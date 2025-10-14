Эта насыщенная экскурсия станет вашим идеальным знакомством со столицей Дальнего Востока. Вы проедете по достопримечательностям центра и острова Русский. После программы удобно остаться на острове: попробовать свежие морепродукты, сходить в океанариум. Мы откроем вам исторические факты, расскажем о жизни и развитии региона, а также дадим советы для самостоятельных прогулок.

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Описание экскурсии

Наша экскурсия позволит вам не просто погулять по центральной улице Владивостока, но объехать его самые знаковые и живописные места. И притом — в комфортном формате группой до 6 человек.

Символы Владивостока. В первой части экскурсии вы пройдете по узкой косе, окруженной морем, к Токаревскому маяку и прокатитесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке. Сделаете вау-фото на фоне Золотого моста и полюбуетесь бухтой Золотой Рог с высоты птичьего полета. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город: Амурский и Уссурийский.

Остров Русский: история и природа. Оборонительные сооружения «Владивостокской крепости», форт Поспелова, комплекс Дальневосточного федерального университета — всё это ждет вас по маршруту. Вы также увидите с лучшего ракурса самый длинный в мире вантовый мост. А мы откроем военные хроники острова и расскажем о его бухтах.

После экскурсии предлагаем вам остаться на острове Русский, чтобы погулять самостоятельно, посетить Приморский океанариум, продегустировать и купить морские деликатесы в одном из заведений бухты Новик. Перемещаться по острову можно на такси или общественном транспорте.

Организационные детали