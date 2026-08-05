Навстречу океану на джипе: премиум-поездка с треккингом
Без суеты и спешки разгадать тайны острова Русский и посетить смотровые Владивостока
За день вы раскроете код города: от старинного маяка и секретных фортов до фуникулёра и скал мыса Тобизина. На стильном джипе доедем до точки, где заканчивается земля и начинается бескрайняя вода. Завершим треккингом над Тихим океаном: его мощь не знает равных. Я помогу найти правильный гребешок и киношные закаты, а в непогоду предложу пледы и зонты.
Описание экскурсии
Мы выбираем время и ракурсы так, чтобы вы чувствовали себя первооткрывателями, а не частью толпы. Поможем вам уединиться с природой и услышать шум прибоя на мысе.
9:00 — выезд из отеля, отправление к маяку Токаревского. С вершины символа морской истории откроются виды на бухту и голубую гладь.
9:30–11:30 — сквер А. Щетининой, ж/д вокзал, набережные. Увидим памятник первой в мире женщине-капитану дальнего плавания, монумент первым морякам, стелу и площадь Цесаревича.
11:30–12:30 — подъём на фуникулёре и смотровая. Полюбуемся городскими пейзажами и Золотым мостом.
12:30–13:30 — переезд на остров Русский (в одну сторону ~40 мин) и посещение Новосильцевской батареи. Величественное укрепление хранит легенды и истории сражений.
13:30–15:30 — треккинг на мыс Тобизина (гуляем 1.5–2 ч). Виды на акваторию, бескрайнее море и окрестности идеально подходят для фотосессий. Наслаждайтесь панорамами и сохраняйте незабываемые моменты.
16:00 — финал программы, возвращение в город.
Вы узнаете:
Чем прославились первые поселенцы
Какая судьба ждала «леди-капитана» Анну Щетинину
Почему Владивосток называют русским Сан-Франциско
Как строилась неприступная морская крепость
Какие тайны хранят военные батареи острова Русский
Организационные детали
Поедем на комфортных внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 100 или пикапе JAC T9. Идеальное состояние, чистый салон, мощный кондиционер, прохладная вода и зарядки для всех гаджетов. Предоставим детские кресла по запросу
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Билет в крепость — 200 ₽
Фуникулёр — 44 ₽
Обед в кафе или перекус на острове (по желанию, средний чек 700–1200 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 269 туристов
Я родилась и выросла в Приморье и искренне считаю, что ПриМОРЕ — это то, что должно случиться с каждым!
Больше 20 лет занимаюсь туризмом, покажу вам край с лучшего ракурса. С моей командой провожу групповые и индивидуальные экскурсии на автомобилях и катерах.
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