Во время экскурсии вы познакомитесь сразу с несколькими объектами Владивостокской крепости на острове Русский: фортом Поспелова, Новосильцевской батареей, Великокняжеской батареей и пороховым погребом № 13. Обязательно заглянете к популярному арт-объекту — пианино на скале. Также вас ждёт прогулка к мысу Тобизина со скалами причудливых форм высотой до 30 метров.

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Описание экскурсии

9:00 — отправление от Площади Борцов за власть Советов

По пути проедем по двум символам Владивостока — Золотому и Русскому мостам, полюбуемся морскими панорамами и познакомимся с историей острова Русский.

9:40–10:50 — форт Поспелова

Один из самых хорошо сохранившихся объектов Владивостокской крепости. С него открываются виды на Уссурийский залив, Русский мост, кампус ДВФУ, океанариум, пролив Босфор Восточный, бухту Золотой Рог и Токаревский маяк. Здесь же увидим лабиринт Русского острова и знаменитую «лестницу в папоротниках».

11:00–11:30 — Новосильцевская батарея

Осмотр одной из лучших смотровых площадок острова. Именно отсюда открывается знаменитый вид на Русский мост, изображённый на купюре номиналом 2000 рублей. Рассмотрим восстановленные орудия и поговорим об обороне Владивостока.

12:00–12:30 — пороховой погреб № 13

Посетим самый вместительный тоннельный погреб Владивостокской крепости. Пять подземных тоннелей, вырубленных в скале, когда-то служили центральным складом боеприпасов острова Русский.

13:00–17:00 — поход на мыс Тобизина

Пройдём около 7 км по живописным тропам вдоль побережья Японского моря. По пути сделаем остановку в бухте Карпинского, увидим береговой противодесантный полукапонир № 7, полюбуемся морскими пейзажами и, возможно, встретим местных лисиц. Финальная точка маршрута — мыс Тобизина с впечатляющими скалами и панорамами.

17:30–18:00 — пианино на скале

Завершим путешествие у необычного арт-объекта рядом с Великокняжеской батареей. Отсюда открываются красивые виды на бухты Богдановича и Чернышева, а также мыс Вятлина.

18:00 — выезд во Владивосток

19:00 — возвращение на Площадь Борцов за власть Советов

Организационные детали