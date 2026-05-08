На катамаране – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «На катамаране» во Владивостоке, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
На машине
На катамаране
7 часов
35 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Прогулка по бухтам с чёрным песком и стеклом, купание в Японском море и посещение арт-парка с озером лотосов. Идеально для семейного отдыха
Начало: На Светланской улице
«активности в парке (катамараны, мастер-классы и др»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
27 авг в 08:30
28 авг в 09:30
6500 ₽ за человека
Приморские Мальдивы
Пешая
SUP-прогулки
На катамаране
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморские Мальдивы
Начало: Заберу из любой точки города
«Бухта очень удобна для дайвинга, катания на катамаранах, сапах и просто купания»
Расписание: Ежедневно
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ботанический сад, Музей автомотостарины и отдых у моря - во Владивостоке
На автобусе
На мотоцикле
На катамаране
7.5 часов
Групповая
Ботанический сад, Музей автомотостарины и отдых у моря - во Владивостоке
Увидеть коллекции дендропарка, залезть в ретроавтомобиль и совершить вечерний променад
Начало: На площади Борцов Революции
«Парк «Лазо» и отдых у моря (на станции Санаторная)Здесь есть прогулочные зоны, кафе, раздевалки, а в сезон — прокат катамаранов и сапов»
10 сен в 10:00
13 сен в 10:00
3200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Дата посещения: 8 мая 2026
Прекрасная экскурсия для знакомства с природой Приморского края - три неповторимые морские бухты, прекрасные пейзажи и такой красивый, ухоженный, с любовью устроенный эко-парк Штыковские пруды. Большое спасибо гиду Раисе за заботу, внимание к туристам, множество подсказок и полезных советов!
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Т
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Дата посещения: 12 сен 2025
Очень интересная экскурсия, Раиса, гид с искрой в глазах, увлеченно повествует об истории каждого объекта. В процессе небольшого путешествия посетили три бухты. В штыковских прудах погуляли по парку, осмотрели арт-объекты, озеро лотосов. А также на территории парка посетили уютное кафе.
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лия
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Каждая бухта Японского моря хороша по-своему. Мне больше понравилась Дикая бухта. Очаровал парк Штыковские пруды. Если бы были маленькие дети,
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то с удовольствием туда съездила бы ещё! Отличное место для отмечания Дня рождения и просто для отдыха! Во время пути Раиса давала много полезных сведений. Она любит и знает свой родной край!

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В
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Экскурсия просто супе!! Вообще ни разу не пожалели что взяли эту экскурсию. Рекомендую эту экскурсию всем кто любит такой активный отдых!
Экскурсия просто супе!! Вообще ни разу не пожалели что взяли эту экскурсию. Рекомендую эту экскурсию всем кто любит такой активный отдых!
Экскурсия просто супе!! Вообще ни разу не пожалели что взяли эту экскурсию. Рекомендую эту экскурсию всем кто любит такой активный отдых!
Экскурсия просто супе!! Вообще ни разу не пожалели что взяли эту экскурсию. Рекомендую эту экскурсию всем кто любит такой активный отдых!
Экскурсия просто супе!! Вообще ни разу не пожалели что взяли эту экскурсию. Рекомендую эту экскурсию всем кто любит такой активный отдых!+1
Экскурсия просто супе!! Вообще ни разу не пожалели что взяли эту экскурсию. Рекомендую эту экскурсию всем кто любит такой активный отдых!
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Виктория
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Отличная экскурсия с Раисой, посетили красивые пляжи, Раиса веселая, легкая в общении, отлично все рассказывала, день пролетел очень быстро. Очень понравились Штыковские пруды, красивая территория для прогулок, озеро, вкусная кафешка. Буду во Владивостоке, обязательно возьму экскурсии с Раисой, очень рекомендую!
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Е
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Прекрасная экскурсия! Маршрут подобран замечательно: сначала потрясающие бухты Японского моря, а потом отличная прогулка по парку. Гид - мастер своего дела рассказывает очень интересно. Остались только позитивные эмоции. Огромное спасибо за интересную экскурсию!
Прекрасная экскурсия! Маршрут подобран замечательно: сначала потрясающие бухты Японского моря, а потом отличная прогулка по парку.
Прекрасная экскурсия! Маршрут подобран замечательно: сначала потрясающие бухты Японского моря, а потом отличная прогулка по парку.
Прекрасная экскурсия! Маршрут подобран замечательно: сначала потрясающие бухты Японского моря, а потом отличная прогулка по парку.
Прекрасная экскурсия! Маршрут подобран замечательно: сначала потрясающие бухты Японского моря, а потом отличная прогулка по парку.+1
Прекрасная экскурсия! Маршрут подобран замечательно: сначала потрясающие бухты Японского моря, а потом отличная прогулка по парку.
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Олег
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Замечательная экскурсия и экскурсовод!!! Мы с супругой очень довольны. Было всё: интересные и познавательные рассказы гида Раисы, купание в Японском
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море в замечательных бухтах с интересной историей, увлекательная прогулка по парку "Штыковские Пруды"!!! Очень рекомендую и саму экскурсию, и замечательного гида Раису!!!

