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Расширенная экскурсия по острову Русский

Форты, скалы и мыс Тобизина
Во время экскурсии вы познакомитесь сразу с несколькими объектами Владивостокской крепости на острове Русский: фортом Поспелова, Новосильцевской батареей, Великокняжеской батареей и пороховым погребом № 13. Обязательно заглянете к популярному арт-объекту — пианино на скале. Также вас ждёт прогулка к мысу Тобизина со скалами причудливых форм высотой до 30 метров.
Расширенная экскурсия по острову Русский
Расширенная экскурсия по острову Русский
Расширенная экскурсия по острову Русский

Описание экскурсии

9:00 — отправление от Площади Борцов за власть Советов
По пути проедем по двум символам Владивостока — Золотому и Русскому мостам, полюбуемся морскими панорамами и познакомимся с историей острова Русский.

9:40–10:50 — форт Поспелова
Один из самых хорошо сохранившихся объектов Владивостокской крепости. С него открываются виды на Уссурийский залив, Русский мост, кампус ДВФУ, океанариум, пролив Босфор Восточный, бухту Золотой Рог и Токаревский маяк. Здесь же увидим лабиринт Русского острова и знаменитую «лестницу в папоротниках».

11:00–11:30 — Новосильцевская батарея
Осмотр одной из лучших смотровых площадок острова. Именно отсюда открывается знаменитый вид на Русский мост, изображённый на купюре номиналом 2000 рублей. Рассмотрим восстановленные орудия и поговорим об обороне Владивостока.

12:00–12:30 — пороховой погреб № 13
Посетим самый вместительный тоннельный погреб Владивостокской крепости. Пять подземных тоннелей, вырубленных в скале, когда-то служили центральным складом боеприпасов острова Русский.

13:00–17:00 — поход на мыс Тобизина
Пройдём около 7 км по живописным тропам вдоль побережья Японского моря. По пути сделаем остановку в бухте Карпинского, увидим береговой противодесантный полукапонир № 7, полюбуемся морскими пейзажами и, возможно, встретим местных лисиц. Финальная точка маршрута — мыс Тобизина с впечатляющими скалами и панорамами.

17:30–18:00 — пианино на скале
Завершим путешествие у необычного арт-объекта рядом с Великокняжеской батареей. Отсюда открываются красивые виды на бухты Богдановича и Чернышева, а также мыс Вятлина.

18:00 — выезд во Владивосток

19:00 — возвращение на Площадь Борцов за власть Советов

Организационные детали

  • Экскурсия автобусно-пешеходная
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в пятницу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 530 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и инструкторов по туризму. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! Уже 5 лет организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!

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