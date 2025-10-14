По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
Изучить топ-места города, узнать его и сделать лучшие фото на экскурсии в мини-группе до 6 человек
Эта насыщенная экскурсия станет вашим идеальным знакомством со столицей Дальнего Востока. Вы проедете по достопримечательностям центра и острова Русский. После программы удобно остаться на острове: попробовать свежие морепродукты, сходить в океанариум.
Мы откроем вам исторические факты, расскажем о жизни и развитии региона, а также дадим советы для самостоятельных прогулок.
Описание экскурсии
Наша экскурсия позволит вам не просто погулять по центральной улице Владивостока, но объехать его самые знаковые и живописные места. И притом — в комфортном формате группой до 6 человек.
Символы Владивостока. В первой части экскурсии вы пройдете по узкой косе, окруженной морем, к Токаревскому маяку и прокатитесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке. Сделаете вау-фото на фоне Золотого моста и полюбуетесь бухтой Золотой Рог с высоты птичьего полета. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город: Амурский и Уссурийский.
Остров Русский: история и природа. Оборонительные сооружения «Владивостокской крепости», форт Поспелова, комплекс Дальневосточного федерального университета — всё это ждет вас по маршруту. Вы также увидите с лучшего ракурса самый длинный в мире вантовый мост. А мы откроем военные хроники острова и расскажем о его бухтах.
После экскурсии предлагаем вам остаться на острове Русский, чтобы погулять самостоятельно, посетить Приморский океанариум, продегустировать и купить морские деликатесы в одном из заведений бухты Новик. Перемещаться по острову можно на такси или общественном транспорте.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле гида или минивэне (для групп от 4 человек)
Дополнительно оплачиваются билеты на фуникулер — 50 руб. /чел. и билеты на объекты крепости — 200 руб. /чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и окончание экскурсии в центре Владивостока (ул. Светланская). Либо вы можете остаться на острове Русский и самостоятельно прогуляться по территории университета, или добраться до Приморского океанариума. Я подскажу, как легко добраться туда на общественном транспорте, дорога займёт около 15 минут.
в субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади Владивостока (улица Светланская)
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 3824 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я руководитель экскурсионного бюро, а также аттестованный гид-экскурсовод по Приморскому краю, член Русского географического общества и преподаватель ДВФУ. Мы с командой разработали более 10 читать дальшеуменьшить
авторских маршрутов. Во время экскурсий мы не будем нагружать вас скучными фактами о регионе, а расскажем вам всё самое интересное и поможем раскрыть его самобытный характер. Мы с вами посетим самые красивые локации города и края без спешки, в комфортном для вас темпе, с перерывами на кофе и фотографирование.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
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Макс
Маршрут экскурсии составлен грамотно и со знанием дела. Мы посетили остров Русский, оборонительные сооружения острова, полюбовались шикарными видами. Информации было немного, но достатачно для первого представления. Хотелось бы большего внимания читать дальшеуменьшить
к деталям, структуры в подаче материала и исторических очерков о важных местах и событиях. Допускаю, что совмещение роли экскурсовода и водителя в одном лице - эта не лучшая идея и чрезмерная нагрузка, не позволяющая полностью быть с туристами.
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Дмитрий
Нечего добавить, впечатлений очень много!!!
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Анастасия
Одна из лучших экскурсий, что я брала во Владивостоке. Максимально насыщенно. Я далеко не спортивный человек, но даже мне по плечу были все локации. На автобусах столько не посетишь за читать дальшеуменьшить
такой срок)) Рекомендую однозначно. Фотоальбом с поездки великолепный. Гид рассказала много интересного, видно, что человек в теме. Можно брать как в начале пребывания в этом великолепном городе, так и в конце. Но в начале, наверное, удобней - чтобы ознакомится с ключевыми точками города и потом лучше ориентироваться и планировать куда из увиденного ещё сходить самому. Спасибо за впечатления!
+2
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Марина
На протяжении всех пяти часов нашего путешествия экскурсовод Данила настолько увлекательно рассказывал о достопримечательностях Владивостока, что мы абсолютно не заметили, как пролетело время. Ему удалось завладеть вниманием туристов с первых читать дальшеуменьшить
же минут экскурсии! Информация подавалась с юмором, и мы слушали её с огромным интересом. На все наши вопросы Данила отвечал терпеливо и подробно, во время фотографиррвания подсказывал удачные ракурсы и фоны. Сердечно благодарим нашего чудесного экскурсовода за доброжелательное отношение и за потрясающие рассказы о Владивостоке!
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Елена
Спасибо огромное за данную экскурсию, оооочень все понравилось! Гид Данил рассказал и показал нам прекрасные видовые точки, интересные места. Никого не торопил, семь часов пролетели на одном дыхании! В общем, экскурсия стала не просто хорошей точкой, а восклицательным знаком в финале моего путешествия во Владивосток. Вы супер!!!
+1
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Р
Рашид
Очень интересно было посетить, как сейчас модно говорить, разные локации во Владивостоке, и посмотреть на город со смотровой площадки в одном из парков. Впечатлений, положительных масса. Только немного подвела погода, однако это от нас не зависит.
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