Замечательная экскурсия и экскурсовод!!! Мы с супругой очень довольны. Было всё: интересные и познавательные рассказы гида
Замечательная экскурсия и экскурсовод!!! Мы с супругой очень довольны. Было всё: интересные и познавательные рассказы гида
Замечательная экскурсия и экскурсовод!!! Мы с супругой очень довольны. Было всё: интересные и познавательные рассказы гида
Замечательная экскурсия и экскурсовод!!! Мы с супругой очень довольны. Было всё: интересные и познавательные рассказы гида+2
Замечательная экскурсия и экскурсовод!!! Мы с супругой очень довольны. Было всё: интересные и познавательные рассказы гида
Замечательная экскурсия и экскурсовод!!! Мы с супругой очень довольны. Было всё: интересные и познавательные рассказы гида
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Елизавета
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Поездка с Раисой очень понравилась нам с мужем. Дождик совсем не испортил настроение, наоборот, в Стеклянной и других бухтах совсем не было народу, можно спокойно гулять и любоваться. Парк Штыковские пруды тоже очень интересное место, множество локаций, получаются красивые фотографии.
Поездка с Раисой очень понравилась нам с мужем. Дождик совсем не испортил настроение, наоборот, в Стеклянной
Поездка с Раисой очень понравилась нам с мужем. Дождик совсем не испортил настроение, наоборот, в Стеклянной
Поездка с Раисой очень понравилась нам с мужем. Дождик совсем не испортил настроение, наоборот, в Стеклянной
Поездка с Раисой очень понравилась нам с мужем. Дождик совсем не испортил настроение, наоборот, в Стеклянной+2
Поездка с Раисой очень понравилась нам с мужем. Дождик совсем не испортил настроение, наоборот, в Стеклянной
Поездка с Раисой очень понравилась нам с мужем. Дождик совсем не испортил настроение, наоборот, в Стеклянной
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Алеся
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Спасибо за классное, интересное мини-приключение! Была рада побывать там, куда не возят на большинстве экскурсий, полюбоваться местной красотой и освежиться ❤️
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Елена
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Замечательная экскурсия, сказочные места! В диком восторге от всех мест, которые посетила, особенно от озера с кувшинкам, это любовь! Раиса прекрасный гид, общались так, как-будто дружим давно, рассказывает красочно, интересно! Однозначно рекомендую данную экскурсию, спасибо Раисе за впечатления!
Замечательная экскурсия, сказочные места! В диком восторге от всех мест, которые посетила, особенно от озера с
Замечательная экскурсия, сказочные места! В диком восторге от всех мест, которые посетила, особенно от озера с
Замечательная экскурсия, сказочные места! В диком восторге от всех мест, которые посетила, особенно от озера с
Замечательная экскурсия, сказочные места! В диком восторге от всех мест, которые посетила, особенно от озера с+1
Замечательная экскурсия, сказочные места! В диком восторге от всех мест, которые посетила, особенно от озера с
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Всего 39 отзывов во Владивостоке в категории "На катамаране"

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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На катамаране»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока;
  2. Приморские Мальдивы;
  3. Ботанический сад, Музей автомотостарины и отдых у моря - во Владивостоке.
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Набережная;
  3. Остров русский;
  4. Мыс Тобизина;
  5. Бухта Стеклянная;
  6. Токаревский маяк;
  7. Босфор;
  8. Остров Шкота;
  9. Океанариум;
  10. Морской порт.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "На катамаране" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2026 год на катамаране, 39 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь