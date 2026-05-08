Елизавета

Поездка с Раисой очень понравилась нам с мужем. Дождик совсем не испортил настроение, наоборот, в Стеклянной и других бухтах совсем не было народу, можно спокойно гулять и любоваться. Парк Штыковские пруды тоже очень интересное место, множество локаций, получаются красивые фотографии.

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