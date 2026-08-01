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Морские котики – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Морские котики» во Владивостоке, цены от 8950 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Морское приключение, морские котики и морепродукты во Владивостоке
На катере
8 часов
607 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Лучший выбор
Морское приключение, морские котики и морепродукты во Владивостоке
Начало: Маяк Токаревского, г. Владивосток
Расписание: Ежедневно в 8:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
8950 ₽ за человека
Морская экскурсия на дикие острова Приморья - 2 острова за 1 день
На катере
12 часов
25 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Морская экскурсия на дикие острова Приморья - 2 острова за 1 день
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: По субботам в 7:00
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
12 000 ₽ за человека
Лазурный день на белоснежном пляже: катер, сапы и обед у костра
На катере
SUP-прогулки
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Лазурный день на белоснежном пляже: катер, сапы и обед у костра
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 31
8 авг в 06:00
11 авг в 06:00
11 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Морские котики»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Морское приключение, морские котики и морепродукты во Владивостоке;
  2. Морская экскурсия на дикие острова Приморья - 2 острова за 1 день;
  3. Лазурный день на белоснежном пляже: катер, сапы и обед у костра.
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров русский;
  2. Мосты;
  3. Мыс Тобизина;
  4. Бухта Стеклянная;
  5. Остров Шкота;
  6. Кравцовские водопады;
  7. Набережная;
  8. Токаревский маяк;
  9. Бухта Теляковского;
  10. Сафари-парк.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Морские котики" можно забронировать 3 экскурсии от 8950 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 632 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2026 год по теме «Морские котики», 632 ⭐ отзыва, цены от 8950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь