало: На площади Борцов Революции
Завтра в 07:00
28 авг в 07:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток и остров Русский на авто
Путешествие на авто по Владивостоку и острову Русский. Увидите маяк, фуникулер, форты и исторические места. Погружение в историю и легенды Приморского края
28 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Владивосток
Очароваться русским Сан-Франциско в самое магическое время суток и открыть незабываемые пейзажи
Начало: В центре города
«Вы сможете сделать атмосферные снимки вечернего Владивостока со стороны Морского вокзала и пожелать удачи кораблям, покидающим торговый порт»
27 авг в 19:30
28 авг в 19:30
от 9800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Юг Приморского края за один день
Приморская Исландия, Кравцовские водопады и многое другое - на экскурсии из Владивостока
Завтра в 08:30
28 авг в 06:00
от 40 800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Знакомый незнакомый Владивосток: день или вечер в столице Приморья
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 22
«Затем прогуляемся мимо набережной Цесаревича и по Корабельной набережной и поднимемся на смотровую площадку Морского вокзала»
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
2400 ₽ за человека
Групповая
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:00
27 авг в 20:00
2100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Владивостоку и острову Русский с фотографом
Прогулка по Владивостоку и острову Русский с профессиональным фотографом. Уникальные виды, исторические места и незабываемые эмоции ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Фоном для наших фото станут главные достопримечательности: набережные, Триумфальная арка, Морской вокзал, переулки начала прошлого века, сквер Муравьёва-Амурского, откуда в деталях можно рассмотреть Золотой мост»
Завтра в 09:30
27 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Владивосток - вид сверху
Путешествие по Владивостоку с захватывающими видами и интересными историями. Откройте для себя уникальные места города на сопках
Начало: Центр
«Я расскажу, как застраивался и развивался морской порт»
2 сен в 11:00
3 сен в 10:00
от 7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все видовые места Владивостока за 4 часа
Начало: Организатор заберет вас из вашего отеля (в центре ...
«Вы увидите захватывающие пейзажи Владивостока и Японского моря, прогуляетесь по паркам и сопкам, рассмотрите с высоты Уссурийский залив и морской порт»
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время.
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Встретимся у вокзала Владивостока
Составить первые впечатления о городе на неспешной прогулке
Начало: На привокзальный площади
«В нашей программе — морской порт, Корабельная набережная, полуденный выстрел и многое другое»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:15
30 авг в 11:15
2 сен в 11:15
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
«Отсюда открываются шикарные виды на морской порт»
1 сен в 06:00
2 сен в 06:00
от 9800 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
Насладитесь вечерними огнями Владивостока с борта катера. Увидите мосты, маяк и бухту Золотой Рог, наслаждаясь горячим чаем или кофе
Начало: В бухте «Труда» или на токаревском маяке
«Медленно пройдём мимо торговых портов, набережной Цесаревича и Морского вокзала, где базируются военные корабли и парусные фрегаты»
Завтра в 18:30
27 авг в 18:30
от 31 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
5 сопок Владивостока на внедорожнике
Прочувствовать уникальность городского ландшафта и услышать о прошлом живописных гор
Начало: В районе железнодорожного вокзала
«Любопытно будет увидеть также железнодорожный узел, морской порт и контейнерный терминал у подножья горы»
28 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 22 150 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Сквозь вечерние огни Владивостока на катере
Пройти по морской акватории и насладиться закатом в открытом море на катере
Начало: На ул. Посёлок Канал, 30. Яхт-клуб «Новик»
«по пути полюбуемся достопримечательностями с воды: вы увидите Спасо-Преображенский собор, Морской вокзал, базу Тихоокенского флота, Красный вымпел и многое другое»
Завтра в 19:30
27 авг в 19:30
от 35 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Привет, я Владивосток!
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Пройдете по набережным бухты Золотой Рог и ощутите романтику Морского вокзала с кораблями Тихоокеанского флота»
3 сен в 07:00
4 сен в 07:00
от 14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Интересное в городе Находка и его окрестностях
Побывать на мифической горе, залезть в пещеры со статуями животных и увидеть пирамиды титанов
«Вы понаблюдаете за переработкой грузов, судоремонтом и рыбопереработкой в морском порту»
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от 36 950 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 11 чел.
Вечерняя прогулка на катере по главным достопримечательностям Владивостока
Начало: Ул. Токаревская кошка, вышка ЛЭП (возле маяка Тока...
«Мы проплывем мимо Морвокзала и знаменитого отеля Vladivostok Grand Hotel&»
Завтра в 18:30
27 авг в 18:30
35 150 ₽
37 000 ₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 14 авг 2026
Всё прошло просто отлично. Спасибо!!!
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Ц
Дата посещения: 1 авг 2026
Большое спасибо за экскурсию! Гид Дмитрий рассказывал интересно и познавательно, много шутил.Мы много узнали про Владивосток и остались довольны.
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В
Дата посещения: 30 июл 2026
Всё прошло отлично!
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О
Дата посещения: 23 июл 2026
Нам все очень понравилось, очень много новой интересной информации, не все даже удалось уложить с первого раза. Мы бы даже
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О
Дата посещения: 8 июл 2026
Экскурсия замечательная, все понравилось. Александр интересно все рассказывал, много интересного узнали о городе. Спасибо за проведенное время.
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А
Дата посещения: 3 июн 2026
Большое спасибо за интересную экскурсию!
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Ю
Дата посещения: 9 мая 2026
Хочу поделиться впечатлениями от нашей морской прогулки, на которой мы были в особенный день - 9 мая. Если вы ищете
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А
Дата посещения: 15 апр 2026
Часто в поездках пользуюсь услугами гидов. Очень редко встречаются профессиналы. Дмитрий, сотрудник этой фирмы( за других не ручаюсь) просто ТОП
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И
Дата посещения: 5 янв 2026
Полностью оправданы ожидания. Организация экскурсии выше всякий похвал. Экскурсовод Дмитрий, профессионал с Большой буквы. Интересно, красиво, замечательно. Большое спасибо!
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К
Дата посещения: 15 дек 2025
Дмитрий поразил своей энергией, эрудицией и доброжелательностью! Так держать!
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Всего 3538 отзывов во Владивостоке в категории "Морской порт"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Морской порт»
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