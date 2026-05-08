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Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Прогулка по бухтам с чёрным песком и стеклом, купание в Японском море и посещение арт-парка с озером лотосов. Идеально для семейного отдыха
Начало: На Светланской улице
«активности в парке (катамараны, мастер-классы и др»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
27 авг в 08:30
28 авг в 09:30
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморские Мальдивы
Начало: Заберу из любой точки города
«Бухта очень удобна для дайвинга, катания на катамаранах, сапах и просто купания»
Расписание: Ежедневно
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Ботанический сад, Музей автомотостарины и отдых у моря - во Владивостоке
Увидеть коллекции дендропарка, залезть в ретроавтомобиль и совершить вечерний променад
Начало: На площади Борцов Революции
«Парк «Лазо» и отдых у моря (на станции Санаторная)Здесь есть прогулочные зоны, кафе, раздевалки, а в сезон — прокат катамаранов и сапов»
10 сен в 10:00
13 сен в 10:00
3200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 8 мая 2026
Прекрасная экскурсия для знакомства с природой Приморского края - три неповторимые морские бухты, прекрасные пейзажи и такой красивый, ухоженный, с любовью устроенный эко-парк Штыковские пруды. Большое спасибо гиду Раисе за заботу, внимание к туристам, множество подсказок и полезных советов!
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Т
Дата посещения: 12 сен 2025
Очень интересная экскурсия, Раиса, гид с искрой в глазах, увлеченно повествует об истории каждого объекта. В процессе небольшого путешествия посетили три бухты. В штыковских прудах погуляли по парку, осмотрели арт-объекты, озеро лотосов. А также на территории парка посетили уютное кафе.
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Каждая бухта Японского моря хороша по-своему. Мне больше понравилась Дикая бухта. Очаровал парк Штыковские пруды. Если бы были маленькие дети,
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В
Экскурсия просто супе!! Вообще ни разу не пожалели что взяли эту экскурсию. Рекомендую эту экскурсию всем кто любит такой активный отдых!
+1
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Отличная экскурсия с Раисой, посетили красивые пляжи, Раиса веселая, легкая в общении, отлично все рассказывала, день пролетел очень быстро. Очень понравились Штыковские пруды, красивая территория для прогулок, озеро, вкусная кафешка. Буду во Владивостоке, обязательно возьму экскурсии с Раисой, очень рекомендую!
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Е
Прекрасная экскурсия! Маршрут подобран замечательно: сначала потрясающие бухты Японского моря, а потом отличная прогулка по парку. Гид - мастер своего дела рассказывает очень интересно. Остались только позитивные эмоции. Огромное спасибо за интересную экскурсию!
+1
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Замечательная экскурсия и экскурсовод!!! Мы с супругой очень довольны. Было всё: интересные и познавательные рассказы гида Раисы, купание в Японском
+2
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Поездка с Раисой очень понравилась нам с мужем. Дождик совсем не испортил настроение, наоборот, в Стеклянной и других бухтах совсем не было народу, можно спокойно гулять и любоваться. Парк Штыковские пруды тоже очень интересное место, множество локаций, получаются красивые фотографии.
+2
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Спасибо за классное, интересное мини-приключение! Была рада побывать там, куда не возят на большинстве экскурсий, полюбоваться местной красотой и освежиться ❤️
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Замечательная экскурсия, сказочные места! В диком восторге от всех мест, которые посетила, особенно от озера с кувшинкам, это любовь! Раиса прекрасный гид, общались так, как-будто дружим давно, рассказывает красочно, интересно! Однозначно рекомендую данную экскурсию, спасибо Раисе за впечатления!
+1
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Всего 39 отзывов во Владивостоке в категории "На катамаране"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На катамаране»
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Сейчас во Владивостоке в категории "На катамаране" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2026 год на катамаране, 39 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь