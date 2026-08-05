За день вы раскроете код города: от старинного маяка и секретных фортов до фуникулёра и скал мыса Тобизина. На стильном джипе доедем до точки, где заканчивается земля и начинается бескрайняя вода. Завершим треккингом над Тихим океаном: его мощь не знает равных. Я помогу найти правильный гребешок и киношные закаты, а в непогоду предложу пледы и зонты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 45 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Мы выбираем время и ракурсы так, чтобы вы чувствовали себя первооткрывателями, а не частью толпы. Поможем вам уединиться с природой и услышать шум прибоя на мысе.

9:00 — выезд из отеля, отправление к маяку Токаревского. С вершины символа морской истории откроются виды на бухту и голубую гладь.

9:30–11:30 — сквер А. Щетининой, ж/д вокзал, набережные. Увидим памятник первой в мире женщине-капитану дальнего плавания, монумент первым морякам, стелу и площадь Цесаревича.

11:30–12:30 — подъём на фуникулёре и смотровая. Полюбуемся городскими пейзажами и Золотым мостом.

12:30–13:30 — переезд на остров Русский (в одну сторону ~40 мин) и посещение Новосильцевской батареи. Величественное укрепление хранит легенды и истории сражений.

13:30–15:30 — треккинг на мыс Тобизина (гуляем 1.5–2 ч). Виды на акваторию, бескрайнее море и окрестности идеально подходят для фотосессий. Наслаждайтесь панорамами и сохраняйте незабываемые моменты.

16:00 — финал программы, возвращение в город.

Вы узнаете:

Чем прославились первые поселенцы

Какая судьба ждала «леди-капитана» Анну Щетинину

Почему Владивосток называют русским Сан-Франциско

Как строилась неприступная морская крепость

Какие тайны хранят военные батареи острова Русский

Организационные детали

Поедем на комфортных внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 100 или пикапе JAC T9. Идеальное состояние, чистый салон, мощный кондиционер, прохладная вода и зарядки для всех гаджетов. Предоставим детские кресла по запросу

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы: