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Навстречу океану на джипе: премиум-поездка с треккингом

Без суеты и спешки разгадать тайны острова Русский и посетить смотровые Владивостока
За день вы раскроете код города: от старинного маяка и секретных фортов до фуникулёра и скал мыса Тобизина. На стильном джипе доедем до точки, где заканчивается земля и начинается бескрайняя вода. Завершим треккингом над Тихим океаном: его мощь не знает равных. Я помогу найти правильный гребешок и киношные закаты, а в непогоду предложу пледы и зонты.
Навстречу океану на джипе: премиум-поездка с треккингом
Навстречу океану на джипе: премиум-поездка с треккингом
Навстречу океану на джипе: премиум-поездка с треккингом

Описание экскурсии

Мы выбираем время и ракурсы так, чтобы вы чувствовали себя первооткрывателями, а не частью толпы. Поможем вам уединиться с природой и услышать шум прибоя на мысе.

9:00 — выезд из отеля, отправление к маяку Токаревского. С вершины символа морской истории откроются виды на бухту и голубую гладь.

9:30–11:30 — сквер А. Щетининой, ж/д вокзал, набережные. Увидим памятник первой в мире женщине-капитану дальнего плавания, монумент первым морякам, стелу и площадь Цесаревича.

11:30–12:30 — подъём на фуникулёре и смотровая. Полюбуемся городскими пейзажами и Золотым мостом.

12:30–13:30 — переезд на остров Русский (в одну сторону ~40 мин) и посещение Новосильцевской батареи. Величественное укрепление хранит легенды и истории сражений.

13:30–15:30 — треккинг на мыс Тобизина (гуляем 1.5–2 ч). Виды на акваторию, бескрайнее море и окрестности идеально подходят для фотосессий. Наслаждайтесь панорамами и сохраняйте незабываемые моменты.

16:00 — финал программы, возвращение в город.

Вы узнаете:

  • Чем прославились первые поселенцы
  • Какая судьба ждала «леди-капитана» Анну Щетинину
  • Почему Владивосток называют русским Сан-Франциско
  • Как строилась неприступная морская крепость
  • Какие тайны хранят военные батареи острова Русский

Организационные детали

  • Поедем на комфортных внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 100 или пикапе JAC T9. Идеальное состояние, чистый салон, мощный кондиционер, прохладная вода и зарядки для всех гаджетов. Предоставим детские кресла по запросу
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Билет в крепость — 200 ₽
  • Фуникулёр — 44 ₽
  • Обед в кафе или перекус на острове (по желанию, средний чек 700–1200 ₽)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 269 туристов
Я родилась и выросла в Приморье и искренне считаю, что ПриМОРЕ — это то, что должно случиться с каждым! Больше 20 лет занимаюсь туризмом, покажу вам край с лучшего ракурса. С моей командой провожу групповые и индивидуальные экскурсии на автомобилях и катерах.

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