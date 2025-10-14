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По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа

Изучить топ-места города, узнать его и сделать лучшие фото на экскурсии в мини-группе до 6 человек
Эта насыщенная экскурсия станет вашим идеальным знакомством со столицей Дальнего Востока. Вы проедете по достопримечательностям центра и острова Русский. После программы удобно остаться на острове: попробовать свежие морепродукты, сходить в океанариум.

Мы откроем вам исторические факты, расскажем о жизни и развитии региона, а также дадим советы для самостоятельных прогулок.
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа

Описание экскурсии

Наша экскурсия позволит вам не просто погулять по центральной улице Владивостока, но объехать его самые знаковые и живописные места. И притом — в комфортном формате группой до 6 человек.

Символы Владивостока. В первой части экскурсии вы пройдете по узкой косе, окруженной морем, к Токаревскому маяку и прокатитесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке. Сделаете вау-фото на фоне Золотого моста и полюбуетесь бухтой Золотой Рог с высоты птичьего полета. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город: Амурский и Уссурийский.

Остров Русский: история и природа. Оборонительные сооружения «Владивостокской крепости», форт Поспелова, комплекс Дальневосточного федерального университета — всё это ждет вас по маршруту. Вы также увидите с лучшего ракурса самый длинный в мире вантовый мост. А мы откроем военные хроники острова и расскажем о его бухтах.

После экскурсии предлагаем вам остаться на острове Русский, чтобы погулять самостоятельно, посетить Приморский океанариум, продегустировать и купить морские деликатесы в одном из заведений бухты Новик. Перемещаться по острову можно на такси или общественном транспорте.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле гида или минивэне (для групп от 4 человек)
  • Дополнительно оплачиваются билеты на фуникулер — 50 руб. /чел. и билеты на объекты крепости — 200 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Начало и окончание экскурсии в центре Владивостока (ул. Светланская). Либо вы можете остаться на острове Русский и самостоятельно прогуляться по территории университета, или добраться до Приморского океанариума. Я подскажу, как легко добраться туда на общественном транспорте, дорога займёт около 15 минут.

в субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На центральной площади Владивостока (улица Светланская)
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 3824 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я руководитель экскурсионного бюро, а также аттестованный гид-экскурсовод по Приморскому краю, член Русского географического общества и преподаватель ДВФУ. Мы с командой разработали более 10
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авторских маршрутов. Во время экскурсий мы не будем нагружать вас скучными фактами о регионе, а расскажем вам всё самое интересное и поможем раскрыть его самобытный характер. Мы с вами посетим самые красивые локации города и края без спешки, в комфортном для вас темпе, с перерывами на кофе и фотографирование.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маршрут экскурсии составлен грамотно и со знанием дела. Мы посетили остров Русский, оборонительные сооружения острова, полюбовались шикарными видами. Информации было немного, но достатачно для первого представления. Хотелось бы большего внимания
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к деталям, структуры в подаче материала и исторических очерков о важных местах и событиях. Допускаю, что совмещение роли экскурсовода и водителя в одном лице - эта не лучшая идея и чрезмерная нагрузка, не позволяющая полностью быть с туристами.

Маршрут экскурсии составлен грамотно и со знанием дела. Мы посетили остров Русский, оборонительные сооружения острова, полюбовались
Маршрут экскурсии составлен грамотно и со знанием дела. Мы посетили остров Русский, оборонительные сооружения острова, полюбовались
Маршрут экскурсии составлен грамотно и со знанием дела. Мы посетили остров Русский, оборонительные сооружения острова, полюбовались
Маршрут экскурсии составлен грамотно и со знанием дела. Мы посетили остров Русский, оборонительные сооружения острова, полюбовались
Маршрут экскурсии составлен грамотно и со знанием дела. Мы посетили остров Русский, оборонительные сооружения острова, полюбовались
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Дмитрий
Нечего добавить, впечатлений очень много!!!
Нечего добавить, впечатлений очень много!!!
Нечего добавить, впечатлений очень много!!!
Нечего добавить, впечатлений очень много!!!
Нечего добавить, впечатлений очень много!!!
Нечего добавить, впечатлений очень много!!!
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Анастасия
Одна из лучших экскурсий, что я брала во Владивостоке. Максимально насыщенно. Я далеко не спортивный человек, но даже мне по плечу были все локации. На автобусах столько не посетишь за
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такой срок)) Рекомендую однозначно. Фотоальбом с поездки великолепный. Гид рассказала много интересного, видно, что человек в теме. Можно брать как в начале пребывания в этом великолепном городе, так и в конце. Но в начале, наверное, удобней - чтобы ознакомится с ключевыми точками города и потом лучше ориентироваться и планировать куда из увиденного ещё сходить самому.
Спасибо за впечатления!

