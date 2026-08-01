Групповая
до 25 чел.
Лучший выборМорское приключение, морские котики и морепродукты во Владивостоке
Начало: Маяк Токаревского, г. Владивосток
Расписание: Ежедневно в 8:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
8950 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Морская экскурсия на дикие острова Приморья - 2 острова за 1 день
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: По субботам в 7:00
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
12 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лазурный день на белоснежном пляже: катер, сапы и обед у костра
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 31
8 авг в 06:00
11 авг в 06:00
11 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Морские котики»
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