Одна из лучших экскурсий, что я брала во Владивостоке. Максимально насыщенно. Я далеко не спортивный человек,
Одна из лучших экскурсий, что я брала во Владивостоке. Максимально насыщенно. Я далеко не спортивный человек,
Одна из лучших экскурсий, что я брала во Владивостоке. Максимально насыщенно. Я далеко не спортивный человек,
Одна из лучших экскурсий, что я брала во Владивостоке. Максимально насыщенно. Я далеко не спортивный человек,
Одна из лучших экскурсий, что я брала во Владивостоке. Максимально насыщенно. Я далеко не спортивный человек,
Одна из лучших экскурсий, что я брала во Владивостоке. Максимально насыщенно. Я далеко не спортивный человек,
Одна из лучших экскурсий, что я брала во Владивостоке. Максимально насыщенно. Я далеко не спортивный человек,
Одна из лучших экскурсий, что я брала во Владивостоке. Максимально насыщенно. Я далеко не спортивный человек,+2
Одна из лучших экскурсий, что я брала во Владивостоке. Максимально насыщенно. Я далеко не спортивный человек,
Одна из лучших экскурсий, что я брала во Владивостоке. Максимально насыщенно. Я далеко не спортивный человек,
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Марина
На протяжении всех пяти часов нашего путешествия экскурсовод Данила настолько увлекательно рассказывал о достопримечательностях Владивостока, что мы абсолютно не заметили, как пролетело время. Ему удалось завладеть вниманием туристов с первых
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же минут экскурсии! Информация подавалась с юмором, и мы слушали её с огромным интересом. На все наши вопросы Данила отвечал терпеливо и подробно, во время фотографиррвания подсказывал удачные ракурсы и фоны.
Сердечно благодарим нашего чудесного экскурсовода за доброжелательное отношение и за потрясающие рассказы о Владивостоке!

На протяжении всех пяти часов нашего путешествия экскурсовод Данила настолько увлекательно рассказывал о достопримечательностях Владивостока, что
На протяжении всех пяти часов нашего путешествия экскурсовод Данила настолько увлекательно рассказывал о достопримечательностях Владивостока, что
На протяжении всех пяти часов нашего путешествия экскурсовод Данила настолько увлекательно рассказывал о достопримечательностях Владивостока, что
На протяжении всех пяти часов нашего путешествия экскурсовод Данила настолько увлекательно рассказывал о достопримечательностях Владивостока, что
На протяжении всех пяти часов нашего путешествия экскурсовод Данила настолько увлекательно рассказывал о достопримечательностях Владивостока, что
На протяжении всех пяти часов нашего путешествия экскурсовод Данила настолько увлекательно рассказывал о достопримечательностях Владивостока, что
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Елена
Спасибо огромное за данную экскурсию, оооочень все понравилось! Гид Данил рассказал и показал нам прекрасные видовые точки, интересные места. Никого не торопил, семь часов пролетели на одном дыхании! В общем, экскурсия стала не просто хорошей точкой, а восклицательным знаком в финале моего путешествия во Владивосток. Вы супер!!!
Спасибо огромное за данную экскурсию, оооочень все понравилось! Гид Данил рассказал и показал нам прекрасные видовые
Спасибо огромное за данную экскурсию, оооочень все понравилось! Гид Данил рассказал и показал нам прекрасные видовые
Спасибо огромное за данную экскурсию, оооочень все понравилось! Гид Данил рассказал и показал нам прекрасные видовые
Спасибо огромное за данную экскурсию, оооочень все понравилось! Гид Данил рассказал и показал нам прекрасные видовые
Спасибо огромное за данную экскурсию, оооочень все понравилось! Гид Данил рассказал и показал нам прекрасные видовые
Спасибо огромное за данную экскурсию, оооочень все понравилось! Гид Данил рассказал и показал нам прекрасные видовые
Спасибо огромное за данную экскурсию, оооочень все понравилось! Гид Данил рассказал и показал нам прекрасные видовые
Спасибо огромное за данную экскурсию, оооочень все понравилось! Гид Данил рассказал и показал нам прекрасные видовые+1
Спасибо огромное за данную экскурсию, оооочень все понравилось! Гид Данил рассказал и показал нам прекрасные видовые
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Р
Очень интересно было посетить, как сейчас модно говорить, разные локации во Владивостоке, и посмотреть на город со смотровой площадки в одном из парков. Впечатлений, положительных масса. Только немного подвела погода, однако это от нас не зависит.
Очень интересно было посетить, как сейчас модно говорить, разные локации во Владивостоке, и посмотреть на город
Очень интересно было посетить, как сейчас модно говорить, разные локации во Владивостоке, и посмотреть на город
Очень интересно было посетить, как сейчас модно говорить, разные локации во Владивостоке, и посмотреть на город
Очень интересно было посетить, как сейчас модно говорить, разные локации во Владивостоке, и посмотреть на город
Очень интересно было посетить, как сейчас модно говорить, разные локации во Владивостоке, и посмотреть на город
Очень интересно было посетить, как сейчас модно говорить, разные локации во Владивостоке, и посмотреть на город
Очень интересно было посетить, как сейчас модно говорить, разные локации во Владивостоке, и посмотреть на город
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